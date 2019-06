Olaf Neumann sprach mit Frontmann Mike Love, der auch mit 78 Jahren noch den Strahlemann verkörpert.

Die Beach Boys haben sich 1961 in Kalifornien gegründet und sind heute die älteste Popband der Welt. Was ist das Geheimnis dieser Langlebigkeit?

Mike Love: Ich glaube, die Songs, die ich mit meinem Cousin Brian Wilson geschrieben habe, sind wirklich gut. Und zwar so gut, dass man sie immer noch gern hören will. Mehrere Generationen von Musikliebhabern erfreuen sich heute an den Beach Boys. Das liegt daran, dass die 1960er Jahre die produktivste Ära in der Geschichte der Popmusik waren. Und die Beach Boys und die Beatles waren die größten Bands dieser Zeit. Bis heute wird unsere Musik von Millionen Menschen geschätzt. Wir spielen bei unseren Konzerten Songs, die wir vor über 50 Jahren aufgenommen haben.

Warum waren die 1960er Jahre in puncto Popmusik so produktiv?

Meine Cousins Dennis, Brian und Carl Wilson und ich wuchsen in einer sehr musikalischen Familie auf. Wir hatten zuhause einen Flügel, eine Orgel und eine Harfe. An Feiertagen und Geburtstagen wurde bei uns immer Musik gemacht. Wir liebten es, zusammen Songs von den Everly Brothers, Chuck Berry und The Four Freshmen zu singen. Anfangs hatten wir nicht das Ziel, Platten aufzunehmen oder weltberühmt zu werden, wir wollten einfach als Familie harmonisch zusammen singen. Die Liebe zur Musik ist das Fundament der Beach Boys. Mit der Zeit ist aus dem Hobby ein Beruf geworden, den wir bis heute sehr, sehr ernst nehmen.

Ist das Touren eine Notwendigkeit, um eine Band dauerhaft am Leben zu erhalten?

Alle Mitglieder der Beach Boys widmen sich voll und ganz der Musik. Und Musiker wollen nun einmal mit ihren Songs auftreten. Wir bekommen nach wie vor Konzertanfragen aus aller Welt. Wir müssten das nicht machen, aber wir wollen es gerne. Es ist Teil unserer Natur. Wenn wir kein Publikum hätten, das uns hören wollte, würden wir bestimmt nicht mehr auf Reisen gehen.

Ist es schwierig, eine Setlist zusammenzustellen, wenn man so viele herausragende Songs geschrieben hat wie die Beach Boys?

Durch Ausprobieren haben wir herausgefunden, dass manche Beach-Boys-Songs besser als andere für eine Live-Performance geeignet sind. Interessanterweise gibt es von uns ein paar Titel, die in Europa viel erfolgreicher waren als in den Vereinigten Staaten. Die spielen wir jetzt natürlich.

Werden Sie auch Songs von Ihrem letzten Studioalbum "That’s Why God Made The Radio" spielen, an dem auch Brian Wilson wieder beteiligt war?

Wir werden wahrscheinlich einen Titel von der Platte spielen. Aber wir haben einfach zu viele andere tolle Songs aus den 1960er Jahren von Alben wie "Pet Sounds". Zum Beispiel "Good Only Knows", "Wouldn’t It Be Nice" oder "Sloop John B". Und 1988 gelang uns mit "Kokomo" ein weiterer großer Hit. Vorletztes Jahr habe ich das Solo-Doppelalbum "Unleash The Love" herausgebracht. Auch davon werden wir ein paar Stücke spielen.

Wie fühlt es sich an, mit 78 Jahren noch Party-Songs wie "Surfin’" zu singen?

Ich liebe die Uptempo-Surfer-Songs! Unsere Show beginnt mit den Klassikern "Surfin’", "Surfin’ Safari", "Surfin’ USA" und "Surfer Girl". Das Publikum singt sie unheimlich gerne mit.

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie 1961 die erste Beach-Boys-Single "Surfin’" geschrieben haben?

Aber ja! Ich habe den Song zusammen mit meinem Cousin Brian am Piano geschrieben, und zwar bei ihm zuhause in Südkalifornien. Von mir stammen der Text und Teile des Arrangements. Wir brauchten dafür etwa eine halbe Stunde.

Welches ist Ihr Lieblingssong von den Beach Boys?

Ich habe einige Lieblingssongs. "Good Vibrations" ist wahrscheinlich die kreativste Arbeit, die wir je gemacht haben. Es ist ein beispielloser Song. Mein Cousin Brian hat dafür die Arrangements geschrieben und ich die Lyrics. Mein anderer Cousin Carl hat im Studio den Leadgesang übernommen und ich den Chorus (fängt an, den Refrain zu singen). Auf "Good Vibrations" bin ich am meisten stolz, weil der Song Avantgarde war und trotzdem ein Nummer-eins-Erfolg wurde. "Good Vibrations" ist eine musikalische Beschreibung der 1960er Jahre: Flower Power, Peace & Love und all die Dinge, über die damals gesungen und gesprochen wurde. Eine tolle psychedelische Single.

