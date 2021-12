Von Christian Satorius

New York. Die fliegenden Rentiere, die den Schlitten des Weihnachtsmanns ziehen, kennt in den USA jedes Kind. Hierzulande gibt es diesbezüglich noch etwas Nachholbedarf. Also: Sie heißen Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen und natürlich Rudolph. Da man Namen nicht in andere Sprachen übersetzt, bleibt es auch bei uns dabei, wobei Donner und Blitzen ja schon ziemlich deutsch klingen. Und das hat seinen Grund.

Die Urheberschaft der Verse ist umstritten. "A Visit from St. Nicholas" erschien 1823 anonym. Erst später wurde das Poem dem amerikanischen Professor Clement Clarke Moore zugeschrieben, der es in seiner eigenen Gedichtsammlung veröffentlichte. Einige Literaturwissenschaftler gehen aber davon aus, dass nicht Moore der Autor ist, sondern Henry Beekman Livingston Jr., der niederländische Wurzeln hat. Im anonymen Original heißen Donner und Blitzen auch noch ganz niederländisch Dunder und Blixem, was für Livingston als Autor spräche.

1844 nannte Moore die Rentiere um, warum ist unklar. Dunder wurde bei ihm erst zu Donder. Der deutsche Name Donner tauchte dann erstmals in der New York Times vom 23. Dezember 1906 auf, als diese den Text zu Weihnachten veröffentlichte. Donder wurde zum deutschen Donner, um den Namen dem des Rentiers Blitzen sprachlich anzupassen. Aber warum Blitzen und nicht einfach nur Blitz? Ganz einfach: Da es sich ja um Verse handelt, musste sich der Name auf Vixen reimen.

Rudolph wiederum kam als neuntes Rentier erst 1939 hinzu. Ursprünglich sollte er Rollo oder Reginald heißen. Der erste Namensvorschlag klang aber zu simpel, der zweite zu gestelzt.

Seither ist Rudolph der Liebling vieler Kinder, vor allem wegen der roten Nase. Die amerikanische Kaufhauskette Montgomery Ward beauftragte 1939 Robert L. May, ein Malbuch für Kinder zu entwerfen, das zu Weihnachten an die Kundschaft verschenkt werden konnte. Da Mays Tochter großer Fan von Rentieren war, stand für den Werbeprofi schnell fest, wer die Hauptrolle in dem Büchlein bekommen sollte.

Während er so nachgrübelte und dabei aus dem Fenster in den Nebel schaute, kam ihm die Idee: "Eine Nase! Eine helle rote Nase, die durch den Nebel wie ein Scheinwerfer leuchten würde." Klar, dass Rudolph mit seiner rotleuchtenden Nase das Schlittengespann anführen musste, damit der Weihnachtsmann auch im Schneegestöber den Weg erkennen konnte.

Die Idee kam gut an. Allein im ersten Jahr wurden 2,4 Millionen Malbücher verschenkt. Der endgültige Durchbruch kam für Rudolph das rotnasige Rentier dann 1949 mit dem Lied "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer" von Johnny Marks, das zu Weihnachten 1949 sofort zum Nummer-1-Hit wurde, und das heute weltbekannt ist.

Rudolphs rote Nase lässt sich in einem Malbuch sehr schön anmalen. Interessanterweise haben Rentiere aber wirklich rote Nasen – wenn man sie durch eine Infrarotwärmekamera betrachtet. Das hat 2012 eine (nicht ganz ernst gemeinte) Studie an der Uni Rotterdam gezeigt: "Rudolphs Nase ist rot, weil sie reichlich von roten Blutzellen durchzogen ist, die eine hohe Mikrozirkulation aufweisen, und somit anatomisch-physiologisch auf den Flug des Rentiers mit Santa Claus abgestimmt ist."

Auf praktisch allen Abbildungen tragen die Rentiere Geweih. Da in der Familie der Hirsche, zu denen Rentiere zählen, normalerweise nur die männlichen Tiere einen Kopfschmuck haben, hat sich die Frage nach dem Geschlecht erübrigt – sollte man meinen. Doch die Rentiere des Weihnachtsmanns sind echte Ausnahmeerscheinungen. Denn das Ren ist die einzige Hirschart, bei der auch die Hirschkühe ein Geweih tragen. Hinzu kommt: Im Herbst werfen die männlichen Tiere ihr Geweih ab, wohingegen die weiblichen ihres bis zum Frühjahr tragen. Na ja, und der Weihnachtsmann kommt ja nun einmal nur zur Weihnachtszeit! Sprich: Ende Dezember. Rein biologisch heißt das also, dass alle Rentiere, die den Schlitten des Weihnachtsmanns ziehen, Damen sind. Und eine heißt eben Rudolph.