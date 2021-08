Von Peter Wiest

Er ist von Anfang an mehr oder minder auf der Erfolgsspur gewandelt – mit fast jedem seiner musikalischen Projekte. So richtig los ging das Ganze erstmals im Jahr 2006, als Daniel Eisenlohr mit zwei anderen Musikern in der Region die Gruppe Bullmeister gründete und sie sich damit rasch zunächst in Heidelberg und Mannheim, dann in ganz Deutschland einen Namen machten.

Nach der Auflösung von Bullmeister ging Eisenlohr nach Berlin und bereiste von dort aus unter dem DJ-Namen "Daniel Wilde" die halbe Welt – bevor es ihn wieder zurück in die Heimat zog und er von hier aus jetzt sein neues Projekt "rromance" anging.

Geboren 1982 in Heidelberg, aufgewachsen in Rauenberg, begann Eisenlohrs Musikkarriere schon während der Schulzeit, als er Keyboards und Gitarre in etlichen Bands spielte. Nach dem Abitur am Gymnasium Wiesloch und einem abgebrochenen Psychologiestudium widmete er sich nur noch der Musik und startete dann mit Bullmeister durch. Unzähligen erfolgreichen Auftritten in diversen Klubs folgte 2011 der bundesweite Durchbruch, als die Gruppe den Titelsong zu "Germany’s Next Topmodel" beisteuern konnte. Eisenlohr selbst produzierte während dieser Zeit zudem Musik fürs Fernsehen, etwa für die RTL-Erfolgsserie "Doctor’s Diary" – bis sich Bullmeister 2012 auflösten.

In den folgenden Jahren veröffentlichte Eisenlohr eigene Musik auf diversen Labels, trat als DJ in fast jedem Berliner Club auf, daneben aber auch in Moskau, Miami oder New York und nicht zuletzt auf Ibiza, wo er gemeinsam mit seinem DJ-Partner Chris Grieser eine komplette Saison im legendären "Space Club" auflegte. All dies mündete schließlich 2018 in dem, was er bis heute als sein "Herzensprojekt" bezeichnet: "rromance", ausgesprochen wie "romance", aber eben mit dem Doppel-r geschrieben, welches den Namen ebenso unverkennbar macht wie die Musik selbst.

"rromance"-Songs werden von Anfang an generell im Studio in Eppelheim vorproduziert, in dem übrigens bereits vor ihm und auch heute noch immer wieder mal Eisenlohrs Vater Stephan Zobeley arbeitet, der als Gitarrist der Grönemeyer-Band bekannt wurde. Hier werden dann auch die Gesangsparts aufgenommen; ebenso diverse Keyboard-Klänge, für die der Musiker stets selbst am Klavier oder am Synthesizer-Orgel sitzt. Den Feinschliff besorgt er dann zusammen mit dem Musikproduzenten Joschka Bender in Berlin. Abgemischt wird das Ganze schließlich wieder von ihm selbst in Eppelheim.

Zusammen mit Joschka Bender hat sich Daniel Eisenlohr im zurück liegenden Jahr mit "rromance" bei der Initiative Musik und Neustart Kultur beworben, einer zentralen Fördereinrichtung der Bundesregierung und der Musikbranche. Vor Weihnachten erhielten beide dann eine Zusage, mit der ihnen Fördermittel zur Produktion von Songs, für Musikvideos und für Marketing bewilligt wurden.

Steckbrief Name: rromance Bandgründung: 2018 Besetzung: Daniel Eisenlohr (Gesang, Gitarre, Keyboards, Schlagzeug, Kompositionen); Joschka Bender (Produktion) Musikstil: So genannter Off-Pop mit elektronischen Underground-Klängen Livekonzerte: In Planung, aktuell noch keine Termine Veröffentlichungen: Video-Produktionen zu den Songs "not dyin 4 u" und "To The Things And The People We Left Behind" sind auf dem Youtube-Kanal zu hören unter www.youtube.com/c/rromance. Die Single "rromance - not dyin 4 u" kann überall gestreamt werden und ist auf iTunes zum Download verfügbar. Instagram: @rromance.eu. Kontakt: d@rromance.eu Homepage: In Arbeit

Ob Eisenlohr mit seiner Musik tatsächlich ein eigenes Genre kreiert hat, kann man dahingestellt lassen. Tatsache ist: Was der Sänger, Multi-Instrumentalist, Songwriter, Musikproduzent und Regisseur veröffentlicht, ist nach wie vor absolut unverkennbar, hat dabei zudem auch stets einen hohen Wiedererkennungswert – und bleibt bei denjenigen, die solche Klänge mögen, im Ohr und neuerdings durch seine Video-Produktionen auch im Auge hängen. Eisenlohr selbst nennt das Ganze "apokalyptischen Off-Pop", wobei er sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen kann. "Okay, ich kann es auch anders sagen", schmunzelt er dann: "Es ist ganz einfach eine Mischung zwischen Pop und elektronischem Underground".

Wie auch immer es letztlich heißt, spielt dabei allenfalls eine nebensächliche Rolle. Fakt ist: Sein apokalyptischer Off-Pop hat dem Musiker in den zurück liegenden Jahren jede Menge begeisterte Fans gebracht, sowohl bei Live-Auftritten als auch mit seinen diversen Veröffentlichungen auf Streaming-Kanälen im Internet. Gerade die Live-Perfomances vor "echtem" Publikum allerdings sind es natürlich, die für ihn den eigentlichen Reiz ausmachen – und genau die haben ihm, wie all seinen Musiker-Kollegen, die zurückliegenden anderthalb Jahre weitgehend gefehlt. Das möchte Eisenlohr jetzt unbedingt wieder ändern – und zudem nicht mehr alleine auftreten, da "Musik doch nur im Zusammenspiel mit anderen und vor Publikum ihre wahre Schönheit und ihren ganzen Zauber entfaltet", wie er sagt. So hält er derzeit Ausschau nach Musikern, mit denen in Zukunft Liveauftritte stattfinden könnten, wobei Joschka Bender definitiv auch live ein Teil von "rromance" sein wird.

Ein zweiter wichtiger Bestandteil des Projekts ist neben der Musik auch das Visuelle. So hat Eisenlohr zusammen mit den Mannheimer Fotografen Ben Van Skyhawk und Elmar Witt Videos gedreht, die die Stimmung seiner Musik perfekt unterstreichen. Zwei davon sind mittlerweile auf dem Youtube-Kanal zu sehen.