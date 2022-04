Von Klaus Welzel

Heidelberg. "Tatort Heidelberg" heißt die Sammlung von 52 Fällen aus der NS-Justiz, die Frank Engehausen untersuchte. Im RNZ-Interview lässt der Professor am Historischen Seminar der Uni Heidelberg, die spektakulärsten und erschreckendsten Fälle Revue passieren.

Herr Professor Engehausen, Sie haben Urteile des NS-Sondergerichts Mannheim während der Nazi-Diktatur untersucht. Wie kamen Sie zu diesem Projekt?

Ich habe mich in den vergangenen Jahren mit verschiedenen NS-Projekten beschäftigt, bei denen ich mit Verwaltungs- und anderen spröden Akten aus dieser Zeit zu tun hatte. Die Akten der NS-Sondergerichte aus dem Generalarchiv in Karlsruhe, auf die ich eher beiläufig aufmerksam geworden bin, waren anders, sie haben mich auf eine gewisse Art angesprochen. Die hatten eine andere Qualität.

Wie dick sind denn diese Akten?

Ganz unterschiedlich. Manchmal sind es 20 bis 25 Blatt Papier, die umfangreichste Akte befasste sich mit einem Mordfall in Heidelberg 1935 mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Diese Akte war dann einen halben Meter hoch. Es hängt immer davon ab, ob ein Verfahren eingestellt oder wie intensiv ermittelt wurde – und aus den Anfangsjahren sind die Akten auch nur fragmentarisch überliefert.

Welche Befunde haben Sie bei Ihren Recherchen am meisten überrascht?

Dass ich mein Bild revidieren musste, wie Repression und Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus funktionierten.

Waren die Urteile so hart, wie erwartet?

Ich meine damit eher den Umstand, wie die Leute in die Fänge der Justiz gerieten. Zunächst hatte ich gedacht, dass die Gestapo einen großen Apparat hatte, der aktiv wurde. In den allermeisten Fällen war es jedoch so, dass die Gestapo-Mitarbeiter im Büro saßen und darauf warteten, dass ein einfacher Volksgenosse kam und seinen Nachbarn denunzierte.

Und die Härte der Urteile?

Erstaunlich war, wie schnell man vor Gericht kam und wie hart man bestraft wurde – für Banalitäten. Gleich im ersten Fall des Buches geht es um einen Studenten, der sich mit der Tochter eines Buchhändlers in der Hauptstraße unterhielt. Er sagte nicht einmal das Wort "Reichstagsbrand", aber die junge Frau zeigte ihn wegen politischer Spötteleien an, und er erhielt dafür eine Haftstrafe von einem Jahr und wurde auch von der Universität relegiert.

Waren die Mitglieder des Sondergerichts besonders linientreue Nazis?

Nein, gar nicht. Als das Gericht 1933 eingerichtet wurde in Mannheim, wurde Alfred Hanemann Vorsitzender für vier Jahre bis zu seinem Ruhestand. Er war Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei, ist 1933 in die NSDAP eingetreten, war aber kein eingefleischter Nationalsozialist, sondern hatte permanent Streit mit dem Mannheimer Kreisleiter, von dem er sich nicht ins Handwerk pfuschen lassen wollte. Und sein Nachfolger, Edmund Mickel, der das Gericht von 1937 bis zum Ende 1945 leitete, war nicht einmal Parteigenosse, was ihn aber nicht daran hinderte, alles, was die Nationalsozialisten an neuen Rechtsvorschriften eingeführt hatten, zur Richtschnur seines Handelns zu machen.

Das Mannheimer Sondergericht legte besonderen Wert darauf, einen Wehrmachtsdeserteur noch kurz vor dem Einmarsch der Alliierten hinrichten zu lassen. Wie werten Sie diesen Fall?

Das ist ein Fall, der mich sprachlos lässt. Das ist so ähnlich wie die Fälle von Leuten, die erschossen wurden, weil sie in den letzten Kriegstagen die weiße Fahne hissten, obwohl alle wussten, es ist vorbei.

Da gibt es zahlreiche ähnliche Fälle in der Region: Bei Weinheim wurden so genannte Deserteure an den Laternenmasten aufgehängt, im Kraichgau leisteten einzelne Dörfer Widerstand gegen die anrückenden Amerikaner ...

... in Eppelheim hat man einen Kommunisten vom Rathausdach geschossen.

Ist es da überhaupt erstaunlich, wenn ein Sondergericht Wert darauf legt, dass ein Todesurteil vollstreckt wird?

Es gibt andere Fälle, wo ich Erklärungen sehe: 1938 ein Schnellverfahren gegen zwei junge Männer, die auf der Autobahn einen Fahrer niedergeschlagen hatten, um sein Auto zu stehlen. Da hatte das Sondergericht den Ehrgeiz, schnell nach einem neuen Gesetz hart zu urteilen und die Todesstrafe zu verhängen. Der Vorsitzende Mickel war frisch im Amt, ohne Parteibuch und wollte vielleicht demonstrieren, dass er konsequent dieses neue Recht umsetzt. Was aber waren beim Deserteur im März 1945 die Motive? Warum die Richter zu diesem Zeitpunkt noch meinten, eine vermeintliche Pflicht erfüllen zu müssen, kann ich nicht sagen.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Fälle ausgesucht?

Ich wollte in den 52 Fällen ungefähr das abbilden, was sich insgesamt vor dem Sondergericht Mannheim abgespielt hat. Und ich habe darauf geachtet, dass sich auch die Opfergruppen widerspiegeln.

Die einzelnen Kapitel betiteln Sie stets mit dem Tatort. Wollten Sie damit die gesamte Stadt repräsentativ abbilden?

Ja, aber ich habe natürlich nicht den Stadtplan danebengelegt und gesagt, hier und da fehlt noch etwas. Der Ausgangsgedanke war ganz banal. Das erste, was man sieht, wenn man die Akte aufschlägt, ist im Anzeigeformular die Rubrik "Tatort". Und deshalb heißt auch das Buch so "Tatort Heidelberg".

Sie schreiben, dass das Gericht sehr wohl unterschied, welchem Stand ein Denunziant angehörte. War das so eine Art Dünkel, um die besondere Stellung des Gerichts hervorzuheben?

Die Haltung des Gerichts den Denunzianten gegenüber war durchaus zwiespältig. Nicht selten wurde in den Urteilen festgehalten, dass den Anzeigen persönliche Motive zugrunde lagen – Nachbarschaftsstreitereien oder ähnliches. Und trotzdem meinte das Gericht, dass dies die Glaubwürdigkeit der Aussagen nicht beinträchtige. Mitunter reichte auch die Einschätzung, dass dem oder der Angeklagten dieses oder jenes zuzutrauen sei, und die Denunziation war dann gar kein Beweis, sondern nur ein Indiz.

Welcher Fall ging Ihnen zu Herzen?

Das war ein Fall aus Kirchheim, wo ein älterer Mann morgens öfter die Kreissäge anwarf und sein junger Nachbar, der gerade eine Karriere in der SA begonnen hatte, sich gestört fühlte. Dieser provozierte dann den Älteren, es kam zum Streit über den Gartenzaun hinweg, bis der Ältere sagte "Geh doch rüber nach Neuenheim, zu dene braune Aff’". Das war das, was der junge Nachbar hatte hören wollen, und so zeigte er den Nachbarn bei der Gestapo an. Die Gestapo war misstrauisch und schaltete den Amtsarzt ein, um zu prüfen, ob der Beschuldigte möglicherweise dement und nicht schuldfähig sei. Das wollte dieser aber nicht über sich ergehen lassen und warf sich am Tag vor der Untersuchung vor einen Zug. Und dann gibt es die Fälle, die mit Todesstrafen endeten: die beiden jungen Männer, die wegen des Autoüberfalls in Stuttgart unter der Guillotine landeten, oder ein Mann, der drei Paar gebrauchte Stiefel und zwei Pfund Lachs gestohlen hatte. Wegen seiner langen Vorstrafenliste stufte ihn das Gericht als "Gewohnheitsverbrecher" ein und ließ ihn hinrichten. Gerade diese Fälle ließen sich beim Schreiben nur schwer verarbeiten ...

... Ihr Buch ist eher kühl geschrieben, nicht emotionalisierend.

Ja, ich habe versucht, mich selbst zurückzunehmen und die Akten sprechen zu lassen. Da bildet sich NS-Realität besser ab als in zahlreichen anderen Quellen. Aus den Sondergerichts-Akten geht hervor, wie an den Stammtischen zum Beispiel im Heidelberger Arbeiterstadtteil Kirchheim geredet wurde. Man sieht, dass die einfachen Menschen damals durchaus erkannten, dass die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Kriegstreiberei gewesen sind. Und auch der Reichstagsbrand wurde ganz deutlich hinterfragt. Man kann schon sagen, dass die Stimme des Volkes hier nachlesbar ist.

Wie sieht es umgekehrt mit der Universität, Ihrer Wirkungsstätte aus?

Mit Ausnahme des Falles eines jüdischen Studenten 1933 kommt sie praktisch nicht vor. Wieso, weiß ich nicht. Möglicherweise wurden im Universitätsmilieu persönliche Konflikte mit anderen Mitteln ausgetragen.

Die Heidelberger Universität war von 1933 bis 1945 eine Hochburg des Nationalsozialismus. Ist das seitens der Historiker bereits aufgearbeitet worden?

Was die Heidelberger Historiker betrifft, ist vor allem Paul Schmitthenner zu nennen, ein Privatdozent, der 1933 zu den Nationalsozialisten überlief, Professor, Ordinarius und schließlich Rektor der Universität wurde. Als kommissarischer Leiter des badischen Kultusministeriums verfasste er noch im März 1945 Durchhalteappelle und rief Kinder zu den Waffen. Dies ist weitgehend erforscht, aber es ist noch der Umgang mit einer sachlichen Hinterlassenschaft seines Wirkens zu klären: mit einem monumentalen Soldatenkopf, der bis 1945 als Verweis auf Schmitthenners kriegsgeschichtliche Forschungen den Eingang des Historischen Seminars geschmückt hatte und nach dem Krieg in der "Ehrenhalle" des Hexenturms deponiert wurde. Aktuell liegt er im Keller, und wir überlegen, wie wir mit diesem Zeugnis der Universitätsgeschichte im Nationalsozialismus umgehen.

HINTERGRUND

Das Buch "Tatort Heidelberg" berichtet über Alltagsgeschichten von Repression und Verfolgung in Heidelberg zwischen 1933 und 1945. Der Historiker Frank Engehausen wälzte hunderte von Akten und suchte 52 repräsentative Fälle heraus. Die Tatorte, an denen sich die (vermeintlichen) Straftaten ereignet hatten, bilden die jeweilige Kapitelüberschrift.

(Campus Verlag, 380 S. mit Abb., 34 €)

NS-Sondergerichte wurden bereits im März 1933 eingerichtet, um vor allem politische Straftaten zu verfolgen. Die rechtlichen Standards lagen unter denen der normalen Gerichte. Das NS-Sondergericht Mannheim, das auch für Heidelberg zuständig war, gehörte zu den ersten 26 im damaligen Deutschen Reich.

Die Fälle beruhen oft auf Denunziation. In einem Kapitel wird die verschmähte Liebe einer Heidelberger Offiziersgattin thematisiert, die ihren Erwählten, einen Schriftsteller, bei der Gestapo mit Wissen ihres Mannes anzeigt. In diesem Kapitel kommt viel Heidelberger Lokalkolorit vor, so treten der Jurist Gustav Radbruch und der Germanist Richard Benz als Zeugen auf.

Der Autor Prof. Dr. Frank Engehausen (59) ist Historiker an der Universität Heidelberg und forscht schwerpunktmäßig über die südwestdeutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts.