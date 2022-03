Los Angeles. Vor der Oscar-Verleihung stellt die RNZ die Nominierungen für "Bester Film" und ihre Siegchancen vor.

Foto: dpa



"Belfast": Kenneth Branaghs fiktionalisierte Familiengeschichte kommt schrullig und sympathisch daher. Erzählt wird sie aus der Perspektive des neunjährigen Buddy. Und das ist wörtlich zu nehmen: Die Kamera zeigt uns die nordirische Hauptstadt Ende der Sechziger Jahre immer wieder aus Sicht des putzigen Protagonisten. Buddy liebt das Kino, Spielzeugautos und seine Großeltern. Als in seinem geliebten Belfast jedoch heftige Unruhen ausbrechen, endet das Kindheitsidyll abrupt. Ob dieser Film, der noch in vielen Kinos läuft, die wichtigste Trophäe abräumt? Die Experten sind gespalten: Die einen kritisieren Branaghs Schwarz-Weiß-Drama als beliebig, andere schätzen an "Belfast" gerade seine kindliche Experimentierfreude.

Foto: dpa



"Don’t Look Up": Ein Film über die Klimakrise, der einen zum Lachen bringt, ohne dabei seine Botschaft über Bord zu werfen? Das muss man erst mal hinbekommen. Die Chancen, dass Regisseur Adam McKay und seine Protagonisten – in sichtlicher Spiellaune: Jennifer Lawrence und Leonard DiCaprio – für diese Leistung mit Academy Awards belohnt werden, stehen allerdings schlecht. Schade. Denn die Geschichte um ein Wissenschaftler-Duo, das die macht- und aufmerksamkeitssüchtige Elite vergeblich vor einem gigantischen Kometen warnt, ist der vielleicht unterhaltsamste Film unter den zehn Nominierungen. Zu sehen ist die apokalyptisch-schwarze Satire auf Netflix.

Foto: zg

"Dune": Gleich zehnfach ist Denis Villeneuves Adaption der gleichnamigen Science-Fiction-Reihe nominiert. Der titelgebende Wüstenplanet "Dune" heißt eigentlich Arrakis und hat besondere Bedeutung für die Menschheit der Zukunft, weil dort mit "Spice" die kostbarste Substanz des Universums gewonnen wird. Herzog Leto Atreides (Oscar Isaac) wird die Verwaltung des Wüstenplaneten übertragen. Der Fürst fällt aber einem intriganten Anschlag zum Opfer. Letos Sohn Paul (Timothée Chalamet) muss daraufhin mit seiner Mutter in die Wüste fliehen, wo er auf das mysteriöse Volk der Fremen stößt. Diese Nomaden warten auf die Ankunft eines Erlösers. Ob sie ihn in Paul gefunden haben? Wer ohne Vorwissen auf dem Kinosessel Platz nimmt (oder Sky einschaltet), dürfte mit der Handlung stellenweise überfordert sein – Villeneuve verzichtet darauf, das "Dune"-Universum im Detail zu erklären. Beeindruckend ist sein fast dreistündiges Bombastwerk dennoch. Gerade in technischen Sparten wie Kamera, Schnitt und Sound dürfte der Film beste Oscar-Chancen haben. Auch der deutsche Star-Komponist Hans Zimmer sollte besser schon mal seine Dankesrede proben ...

"Coda": Ist dieses Remake des französischen Films "Verstehen Sie die Béliers?" nur nominiert, damit der Streaminganbieter Apple TV+ dieses Jahr nicht gänzlich leer ausgeht? Muss nicht sein. Immerhin hat "Coda" beim Sundance Festival gleich mehrere Preise abgeräumt. Siân Heder, der für Drehbuch und Regie verantwortlich ist, erzählt hier eine zarte Coming-of-Age-Story. Die 17-jährige Ruby (Emilia Jones) wächst als einziges hörendes Mitglied in einer ansonsten gehörlosen Familie auf. Als sie ihre Leidenschaft für das Singen entdeckt, gerät die junge Frau in einen Konflikt: Auf der einen Seite steht die Verantwortung gegenüber ihrer Familie, auf der anderen der Traum, am Berklee College of Music zu studieren. Auch wenn "Coda" gefühlvoll erzählt ist, werden dem Film eher Außenseiterchancen eingeräumt. Hoffnungen machen darf sich dagegen Troy Kotsur: Der gehörlose Schauspieler, der Rubys Vater mimt, gilt als Mitfavorit in der Kategorie "Bester Nebendarsteller".

"Nightmare Alley": Für seinen Psychothriller im Noir-Stil (zu sehen bei Disney+) hat Guillermo del Toro ein fantastisches Ensemble versammelt. Bradley Cooper spielt den vom Pech verfolgten Stanton Carlisle, der auf einem Jahrmarkt auf die Hellseherin Zeena (Toni Collette) und den Mentalisten Pete (David Strathairn) trifft. Was er von ihnen lernt, nutzt er, um die New Yorker Elite der Vierziger Jahre auszunehmen. Mit der ihm treu ergebenen Molly (Rooney Mara) plant Stanton, den Tycoon Ezra Grindle (Richard Jenkins) zu betrügen. Helfen soll dabei eine mysteriöse Psychiaterin (fabelhaft: Cate Blanchett). Als wäre das nicht genug, tauchen in dieser Romanadaption noch Willem Dafoe und Mary Steenburgen in Nebenrollen auf. Del Toro verneigt sich mit seinem düsteren Märchen vor dem eigenen Medium: Sowohl das Kino als auch der im Film gezeigte Rummel laden dazu ein, in geheimnisvolle Welten abzutauchen. Die visuelle Kraft, die "Nightmare Alley" heraufbeschwört, könnten dem Film zumindest in Kategorien wie "Bestes Kostüm" und "Bestes Setdesign" Oscars einbringen.

"King Richard": Dieser Film ist der Versuch einer Familie, sich selbst ein Denkmal zu setzen. Wie gut ihr das gelungen ist? Darüber lässt sich streiten. Fest steht, dass die Schauspieler ihre Sache großartig machen. Allen voran Will Smith, der hier in die Sportsocken von Richard Williams schlüpft. Hartnäckig verfolgt der Securitymann aus Compton das Ziel, seine Töchter Serena (Demi Singleton) und Venus (Saniyya Sidney) zu den größten Tennisstars des Planeten zu machen. Wie diese Geschichte ausgeht, wissen wir. Die unkonventionellen Trainingsmethoden von "King Richard" dürften aber selbst eingefleischte Netzsportfans überraschen. Zwingend oscarverdächtig ist der Film, der im Moment im Kino zu sehen ist, deshalb nicht. Auch weil Regisseur Reinaldo Marcus Green die Chance auslässt, das Einzelschicksal der Familie an eine größere Erzählung zu knüpfen. Viel mehr als die Botschaft, dass sich Fleiß auszahlt, lässt sich aus diesem Biopic dann doch nicht mitnehmen.

"West Side Story": Mit "Der weiße Hai", "E. T.", "Jurassic Park" oder "Schindlers Liste" hat Steven Spielberg cineastische Maßstäbe gesetzt. Heute lässt sich der 75-Jährige lieber auf der Nostalgiewelle treiben. Seine "West Side Story" ist ein Remake im einfallsloseren Sinne. Denn Spielberg bedient sich grandioser Vorlagen – sowohl das Bernstein/Sondheim-Musical von 1957 als auch die Robbins/Wise-Verfilmung haben zurecht überdauert –, ohne wirklich etwas Neues zu erzählen. Immerhin: Die Tanzeinlagen und Farben sind brillant. Und Ariana Debose hat für ihre Darstellung der feurigen Anita den Oscar als beste Nebendarstellerin verdient. Zu sehen ist die Romeo-und-Julia-Geschichte, die uns in die von Gangkriegen zerrüttete New York West Side der Fünfziger Jahre entführt, derzeit bei Disney+.

"Drive My Car":Barack Obama bezeichnete "Drive My Car" bereits als seinen Lieblingsfilm 2021. Kein Wunder: Ryusuke Hamaguchi hat die gleichnamige Kurzgeschichte von Bestsellerautor Haruki Murakami mit viel Liebe zum Detail verfilmt. Darin begegnen sich mit dem Theaterregisseur Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) und seiner Chauffeurin Misaki (Toko Miura) zwei Menschen, die beide mit Verlusten zu kämpfen haben. Ihre Fahrt in einem roten Saab 900, bei der aus der Stille sachte und allmählich Vertrauen zwischen den Protagonisten erwächst, fängt Hamaguchi mit eleganten Kamerafahrten ein. Ein wertvoller Film, auch weil er in unserer krisengeschüttelten Zeit Hoffnung schenkt. Aber reicht das für einen Oscar? Jein. Die Chancen, dass "Drive My Car" die höchste Auszeichnung einfährt, sind klein. In der Kategorie "Bester ausländischer Film" scheint dem Drama aus Japan der Oscar aber nicht zu nehmen.

"Licorice Pizza": Verschroben, lustig und ungemein sympathisch: Paul Thomas Andersons "Licorice Pizza" – das lässt sich tatsächlich mit "Lakritz Pizza" übersetzen – macht einfach Lust auf Kino. Warum weder Alana Haim noch Cooper Hoffman (Sohn des verstorbenen Philip Seymour Hoffman) als beste Hauptdarsteller nominiert sind, bleibt das düstere Geheimnis der Academy. Die Chemie zwischen dem spritzigen Paar ist jedenfalls nicht zu leugnen. Wer weiß, vielleicht kann sich wenigstens Anderson in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" durchsetzen. Origineller als seine in den Siebzigern angesiedelte Liebesgeschichte zwischen einem Kinderschauspieler und seiner ungleich älteren Angebeteten, die zusammen ein Wasserbetten-Imperium aufbauen, geht’s kaum. Und: Gäbe es einen Oscar für "Beste Szene", wäre Alanas Bergab-Flucht in einem rückwärtsrollenden Lkw ohne Sprit Top-Favorit. Umso trauriger, wenn "Licorice Pizza" in der Oscar-Nacht leer ausginge.

"The Power Of The Dog": Ja, eine Frau führt Regie bei einem Western. Und ja, es geht in dieser Romanadaption um das wichtige Thema toxische Männlichkeit. Aber dass ein Film, der sich so zäh vor seinen Zuschauern ausbreitet, gleich für zwölf (!) Oscars nominiert ist – zum Davonreiten ... "The Power Of The Dog" spielt im Montana von 1925. Dort gehen die Burbank-Brüder extrem unterschiedlich mit dem Wandel um, den die Industrialisierung bringt. Der fortschrittsbegeisterte George (Jesse Plemons) kauft sich ein Auto, heiratet eine attraktive Witwe (Kirsten Dunst) und hofft, in die urbane High Society einzusteigen. Phil (beeindruckend: Benedict Cumberbatch) schwingt sich dagegen weiter aufs Pferd und schwärmt von den good old days mit seinem Cowboy-Idol Bronco Henry. Als Peter (Kodi Smit-McPhee), der sensible Sohn von Georges neuer Frau, auf der Bildfläche erscheint, offenbart sich, wie homoerotisch aufgeladen Phils Männlichkeitsfantasien wirklich sind. "The Power Of The Dog" ist ein Film, den Menschen mögen wollen, weil sie meinen, andere damit beeindrucken zu können. Wahrscheinlich wird Jane Campion mit ihrem auf Netflix abrufbaren Drama gerade deswegen zur großen Gewinnerin der Oscar-Nacht. (großes Bild)



HINTERGRUND

Anthony Hopkins, Lady Gaga, John Travolta: Das sind nur einige der Stars, die bei den 94. Academy Awards auf der Bühne stehen. Die Oscar-Gala steigt in der Nacht auf Montag vor über 3000 Zuschauern im Dolby Theatre in Hollywood. Als Gastgeberinnen heizen die Komikerinnen Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall ein. Zuschauer könnten die "größte Eröffnungsshow" in der Geschichte der Oscars erwarten, prahlen die Veranstalter. Es sollen auch 60 Jahre "James Bond" und 50 Jahre "Der Pate" gefeiert werden. Für Kritik sorgte im Vorfeld der Plan der Academy, die Oscars in acht der insgesamt 23 Sparten, darunter Filmmusik, Schnitt, Kurzfilme und Ton, vor Beginn der Live-Gala auszuhändigen. Ein gestraffter Mitschnitt mit den Dankesreden der Gewinner soll dann während der Show gezeigt werden. Das Ziel: mehr Platz für Unterhaltung, Musikauftritte und Filmwürdigungen.