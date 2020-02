Für ein gutes Glas Wasser ignoriert Martin Metzinger auch schon mal teuren Champagner. Prüfend lässt der 57-Jährige die Flüssigkeit über die Zunge gleiten. "Schmeckt leicht karbonisiert", sagt er und schnuppert an der Sprudelflasche. "Riecht neutral." Metzinger ist zufrieden: Das Wasser hat den Test bestanden.

Der Mann aus dem pfälzischen Dirmstein (bei Grünstadt) ist Wassersommelier – und damit im Weinland Rheinland-Pfalz nahezu ein Exot. Metzinger kann darüber lachen. "Wasser ist doch lebenswichtig. Viele trinken zu wenig und laufen nahezu ausgetrocknet durch die Gegend."

Das Geschäft mit Mineralwasser boomt in Deutschland und ist längst ein Wirtschaftsfaktor. Lag der Konsum 1970 bei 12,5 Litern je Einwohner, wurden dem Verband Deutscher Mineralbrunnen zufolge 2019 durchschnittlich etwa 141,7 Liter Mineralwasser pro Kopf getrunken. Deutschland, sagt Metzinger, sei Mineralwasser-Schlaraffenland. Wohl nur wenige können über ein Glas Wasser so spannend erzählen wie er. Metzingers Augen glänzen, wenn er von Kohlensäure und filternden Erdschichten spricht. "Wasser war schon immer ein Grundnahrungsmittel – Mineralwasser ist die Krone, ein Kulturgut", sagt er. Seit 45 Jahren – und damit seit Kindesbeinen – ist Metzinger in der Getränkebranche tätig. Aufgewachsen ist er in Mannheim, wo seine Eltern einen Getränkebetrieb in vierter Generation führten. Seit zehn Jahren arbeitet Metzinger nun für einen Mineralbrunnen-Betrieb aus dem Kreis Ludwigsburg.

Doch was genau macht ein Wassersommelier? Er berät zum Beispiel Lokalbesitzer, welches Wasser sie anbieten sollen und gibt Preisempfehlungen. "Der Markt ist eng, und die Unternehmer sollen Erfolg haben." Auch Privatpersonen kann er beraten – etwa, welches Wasser am besten zum kräftig gewürzten Steak passt.

In Supermärkten reihen sich Mineralwassersorten oft über Meter. Welches sollte man nehmen, Herr Metzinger? Der Experte lacht. "Das ist so, als wenn Sie den Arzt fragen: ,Wie kann ich gesund werden?’" Es komme auf viele Details an. "Erstens muss das Mineralwasser schmecken. Zweitens sollte man auf die Inhalte achten." Wer leicht zu Muskelverspannungen neigt, sollte ein Wasser mit mehr Magnesium nehmen, wer etwas für die Knochen tun will, sollte auf Calcium achten. Und wer Verdauungsprobleme hat, sollte Wasser mit mehr als 1000 Milligramm Sulfat nehmen. "Das schmeckt erdiger, aber er wird den Effekt spüren", zählt der Experte auf.

Thema Umweltschutz: Besser Glas statt Plastik? Metzinger wiegt den Kopf. "Hier wird sehr pauschalisiert. Man sollte immer schauen: Wie weit wird die Flasche transportiert, wie oft wird sie wiederverwendet?" Vor 40 Jahren seien Plastikflaschen sehr ungesund gewesen, aber die Kunststoffindustrie habe sich enorm entwickelt. Für ihn schmecke Wasser aus der Glasflasche aber immer etwas neutraler.

Wasser zu testen, sei schwieriger als Bier oder Wein, meint Metzinger. "Um die Unterschiede zu schmecken, braucht man viel Erfahrung." Er ist neben Wasser- auch Biersommelier. "Es ist nicht selten so, dass Bier als interessanter angesehen wird. Wasser wird oft unterschätzt – auch von manchen Gastroexperten."