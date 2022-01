So könnten die Mobilitätsstationen aussehen, von denen 20 gebaut werden sollen. Illustration: Station-I Stuttgart

Von Timo Teufert

Wiesloch/Walldorf. Wie kann man die rund 30.000 Menschen, die jeden Tag zu den Unternehmen pendeln, die ihren Sitz im Doppelzentrum Wiesloch/Walldorf haben, dazu bewegen, vom Auto auf den Nahverkehr, das Fahrrad oder Fahrgemeinschaften umzusteigen? Das ist – trotz Homeoffice während der Corona-Pandemie – die zentrale Frage des Reallabors für vernetzte, nachhaltige Pendlermobilität. Damit wollen die beiden Städte Wiesloch und Walldorf zusammen mit dem Rhein-Neckar-Kreis und mehreren Unternehmen – darunter SAP und Heidelberger Druckmaschinen – dem Verkehrschaos begegnen und alternative Mobilitätsformen für Pendlerinnen und Pendler testen.

Für das Reallabor haben die Projektpartner vier Bausteine ausgearbeitet: Multimodale Mobilitätsstationen dienen als Verknüpfungspunkte zwischen den unterschiedlichen Mobilitätsformen. Neben ihrer Funktion zum Beispiel als Bushaltestelle soll es in den Stationen ein Depot für bestellte Waren oder Pakete ebenso geben wie die Möglichkeit, Leihfahrräder zu mieten oder das Elektroauto beziehungsweise das E-Bike zu laden. Insgesamt 20 solcher Stationen sind vorgesehen.

Geplant ist zudem, eine Mobilitätsplattform zu entwickeln, die dabei helfen soll, dass Pendlerinnen und Pendler alle notwendigen Reiseinformationen in Echtzeit auf ihrem Smartphone erhalten. Echtzeitdaten über Verbindungen, Anschlussoptionen und Dienstleistungen sollen zusätzliche Anreize für den Umstieg schaffen. Wenn ein Zug Verspätung hat, könnten sich Pendlerinnen und Pendler dann darüber informieren, wie sie ihre Reise am Bahnhof Wiesloch-Walldorf fortsetzen, also beispielsweise mit dem Leihfahrrad.

Die Verbindung von öffentlicher Ladeinfrastruktur mit der Nutzung verschiedener Mobilitätsangebote wie Autos, E-Bikes oder Lastenräder ist ein weiterer Baustein, die sogenannte bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur. Mithilfe der Mobilitätsplattform sollen alle Bedarfe zu jeder Zeit mit einem entsprechenden Akku-Ladestand vorhandener Fahrzeuge abgeglichen werden können. Sobald mit Systemen der Künstlichen Intelligenz der Bedarf mit dem Angebot in Echtzeit zugeordnet werden kann, kann den Pendlerinnen und Pendlern zuverlässig ein Wunschverkehrsmittel bereitgestellt werden, das über den nötigen Ladegrad verfügt, um ans Ziel zu kommen.

Ein Testfeld für autonome Fahrzeuge soll im Bereich des Gewerbegebiets Walldorf entstehen. Die Anbindung dorthin mit Bussen weist bislang Schwächen auf. Diese könnte durch den Einsatz von teilautomatisierten Shuttle-Fahrzeugen als Pilotprojekt verbessert werden. Dabei werden mehrere Fahrzeuge von einem Fahrer in einer Zentrale überwacht. Er greift ein, wenn das Fahrzeug eine Situation selbst nicht lösen kann.

Mit der Idee des Reallabors hatten sich die Projektpartner im November 2020 beim Verband Region Rhein-Neckar für den landesweiten Regiowin-2030-Wettbewerb beworben, bei dem die Wettbewerbsfähigkeit in den Regionen durch Innovation und Nachhaltigkeit verbessert werden soll. Im April 2021 war das gemeinsame Reallabor dann als eines von zwei Projekten aus der Metropolregion von der Landes-Jury ausgewählt worden.

Derzeit laufen die Arbeiten für den Vollantrag, der Mitte April abgegeben werden muss, um eine Förderung von rund sieben Millionen Euro zu erhalten. Von der Europäischen Union kommen 4,7 Millionen Euro, das Land gibt weitere 2,4 Millionen Euro hinzu, die restlichen Kosten von 4,7 Millionen Euro trägt das Projektkonsortium.