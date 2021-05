Von Olaf Neumann

Ihre kraftvolle Stimme erinnert an Joss Stone oder Amy Winehouse. Stefanie Heinzmann, die Soulröhre aus der Schweiz, ist 32 Jahre jung und hat bereits Fans in Hollywood. Ihr sechstes Album trägt den Titel "Labyrinth". Bekannt wurde die Sängerin vor 13 Jahren durch Stefan Raabs Castingformat "SSDSDSSWEMUGABRTLAD". Olaf Neumann sprach mit Heinzmann übers Plattenmachen, die Musikshow "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" und erfuhr, weshalb sie sich die Haare raspelkurz schneiden ließ.

Corona bedeutet für viele Menschen Stagnation. Sie jedoch haben im Lockdown an der neuen Staffel von "Sing meinen Song" teilgenommen und ein neues Album eingespielt. Haftet Corona ein spiritueller Mehrwert an?

Stefanie Heinzmann: Es hat beide Seiten. In meinem Umfeld geht es vielen Leuten nicht gut, das belastet mich auch. Aber ich versuche, mich auf meine Möglichkeiten zu konzentrieren. Und da habe ich sehr viel Glück. Wir haben letztes Jahr in der festivalfreien Zeit ein neues Album geschrieben. Ich habe die Zeit auch genutzt, um an mir selbst zu arbeiten.

War es befreiend, endlich wieder Musik zu machen?

Es war wirklich befreiend. Zu der Zeit hatte ich gar kein Album geplant, ich wollte einfach nur ein bisschen produktiv sein, damit ich nicht den ganzen Tag Däumchen drehe. Wir haben auch Zoom-Writing-Sessions ausprobiert.

Wie war das?

Sehr schwierig. Musik machen über eine digitale Plattform – da fehlt mir was. Deswegen war es toll, mit einem Gitarristen in einem Raum zu sitzen und zu singen. Ich habe hauptsächlich mit Steffen Graef (Max Giesinger), Joe Walter (Jennifer Rostock) und Pascal "Kalli" Reinhardt (Lena, Michel Patrick Kelly), aber auch mit Michelle Leonard oder der Kanadierin Emma Rosen geschrieben. Schön, dass ich auch mit Leuten arbeiten durfte, die ich gar nicht richtig kannte.

In dem Song "Would You Still Love Me” fragen Sie sich, was geschieht, wenn wir Status und Social-Media-Dasein abstreifen. Würde Ihre Karriere noch funktionieren ohne Social Media?

Adele ist nicht gerade fleißig auf Instagram, hat aber Millionen von Followern. Ich glaube, es funktioniert auch ohne Social Media, aber ich habe schon Respekt davor. Ich genieße es, mich mitteilen zu können und zu lesen, was Fans denken. Ich muss aber aufpassen, dass es für mich nicht ungesund wird.

Ist eine Show wie "Sing meinen Song" ein Ersatz fürs Live-Spielen?

Von Ersatz würde ich nicht sprechen, aber "Sing meinen Song" war in dieser besonderen Zeit ein riesiges Geschenk. Da wir durchgehend getestet wurden, durften wir diese Show sehr frei erleben. Wir sieben waren wie kleine Kinder. Ich durfte da mit einer wirklich tollen Band spielen, aber gleichzeitig habe ich meine eigene Band wahnsinnig vermisst. Sie ist wie eine Familie für mich.

Ihr Landsmann DJ Bobo steht für eine ganz andere Musikrichtung als Sie. Beängstigend oder reizvoll, einen Titel von ihm zu interpretieren?

Ich fand es reizvoll. DJ Bobo ist für mich ein Nationalheld, jeder Schweizer kennt ihn. DJ Bobo war mit neun Jahren mein allererstes Konzert. Und jetzt mit ihm zusammen einen Song zu performen, war unheimlich schön.

Sind Sie meistens gut gelaunt?

Ja. Ich habe ab und zu melancholische Tage, aber heute fühle ich mich super. Ich kriege richtig schlechte Laune von Ungerechtigkeit. Von Sexismus, Rassismus, Homophobie.

Drücken Sie das auch in Ihren Liedern aus?

Die Themen, die mich beschäftigen, findet man auch in meinen Texten wieder. Es gibt von mir keinen Song, in dem es konkret über Rassismus geht, aber ich sage, dass ich dich toll finde, so wie du bist.

Worum geht es in dem Song "Better Than Nothing"?

Das ist ein Song mit einem Augenzwinkern. Es gibt ja Dinge, die man tun muss, die einen aber wahnsinnig nerven. Aber auch schlechte Dinge sind eigentlich besser als gar nichts. Denn gar nichts heißt ja: Tod.

Sie haben bereits einiges einstecken müssen wie eine Stimmband-Operation vor zwölf Jahren. Wie verleihen Sie Ihrer Stimme heute Geschmeidigkeit?

Mir hat mal jemand gesagt: Singen ist ein mentales Problem. Das habe ich niemals vergessen. Meiner Stimme geht es immer am besten, wenn ich entspannt und nett zu mir selbst bin. Natürlich hilft auch, viel Wasser zu trinken, man darf die Stimme nicht austrocknen lassen. Aber am wichtigsten ist, dass ich mit meiner Stimme im Frieden bin.

Was ist härter: berühmt zu werden oder berühmt zu bleiben?

In meinem Fall ist es, berühmt zu bleiben. Ich habe damals eher aus Versehen eine Castingshow gewonnen. Ich habe das weder wahnsinnig gewollt noch konnte ich es kontrollieren. Ich bin da hingegangen und habe es gewonnen. Seit 13 Jahren vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin, dass ich das alles noch machen darf.

Haben Sie als Künstlerin die Zügel in der Hand?

Ja, aber das muss man sich erarbeiten. Anfangs wollen immer viele Leute mitreden und Teil des Erfolgs sein, aber im Lauf der Zeit hat sich das aussortiert. Einige Leute sind seit 13 Jahren an meiner Seite, wofür ich sehr dankbar bin. Ein Team, auf das man sich verlassen kann, ist sehr viel wert.

Sie haben sich die Haare raspelkurz schneiden lassen. War das mit Ihrem Team abgesprochen?

Ich habe sie auf jeden Fall vorgewarnt. Ich wollte das immer schon machen, habe mich aber nie getraut. Ich predige ja immer, dass die Leute tun sollen, worauf sie Lust haben und niemandem Rechenschaft schuldig sind. Irgendwann fand ich mich wahnsinnig heuchlerisch und habe es einfach getan. Und dann hat es sich zum Glück auch gut angefühlt.

Was ist das beste an Ihrer neuen Frisur?

Alles. Ich spare durch diese Frisur viel Lebenszeit, indem ich morgens aufstehe und bereits fertig bin. Es gibt kein schöneres Gefühl, als mir den Kopf reiben zu können, wenn ich müde bin. Man macht sich gar keine Frisuren mehr kaputt. Fotoshootings im Wind sind jetzt auch möglich. In meinem Umfeld fassen mir jetzt alle an den Kopf. Total schön!