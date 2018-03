■ Facebook, Twitter & Co. sollen ab dem 1. Januar 2018 dafür sorgen, dass strafbare

Das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz

■ Hass und Hetze im Internet soll Einhalt geboten werden. Dafür beschloss die "Große Koalition" im Sommer 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz - kurz: NetzDG

■ Facebook, Twitter & Co. sollen ab dem 1. Januar 2018 dafür sorgen, dass strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden von ihren Plattformen nach einem Hinweis gelöscht werden.

■ Harsche Kritik an dem Gesetz gab es schon vor dem Inkrafttreten. So würden auf einmal Privatfirmen, die nicht einmal in Deutschland ansässig sind, über strafbare Handlungen entscheiden.

■ Und so kam es auch: Offenbar um auf der sicheren Seite zu sein, wurden bei Facebook, Instagram und Twitter seit dem Jahreswechsel Beiträge gelöscht, die harmlos oder satirisch sind. Aber auch Hetze einiger Politiker, die bei der Polizei angezeigt wurde. mün

[-] Weniger anzeigen