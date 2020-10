Im Januar 1942 hatte Reinhard Heydrich während der Wannseekonferenz in dieser Villa die systematische Ermordung der Juden vorbereitet. Kurz darauf wurde auf ihn selbst ein Attentat verübt, er starb an den Folgen. In Laura Nolls Kriminalroman wird der Fall aufgerollt. Heute befindet sich in der Villa eine Gedenk- und Bildungsstätte. Foto: Britta Pedersen

Von Felix Hüll

Eberbach/Sinsheim. Spannungsliteratur fesselt und lässt einen nicht los, bis man zu Ende gelesen hat. Das ist Laura Noll mit ihrem Erstlingsroman "Der Tod des Henkers" gelungen. Von Kapitel zu Kapitel will man wissen, wie’s weiter geht mit den Ermittlungen in diesem Prager Kriminalfall. Genauer: mit dessen Auswirkungen. Ein Ermittler ist Gewalttätern auf der Spur. Er macht eine Verdächtige zur wichtigen Zeugin. Zwischen beiden entwickelt sich ein Verhältnis, dessen tragisches Ende man ahnen kann. Auch dies hält die Spannung aufrecht – pures Krimi-Lesevergnügen also? Die Vereinigung "Mörderische Schwestern" wusste, warum sie Laura Noll 2018 ein Förderstipendium zuerkannte. Und doch läuft es einem mehr als krimiüblich eiskalt den Rücken hinunter, wenn man weiß, dass Nolls Hauptfigur Kriminalrat Heinz Pannwitz Gestapo-Sonderermittler und SS-Mann ist.

Formal hat Pannwitz die Aufgabe, die Attentäter dingfest zu machen, die auf Reinhard Heydrich einen Anschlag verübten. 1942 haben aus England eingeflogene tschechische Fallschirmspringer den "stellvertretenden Reichsprotektor", Heydrich, verwundet. Die "Bestie von Prag" hatte noch im Januar 1942 in Berlin die Wannseekonferenz geleitet. Dabei wurde die systematische Vernichtung der Juden vorbereitet. Heydrich starb rund eine Woche nach dem Attentat im Krankenhaus. Zur Vergeltung wurden vier tschechische Orte dem Erdboden gleich gemacht, die männliche Bevölkerung erschossen, Frauen in Konzentrationslager verschleppt und Kinder teils zur "Germanisierung" ins Kerngebiet des Deutschen Reichs zwangsadoptiert, teils ebenfalls ermordet.

Laura Noll. Foto: Dana Maiterth

Laura Noll lässt den ungeheuerlichen Alltag in Prag 1942 aus dem Blickwinkel des Gestapomannes vor dem inneren Auge der Leserschaft entstehen. Chronologisch hintereinander gereihte Kapitel entwickeln den Spannungsbogen der Romanhandlung über einen gerade mal etwas über drei Wochen andauernden Zeitraum. Basierend auf Dokumenten wie Zeitzeugenäußerungen entwickelt Noll ihre in Teilen fiktive Handlung in der Ich-Erzählperspektive des Ermittlers Pannwitz. Auf dessen nach dem Krieg niedergeschriebene Notizen war sie 2017 zufällig gestoßen, als sie eigentlich für eine ganz andere Arbeit recherchierte.

Die in Sinsheim lebende Gymnasiallehrerin für Latein und Religion ist übrigens nicht verwandt mit der Weinheimer Krimischriftstellerin Ingrid Noll. Laura Noll unterrichtet am Eppinger Hartmanni-Gymnasium. Ihr Studium der Alt-Philologie, Alten Geschichte und Theologie hatte sie in Heidelberg und Siena absolviert. Als sie auf die Erinnerungen Pannwitz‘ durch eine Veröffentlichung des tschechisch-amerikanischen Historikers Stanislav Berton von 1985 aufmerksam wurde hatte sie gerade Jonathan Littells bereits 2008 erschienenen Tatsachenroman "Die Wohlgesinnten" gelesen, durch dessen Hauptfigur der Leser die Dritte-Reich-Geschichte erlebt.

Auch Noll reizte die Darstellung des Innenlebens eines Menschen, mit dem man sich eigentlich nicht identifizieren möchte. Ist die Person wirklich immer so eindeutig wie man es annimmt? Wie sieht dessen Hin- und Hergerissensein aus? Im Fall des Protagonisten Pannwitz besteht es zwischen seiner Dienstauffassung von kriminalistischer Arbeit und der Erfahrung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die rings um ihn von Vorgesetzten, Landsleuten, an der Bevölkerung verübt werden.

Darf man das? Historische Gegebenheiten aus Dokumenten und Aufzeichnungen mit einer fiktiven Erzählhandlung verbinden, die geeignet ist, Verständnis, gar Sympathie mit Beweggründen dieses Mannes hervorzurufen? Noll selbst weist im Nachwort auf das Zustandekommen ihrer Geschichte hin. Ein Roman der Spannungsliteratur unterliegt nicht dem Zwang, historische Fakten möglichst umfassend zu sichten, zu sammeln und zu gewichten. Nachdem sie die ersten zehn Kapitel in personaler Erzählperspektive angelegt hatte, entschied sich Noll dafür, aus Pannwitz’ Blickwinkel zu schreiben – wie er erst eigenen Überzeugungen folgen will und dann immer mehr in die Geschehnisse hinein gezogen wird.

Nolls Roman hat das Zeug dazu, mit historischen Tatsachen Leser zu erreichen, die sie ohne den Krimi drumherum überhaupt nicht beachtet hätten.

Info: Laura Noll: "Der Tod des Henkers", Gmeiner-Verlag, Meßkirch 2020, 416 Seiten, 18 Euro, E-Book 5,99 Euro.