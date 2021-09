Von Steffen Rüth

David Hasselhoff, 69, ist in seinem geliebten Berlin, wo er 1989 mit "Looking For Freedom" seinen Welthit aufnahm, um die RTL-Serie "Ze Network" zu drehen, die Reste der Mauer zu begutachten, für deren Erhalt er sich eingesetzt hat, und um Werbung zu machen für sein neues Album "Party Your Hasselhoff". Darauf singt sich der US-Weltstar durch ein Programm mit zumeist schon etwas älteren Gassenhauern wie "I Was Made For Loving You", "Sweet Caroline" oder "Always On My Mind".

Guten Morgen, David. Wo bist Du heute?

David Hasselhoff: In Berlin, im Soho House. Und du?

In Baden-Baden.

Baden-Baden. Die Stadt kenne ich gut. Mit meinem Vater war ich mal bei euch im Kasino. Du konntest dir aussuchen, ob du lieber dein Haus oder deine Frau verspielen wolltest. Hat Spaß gemacht, den anderen zuzugucken. Ich spiele lieber, um zu gewinnen. Und das ist im Kasino eher schwierig.

Du hast ein Album gemacht mit Coversongs bekannter Hits. Aber besonders schön ist die einzige Originalkomposition gelungen, "I Will Carry You". An wen denkst Du bei dem Lied?

Mir geht so vieles durch den Kopf, wenn ich dieses Lied höre. Ich denke an meine beiden Töchter, ich denke an meine Frau. Die Welt hat sich so sehr verändert. Das Leben ist ein anderes heute, und wir alle müssen einander tragen und gut aufeinander achtgeben. Ich finde, dieser Song hat eine wirklich sehr starke Botschaft. Hoffentlich kommt sie bei den Menschen an.

Autor von "I Will Carry You" ist der Schwede Jörgen Elofsson, der Dir vor einigen Jahren auch den Hit "True Survivor" auf den Leib geschrieben hat.

Jörgen ist ein prächtiger Mensch. Er konnte mit seiner Frau kein Kind bekommen. Also adoptierten sie ein Mädchen aus Korea. Jetzt ist das koreanische Mädchen längst erwachsen. Jedenfalls hat er den Song damals für seine Tochter geschrieben, als sie noch klein war, und nie aufgenommen. Ich sagte zu ihm: Lass mich das mal machen. Aber es war ein Kampf, das Lied auf mein Album packen zu dürfen.

Weshalb?

Na ja, wie der Name schon sagt, ist "Party Your Hasselhoff" eine fröhliche Platte. Aber ich pochte auf "I Will Carry You", denn ich fand, wir brauchten unbedingt noch einen Song mit einer guten Botschaft. Und dann meine Frau. Weißt du, was sie zu mir sagte?

Nein. Was sagte sie zu Dir?

"Ich glaube, du kannst diesen Song nicht singen. Das packt deine Stimme nicht." Das hat mich wirklich gewurmt. Und weißt du was, im vierten Anlauf habe ich es hinbekommen. Plötzlich saß die Nummer. Die Tonlage ist nämlich eine andere als gewöhnlich, das war schon nicht so einfach. Ich habe meine Frau also mit meinem Gesang beeindruckt, das war mir wichtig. Noch wichtiger aber war mir, dass ich mich selbst beeindruckt habe. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel es mir bedeutet hat, dieses Lied aufzunehmen.

Willst Du es versuchen?

Ich habe sehr emotional reagiert, als ich "I Will Carry You" zum ersten Mal hörte. Es kommt vor, dass ich denke, das Gewicht der ganzen Welt lastet auf meinen Schultern. Ich bin David Hasselhoff, der Vater, der Ehemann, der verrückte Kerl, der Entertainer. Das bedeutet manchmal auch: Druck.

"Party Your Hasselhoff" ist ein zünftiges Album zum Feiern. Was braucht man aus Deiner Sicht sonst noch für eine gute Party?

Die besten Partys sind meine Konzerte. Ich verspreche, du gehst inspiriert und singend wieder heim. In meinen Shows bringe ich die Menschen zusammen – Hautfarbe, Aussehen, Religion, Geld, alles ist egal. Wo du auch herkommst, auf David Hasselhoff kannst du dich einigen. Gott gab mir diesen Job, und ich halte es für meine moralische Pflicht, die Leute glücklich zu machen. Meine große Antriebsquelle ist mein Vater. (nimmt seinen Ehering ab und hält ihn in die Kamera) Das ist der Ring, den mein Vater 1949 trug, als er meine Mutter heiratete. Heute trage ich ihn. Mein Vater war superlustig, ein echter Spaßvogel. Ich bin stolz, dass ich seinen Namen berühmt gemacht habe.

Die Pandemie muss gerade für ein Sozialtier wie Dich hart gewesen sein. Keine Konzerte, keine Umarmungen von anderen Menschen, erzwungene Vereinsamung.

Das war keine schöne Zeit. Ich hatte zu Hause noch ganz gut zu tun, konnte Werbespots drehen und das Album aufnehmen, aber jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir uns alle mal flott impfen lassen, damit es weitergeht.

Das musst Du jetzt sagen. Die deutsche Bundesregierung wirbt mit Dir fürs Impfen.

Ja, aber das ist auch meine private Meinung. Ich verstehe, dass jeder sich frei entscheiden kann, ob er sich impfen lässt. Aber die Entscheidung gegen eine Impfung kann andere Menschen krank machen oder sogar töten. Und sie zieht das ganze Corona-Ding nur noch weiter in die Länge. Impfungen sind die einzige Antwort auf diese Pandemie, die sinnvoll ist. Meine Anwältin hat ihre Mutter an die Seuche verloren, und fünf Tage später starb auch ihr Vater an Corona. Auch ich bin in der Altersgruppe, die hätte sterben können. Ich gehöre zu den Leuten, die Glück hatten.

"Sweet Caroline" ist gerade bei der EM wieder zum großen Stadionhit für die Engländer geworden. Hast Du das mitbekommen?

Ja, und ich dachte erst, der Song ist sowieso schon überall, vielleicht sollten wir ihn jetzt besser nicht rausbringen. Aber "Sweet Caroline" ist einfach zu gut. Das Lied bleibt, es ist meine Verbeugung vor dem großen Neil Diamond.

Du wirst im nächsten Jahr 70. Hast Du Vorbilder, die noch deutlich älter sind und immer noch sehr aktiv?

Clint Eastwood! Clint ist 91. Und fantastisch.