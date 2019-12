Von Stefan Rüth

"Courage" heißt das neue Album von Céline Dion (51), ihre Stimme ist darauf wie immer in Bestform, die Songs selbst fallen sehr unterschiedlich aus, von House-Pop ("Flying On My Own") bis zu sehr berührenden Liedern über ihre neue Lebenssituation ("Courage", "For The Lover That I Lost") ist alles dabei. Es ist das erste englischsprachige Album seit sechs Jahren und nach dem Tod von René Angélil 2016, Célines Entdecker, Manager und langjähriger Lebenspartner. So ist "Courage" zum einen Trauerarbeit, zum anderen auch ein künstlerischer Aufbruch.

Céline, Sie sehen super aus. Wie geht es Ihnen?

Céline Dion: Vielen Dank. Ich fühle mich wirklich fantastisch. Ich bin sehr stolz auf mein neues Album, es hat eine Weile gedauert. Zeitweise hatte ich große Freude daran, Songs auszusuchen und zu singen, andere Momente waren sehr hart und emotional.

Ihr Ehemann René Angélil starb im Januar 2016.

Ja. "Courage" ist mein erstes englischsprachiges Album ohne René. Ich habe bei der Arbeit immer an ihn gedacht, ach, ich denke sowieso immer an ihn. Bei jedem Song, den ich aufnahm, schaute ich nach oben und sagte "Du wirst diesen Song lieben." Ich war also, auch, wenn er nicht mehr da war, im engen Austausch mit ihm. Und ich wusste irgendwann, dass ich es alleine schaffen kann, alleine schaffen werde. René hat so viel für mich getan, ich habe meinen Manager, meinen besten Freund, meinen Geliebten, meinen Ehemann, den Vater meiner drei Kinder verloren – das war ein unbeschreiblicher Verlust. Auf diesem neuen Album, das für mich sehr wichtig ist, wollte ich mir, aber auch René etwas beweisen. Ich wollte ihm zeigen, dass ich auch ohne ihn weitermachen kann. Er war immer da für mich, seit meiner Jugend, und ich wollte ihm sein Vertrauen zurückgeben.

Ihr Album heißt "Courage", also Mut. Ist es ein mutiger Schritt, so ein ehrliches Album zu veröffentlichen, auf dem Sie sehr offen mit Ihrer Trauer umgehen, sich aber auch erhobenen Hauptes mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft ("Flying On My Own", "I Will Be Stranger") beschäftigen?

Im Nachhinein ja. Ich selbst habe lange nicht gewusst, dass ich diese Courage in mir habe. Auf eine Art hat Renés Tod dafür gesorgt, dass die innere Stärke, die immer schon in mir war, deutlicher hervorgetreten ist. Ich war gezwungen, plötzlich Entscheidungen zu treffen, die René mir immer abgenommen hatte.

Im Song "Lying Down", der von Sia und David Guetta geschrieben wurde, sagen Sie, dass Sie Vertrauen und Glauben in sich selbst gefunden haben.

(Dion singt den Refrain von "Lying Down"): Ja. Wenn du so einen Schlag abbekommst wie ich, dann ist erst mal nichts mehr so, wie es war. Es ist wahr, wir wussten, dass dieser Tag kommen würde. Wir waren auf Renés Tod vorbereitet, es gab auch nichts, was zwischen uns beiden und den Kindern unausgesprochen geblieben wäre, und trotzdem: Wenn es dann passiert, haut es dich um. Du bist nie bereit für den Abschied. Es war hart, und jetzt muss ich alleine fliegen und mir und allen beweisen, dass ich es kann. Und ich kann es! Ich dachte eigentlich immer, dass ich eine starke Person bin. Aber jetzt weiß ich, dass ich stärker bin als ich glaubte.

Ihre Kinder werden so schnell erwachsen, René-Charles ist 18, die Zwillinge Nelson und Eddy sind gerade neun geworden. Wie geht es den Jungs so?

Alle drei sind aktuell daheim, sie werden zuhause unterrichtet. Wissen Sie was: Mein Großer hat jetzt eine Freundin. Das finde ich total klasse. Ich war ja überrascht, wie lange er gewartet hat. Ich dachte immer, RC (Kurzform für René-Charles) schleppt mir die Mädels ins Haus, sobald er 13 ist oder allerspätestens ab 15. Hat er aber nicht. Jetzt ist da dieses Mädchen, und sie ist so süß. Ich meine, ich kann ja für die Jungs keine Entscheidungen treffen. Es ist ihr Leben, sie sollen machen, was immer sie möchten, man hat als Mutter bloß ein Seil, an dem man ein bisschen ziehen kann. Die Kinder ziehen am anderen Ende, und hoffentlich hältst du alles in der Balance. So ist es zum Glück bei uns immer gewesen.

Was halten Ihre Kinder von Ihrer Musik?

Die Zwillinge sind voll die Showbusiness-Jungs, sie verkleiden sich, sie schnappen sich die Mikrofone, sie singen Karaoke. Mein Ältester schreibt Musik, er ist aber in erster Linie ein Rapper, und er liebt es laut. Er spielt auch Eishockey und Golf, mit seinen Freunden geht er oft zum Bowling, er ist also ein Junge mit vielen Leidenschaften. Ich bitte RC manchmal, sich meine Songs anzuhören und seine Meinung zur Produktion zu geben. Er kennt sich echt gut aus und sagt mir dann Dinge, die manchmal schmeichelhaft sind und manchmal auch ziemlich kritisch. Sagen wir: Er schont mich nicht, nur weil ich seine Mutter bin (lacht).

Céline, Sie sind nach fast 40 Jahren im Musikgeschäft so cool wie nie zuvor, kann das sein?

(lächelt): Ist das so? Wenn Sie das sagen, dann will ich das mal glauben. Aber es geht mir nicht darum, cool zu sein. Sondern in allen Bereichen meiner Karriere das Beste und Hochwertigste zu geben, das ich zu geben imstande bin.

Sie kommen im Sommer nach Europa. Welche Lieder werden Sie bei der Tournee im Programm haben?

So viele wie möglich. Ich werde alle Klassiker, alle Hits singen. Und dazu drei, vier, fünf neue Songs. ich freue mich jedenfalls unheimlich auf meine Konzerte bei euch im nächsten Jahr.

: Auf ihrer "Courage"-Tour kommt Céline Dion am Freitag, 19. Juni, 19.30 Uhr, nach Mannheim in die SAP Arena. Karten von 189,40 bis 206,65 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice