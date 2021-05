Von Christian Satorius

Die Erdbeersaison ist da und endet erst wieder im Herbst. Wir können uns in der nächsten Zeit also auf jede Menge süßer Früchtchen freuen. Fragt sich nur: Welche Sorten sind am leckersten?

Fast legendär ist der Ruf der "Mieze Schindler". Ihre Fans schwärmen von der "Praline unter den Erdbeeren" mit dem Walderdbeerenaroma. Geschmacklich lässt die 1925er-Züchtung des Pillnitzers Otto Schindler, die dieser nach seiner Frau benannt hat, keine Wünsche offen. Allerdings ist die alte Sorte druckempfindlich – daher sucht man sie vergebens im Supermarktregal.

Unnachahmliches Aroma hin, betörender Duft her: Sorten, die sich für den modernen Handel eignen, müssen neben hohem Ertrag leicht pflückbar, schädlings- und krankheitsresistent sowie lange lagerbar sein und schön aussehen.

Druckunempfindlichkeit und ein festes Fruchtfleisch sind Trumpf. All das bietet "Elsanta": Große rote Früchte, festes Fruchtfleisch, gute Lagerbarkeit und ein hoher Vitamin-C-Gehalt: Was will man da mehr? Gut, geschmacklich kann sie natürlich nicht mit der Walderdbeere mithalten, aber welche Sorte kann das schon?

Aromawunder wie die heimische Walderdbeere "Fragaria vesca" finden sich noch vereinzelt in hiesigen Wäldern – vom Selbersammeln sollte man dennoch lieber Abstand nehmen wegen des Fuchsbandwurms.

Kleingärtner kennen die "Fragaria x vescana", eine Hybride, die als Kreuzung aus Wald- und Gartenerdbeere Aroma und Ertrag bietet. Wer will, kann sich auch auf die Suche nach der "Chile-Erdbeere" (Fragaria chiloensis) und der "Scharlach-Erdbeere" (Fragaria virginiana) machen, die in verschiedenen Varianten angeboten werden. Aus diesen Stammarten sind seit dem 18. Jahrhundert alle anderen Gartenerdbeeren hervorgegangen, insgesamt etwa 1000 Sorten. Viele Kleingärtner schwärmen auch von der Sorte "Senga Sengana", die robust ist und für die Mühen beim Gärtnern mit dunkelroten Früchten und süßlichem Aroma entlohnt.

Wer keinen Garten hat und nicht mal einen Balkon, kann sich trotzdem auf die Erdbeersaison freuen, denn natürlich gibt es auch im Handel leckere Früchte. Die Sorte "Lambada" wird hier als "Gourmet-Erdbeere" verkauft; wer es nicht ganz so süß mag, sollte die säurebetonte Sorte "Honeoye" probieren. Die weichere "Korona" wird meist zum Selberpflücken beim Obstbauern angeboten – frischer geht’s nicht. Wie "Mieze Schindler" und "Senga Sengana" wird auch die süßaromatische "Polka" später geerntet.

Die saftige "Salsa" und die leckere "Ostara" sind dann zum Schluss der Erdbeersaison dran.