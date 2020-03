Von Jan Draeger

Für Johannes Rau briet er Spiegeleier. Neben Horst Köhler putzte er sich die Zähne. Bei Joachim Gauck griff er zu einer Notlüge. Der Hamburger Fotograf Christian Irrgang hat über viele Jahre die Bundespräsidenten mit der Kamera begleitet. Nun war das aktuelle Staatsoberhaupt an der Reihe. Sein Bildband "Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender — Paarlauf für Deutschland" versammelt Eindrücke von Staatsbesuchen, Begegnungen mit Bürgern und privaten Momenten. Im Interview erzählt Christian Irrgang auch, warum die First Lady einen so wichtigen Platz in seinem Buch einnimmt.

Herr Irrgang, würden Sie sich das Amt des Bundespräsidenten zutrauen?

Niemals. Das Amt ist wahnsinnig stressig. Man muss sich nur mal vorstellen, dass alle fünf Minuten jemand mit einem Anliegen auf einen zukommt. Der Bundespräsident muss jedem das Gefühl geben, dass er ganz individuell auf ihn eingeht.

Sie haben vier Bundespräsidenten mit der Kamera begleitet: Johannes Rau, Horst Köhler, Joachim Gauck und jetzt Frank-Walter Steinmeier. Dabei kam es zu manch kuriosen Situationen.

Johannes Rau hatte ein Ferienhaus auf Spiekeroog. Da war ich zwei Tage lang mit ihm und seiner Frau zusammen. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, in der Stammkneipe und abends bei ihnen zu Hause. Eigentlich war geplant, dass wir auswärts essen gehen, aber ihre Freunde hatten abgesagt. "Dann essen wir eben hier", sagte Rau. Das endete damit, dass ich bei den Raus in der Küche stand und das gebraten habe, was da war: Spiegeleier und Bratkartoffeln.

Wie war’s mit Horst Köhler?

Köhler ist ein eifriger Wanderer. Wir waren in den Ötztaler Alpen unterwegs, und zwar von Hütte zu Hütte. Einmal stand ich morgens im Waschraum. Neben mir der Bundespräsident mit freiem Oberkörper. Wir putzten uns gemeinsam die Zähne. Ich hatte keine Kamera dabei, aber ich glaube, in dem Moment hätte ich Ladehemmung gehabt.

Joachim Gauck?

Nach dem vorherigen Bundespräsidenten Christian Wulff — er hatte ja ein enges Verhältnis zur Boulevardpresse — war bei Gauck alles Private erst mal tabu. Ich wusste aber, dass er ein begeisterter Segler ist. Das bin ich auch. So haben wir uns in Wustrow auf dem Fischland, da ist das Haus seiner Familie, zum Segeln verabredet. Seine Jolle war zu der Zeit noch im Winterschuppen. Da habe ich ein Zeesboot mit Skipper gemietet. Als ich im Auto saß, auf dem Weg nach Wustrow, klingelte mein Handy. Es war der Bundespräsident. "Ich bin noch in Berlin. Das Wetter ist ganz schlecht. Das hat gar keinen Zweck", sagte er. Da habe ich zum ersten Mal einen Bundespräsidenten angelogen. Ich habe gesagt: "Wissen Sie, ich habe gerade mit dem Skipper gesprochen. In Wustrow scheint schon die Sonne." Als wir ankamen, schien sie tatsächlich.

Und jetzt Frank-Walter Steinmeier…

Der ist ein bisschen anders als die beiden letzten, weil er ein Politprofi ist. Er weiß, wie er mit der Kamera umgehen muss.

Hat es das leichter gemacht?

In gewisser Weise ja. Ich bekam eines Tages ein uraltes Bild mit Henry Kissinger in die Hände, der hatte sich beim Friseur fotografieren lassen. Ich dachte, das versuche ich auch und habe das als Motiv vorgeschlagen. Und Steinmeier hat mitgemacht.

Aber es ist nicht so, dass der Bundespräsident zum Friseur geht — der Friseur kommt doch bestimmt zu ihm?

Oh, nein. Das Bild ist in einem Salon in Berlin Mitte entstanden. Da kann jeder hingehen.

Waren da noch andere Kunden im Friseurladen?

Nur deshalb nicht, weil er morgens um zehn Uhr der erste war, und ein anderer Kunde abgesagt hatte. Er geht da seit fünf Jahren hin.

Einer fehlt unter den Bundespräsidenten, die Sie fotografiert haben: Christian Wulff. Warum?

Als Köhler sehr plötzlich zurückgetreten war und Wulff gewählt wurde, war ich gerade auf einem mehrmonatigen Segeltörn. Nach meiner Rückkehr zogen ziemlich bald schon die ersten dunklen Wochen über Wulffs Amtszeit auf. Ich habe es dann gelassen.

Wie fanden Sie als Fotograf die Nähe zu den Bundespräsidenten?

Der entscheidende Faktor ist Zeit. Wenn man die Kamera auch mal zur Seite legen kann, so dass das Gegenüber sich nicht dauernd beobachtet fühlen muss.

Hat Ihnen Steinmeier das "Du" angeboten? Er ist ja ein Jahr älter als Sie. Das Angebot hätte von ihm kommen müssen.

Nein. Kein Bundespräsident hat mir jemals das "Du" angeboten. Ich habe mich mit Johannes Rau geduzt, aber das lag daran, dass wir uns schon kannten. Als Schüler habe ich im Schloss Elmau gejobbt. Er war dort Stammgast. Damals war er noch Minister in Nordrhein-Westfalen.

Weiß Bundespräsident Steinmeier eigentlich, was Milch oder Butter im Supermarkt kosten?

Das glaube ich schon. Es gibt in meinem Buch ein Foto, das im Urlaub entstanden ist. Da steht er mit einem Freund in einem Zeitungsladen und kauft eine Zeitung. Auf dem Foto ist zu sehen, dass der Freund bezahlt. Das Foto war neulich im "Stern". Und da hat er wohl Leserbriefe bekommen. In einem stand die Frage, ob der Bundespräsident jetzt nicht mal mehr seine eigene Zeitung bezahlen könne. Das ist natürlich blöd, aus so einem Bild so eine Schlussfolgerung zu ziehen.

Elke Büdenbender nimmt einen großen Platz in Ihrem Buch ein. War das von Anfang an klar, dieser "Paarlauf für Deutschland" wie es im Untertitel heißt?

Das ergab sich so. Ich habe die beiden über zwei Jahre beobachtet und mitbekommen, dass es bei ihnen anders ist als bei den Vorgängern. Sie sagt immer: Mein Mann hat das Amt — und ich habe eine Rolle. Diese Rolle hatten die anderen First Ladies natürlich auch, aber sie füllt sie anders aus.

Wie anders?

Mit seinem Einverständnis tritt sie manchmal in die erste Reihe. Es gab beispielsweise eine Woche der beruflichen Bildung in Deutschland. Da sind sie durch die Bundesländer gereist und haben Bildungseinrichtungen besucht. Beide hatten die Schirmherrschaft, aber die Eröffnungsrede hat sie gehalten. Und er hat zugehört. Sie hat ein gesundes Selbstbewusstsein.

Gab es einen bestimmten Moment, in dem Sie beschlossen, beide auf den Titel des Buches zu nehmen?

Ich habe verschiedene Bilder für den Titel probiert, aber das war alles nichts. Dann kam dieser Termin im Frühjahr.

Das war im brandenburgischen Saaringen, dem privaten Rückzugsort Steinmeiers?

Ja, da haben sie eine Ferienwohnung.

Sie wurden überraschend dazu gebeten. Aber ist das nicht ein etwas inszenierter privater Augenblick?

Ja. Das machte mich auch erst mal nervös, weil ich keine Inszenierungen mag. Dies ist auch das einzige Motiv im ganzen Buch, wo ich ein wenig Regie geführt habe. Aber der Bundespräsident und seine Frau haben sich da sehr natürlich bewegt.

Sie haben nun vier Präsidenten fotografiert — können sie zu jedem etwas Charakteristisches sagen?

Rau wusste, wie er Leute, die ihm nahekamen, instrumentalisieren konnte. Er hat sie eingefangen, es war aber nie unangenehm. Köhler hat mit seiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten. Das fand ich gut ...

Und Gauck?

Kritiker haben ihm oft vorgeworfen, dass er so ein pastorales Gehabe habe, aber ich fand das ganz gut. Er hatte ja was zu sagen. Und er wusste, wie er es sagen muss, damit ihm die Leute auch zuhören.

Was ist charakteristisch an Steinmeier?

Er musste umlernen, glaube ich. Vom Chefdiplomaten zum Bundespräsidenten. Auf den ersten Auslandsreisen hatte ich den Eindruck, dass er Zurückhaltung üben musste. Er war jetzt Bundespräsident, nicht mehr der Minister, der aktiv Politik machte. Ich hatte am Anfang den Eindruck, dass ihn Markt-, Schul- oder Besuche beim Kaninchenzüchterverein — so was muss ja ein Präsident auch machen — manchmal nicht so richtig interessieren. Aber da sprang seine Frau nahtlos ein. Sie hat das sofort übernommen, mit ehrlichem Interesse.

Gutes Stichwort. Wäre es nicht Zeit für eine Bundespräsidentin?

Unbedingt.

Und für Sie wäre das eine neue Herausforderung?

Eigentlich ist das mein letztes Bundespräsidenten-Buch. Außer: wenn eine Frau Bundespräsidentin wird. Bei Frauen werde ich doch leicht schwach. (lacht) Aber ich denke, dass Steinmeier noch eine zweite Amtszeit anstreben wird.

Und danach wird seine Frau Bundespräsidentin.

Das hat ja schon bei den Clintons nicht geklappt.

Info: Christian Irrgang: "Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender — Paarlauf für Deutschland". Texte von Jean Asselborn, Daniel Kehlmann, Andreas Hoidn-Borchers und Julia Schaaf. Berg und Feierabend Verlag, 49,90 Euro.