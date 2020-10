Olaf Neumann sprach mit ihm über laute Musik, Konzertverbote und Kreativität in Corona-Zeiten.

Was war die Herausforderung bei Ihrer Neuinterpretation des Rolling-Stones-Songs "Paint It Black"?

Das Stück hat eine unglaublich gute Melodie für dieses Instrument. Schön finde ich auch die Kombination mit dem "Feuervogel" von Strawinsky, den wir in den Mittelteil eingebracht haben. Es ist unheimlich spannend, ein Rockstück mit etwas Klassischem zu verbinden, ohne dass es dem Hörer sofort auffällt.

Glauben Sie, dass Sie mit Ihren Interpretationen auch neues Publikum für die Klassik anziehen?

Das habe ich in der Vergangenheit oft erlebt: Dass sich jemand ein Klassikalbum von mir kauft, der sonst nicht viel Klassik hört oder auch andersherum: jemand kauft sich ein Crossover-Album, der sonst nur klassische Musik hört.

Was macht den Song "Imagine" von John Lennon für Sie interessant – die Botschaft oder die Melodie?

Es ist eine unglaublich schöne Komposition mit einer tollen Botschaft. Ich war im Studio mit meinem Gitarristen und Produzenten Franck van der Heijden. Wir haben dort oft nur zu zweit gesessen und vieles ausprobiert. "Imagine" haben wir spontan angespielt, und es lief so gut, dass wir gleich die Mikrofone einschaltet haben. Das Stück war innerhalb von zehn Minuten eingespielt. Manche Sachen gehen super schnell.

Welcher Pop- oder Rockmusiker kann die schönsten Melodien schreiben?

Von den Melodien her sind die Beatles-Songs schon sehr eingängig. Es war einfach eine unglaublich gute Kombination mit den vier Jungs. Jeder von ihnen hat etwas sehr Originelles mit eingebracht. Die Beatles sind nicht ohne Grund so populär gewesen. Für mich mit kleinem Abstand die beste Band der Welt.

Gilt die Trennung zwischen Pop und Klassik für Sie nicht?

Überhaupt nicht mehr. Ob etwas aus der Klassik, dem Jazz oder Pop stammt, macht für mich keinen Unterschied. Hauptsache, es berührt mich emotional, weil es gut geschrieben und gesungen und auch instrumental gut ist.

Sie sind mit sehr anspruchsvoller Musik aufgewachsen.

Warum kann Pop oder Rock nicht auch anspruchsvoll sein? Das ist ein ganz schwerwiegendes Klischee. Es gibt unheimlich viele klassische Stücke, die überhaupt nicht anspruchsvoll sind und nie gespielt werden. Sie fallen unter die Rubrik "nicht gut geschrieben". Es gibt sie auch von renommierten Komponisten.

Auf welche Art hat das Stück "Enter Sandman" von Metallica Sie besonders berührt?

Es ist eine absolute Rockhymne. Vor dem Stück hatte ich große Ehrfurcht, weil man den richtigen Ansatz braucht, um es neu zu interpretieren. Ich habe den Wechsel zwischen akustischer und elektrischer Geige mit einbezogen, weil ich den Mittelteil mit der Stradivari nicht so rockig hinbekommen hätte. Ihr fehlt es einfach an Härte. Deshalb diese Variationen.

Wie oft spüren Sie, dass das Publikum das Gleiche fühlt wie Sie?

Ich achte nicht zwingend auf die Reaktionen des Publikums. Ich bin immer so konzentriert, dass ich mich selber beurteile und alles wahrnehme, was um mich herum auf der Bühne passiert. Vielleicht achte ich im letzten Drittel des Konzerts mehr aufs Publikum. Das ist auch gut so. Was mich persönlich als Zuschauer verzaubert, ist, wenn jemand wirklich in seiner Sache drin ist und nicht für das Publikum, sondern für die Musik spielt.

Wann war Ihr letztes Live-Konzert?

Wir sind im Januar in Abu Dhabi aufgetreten. Seitdem nicht mehr.

War Ihr Leben vor dem Lockdown hektischer?

Ja, viel hektischer. Diese Frage würde wohl jeder Musiker so beantworten. In vielerlei Hinsicht auch aufregender und interessanter. Ich vermisse die ganzen Reisen, die Erfahrungen und den Kontakt mit dem Publikum. Bestimmte Emotionen erlebe ich momentan überhaupt nicht. Auf der anderen Seite auch viel weniger Nervosität, positiver wie negativer Art, weil mein Leben dadurch auch viel ruhiger geworden ist.

Wie ist die Situation in New York, wo Sie auch einen Wohnsitz haben?

Die letzten sieben Monate war ich nicht dort. Aber von Freunden höre ich, dass New York wie eine Geisterstadt wirkt. Die meisten Restaurants sind geschlossen. Es ist alles sehr surreal.

Wovon leben Ihre amerikanischen Künstlerfreunde momentan?

Von der Hand in den Mund. Es ist sehr schwierig für sie. Viele müssen auf andere Branchen ausweichen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wenn ich zum Beispiel auf Facebook lese, wie verzweifelt manche Menschen sind, stimmt mich das sehr traurig.