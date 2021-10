Von Christian Satorius

Mehr als ein Kilogramm Honig verputzt jeder von uns im Jahr, sagt der Deutsche Imkerbund. Um diese Menge sammeln zu können, müssen Honigbienen mindestens fünf Millionen Blüten anfliegen. Das ist eine ganze Menge, so viel sogar, dass unsere heimischen Bienen das ganz allein nicht schaffen. Und so importiert Deutschland über 80 Prozent des Honigs aus dem Ausland, hauptsächlich aus Mittel- und Südamerika, aber auch aus Osteuropa und anderen Ländern der Welt. So kommen wir hierzulande in den Genuss des würzigen Tupelohonigs aus Florida und des fruchtigherben Moltebeerhonigs aus Lappland. Der wohltuende neuseeländische Manukahonig kommt ebenso auf den Frühstückstisch wie der aromatische Lavendelhonig aus Frankreich.

So verschieden die einzelnen Honigsorten auch sind, so unterschiedlich sind ihre Inhaltsstoffe. Je nach besuchter Pflanzenart, Herkunftsgebiet und Erntejahr können sich die Inhaltsstoffe erheblich voneinander abheben. Der Fruchtzuckergehalt variiert je nach Sorte von 25 bis über 40 Prozent, der Traubenzuckergehalt pendelt sich meist zwischen 20 bis ebenfalls etwas über 40 Prozent ein, wobei der Fructosegehalt in der Regel überwiegt. Wasser ist zu etwa 15 bis 23 Prozent im Honig zu finden.

Doch das allein ist noch nicht das ganze Geheimnis des "flüssigen Sonnenscheins": In den verschiedenen Honigarten haben Wissenschaftler 120 Aromen und 180 weitere Inhaltsstoffe, darunter Enzyme, Aminosäuren, Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe, nachweisen können, die jedem einzelnen Honig seinen unverwechselbaren Charakter verleihen.

Flüssiger Honig hält sich am besten bei Temperaturen von 18 bis 20 Grad Celsius, cremiger Honig idealerweise im Bereich von 10 bis 12 Grad Celsius. Hohe Temperaturen und vor allem Mikrowellenstrahlen können die wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs – der kühl und dunkel gelagert werden sollte – zerstören. Früher wurde auf die Temperaturempfindlichkeit des Honigs nicht so viel Rücksicht genommen wie heutzutage, und so galt das sogenannte "Kaltschleudern", das heute Standard ist, lange Zeit als Qualitätsmerkmal.

Besagte Qualität steht mittlerweile im Fokus. Die Deutsche Honigverordnung etwa besagt, dass "Honig keine anderen Stoffe als Honig zugefügt werden dürfen", und dass "Honig keine honigeigenen Stoffe entzogen werden dürfen". Sogar die "elektrische Leitfähigkeit" des Honigs ist in dem Regelwerk vorgeschrieben. Über andere Qualitätsmerkmale, wie die Nachhaltigkeit der Erzeugung, schweigt sich die Verordnung jedoch aus. Hier weisen die heimischen Imker auf die eigenen hohen Qualitätsrichtlinien hin. Honig ist eben nicht gleich Honig.