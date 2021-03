Der Kieler „Tatort“-Kommissar Borowski (Axel Milberg, r.) und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) machten in ihrem neuen Fall Jagd auf einen Frauenhasser. Der Außenseiter Mario Lohse (Joseph Bundschuh) sieht sich sich frauenverachtende Videos an. Foto:dpa

Von Alex Wenisch

Heidelberg. Der Tatort am Sonntag, "Borowski und die Angst der weißen Männer" war aufrüttelnd: Es ging um die gefährliche Mischung aus toxischer Männlichkeit, Frauenhass im Netz und Rechtsradikalismus. Im Mittelpunkt: Ein sogenannter "Incel" – ein unfreiwillig im Zölibat lebender junger Mann. Die Journalistin und Wissenschaftlerin Veronika Kracher (30) hat über diese Subkultur im Netz recherchiert und 2020 das Sachbuch "Incels – Geschichte, Sprache und Ideologie eines Onlinekultes" veröffentlicht.

Veronika Kracher. Foto: zg

Frau Kracher, wie realistisch war dieser "Tatort" über Incels für Sie als Expertin?

Ich fand ihn sehr gelungen. Wirklich realistisch stellt der Film die Verbindung dar zwischen den Online-Netzwerken frauenfeindlicher und rechtsradikalen Männergruppen. Der Frauenhass der "Involuntary Celibates" – der unfreiwillig im Zölibat lebenden Männer –, ist ein Türöffner in rechtsradikales Denken. Ich finde es großartig, dass der Tatort einem breiten Publikum zeigt, inwieweit gekränkte Männlichkeit zu Radikalisierung und Gewalt führen kann.

Warum fühlen sich diese Männer gekränkt?

Ihr Frauenhass ist eine reaktionäre Gegenbewegung auf feministische Emanzipation. Für Incels basiert Männlichkeit auf einer systematischen Unterdrückung der Frau. Wenn sich nun Frauen – und im Übrigen auch queere Menschen - in Gesellschaft und Politik emanzipieren, dann wird diese Unterdrückung erschwert. Das kratzt am Selbstbild dieser im Grunde unsicheren Männer; sie fühlen sich in ihrer Identität bedroht. Und darauf reagieren sie gewalttätig: Mit Pöbeleien und Belästigungen von Feministinnen auf Twitter, in Organisationen mit klar anti-feministischer Ausrichtung wie die AfD, in Männergruppen wie Pick-up-Artists oder im radikalsten Fall mit Terror gegen Frauen.

Wie groß ist denn die Szene der Incels?

Das ist schwer zu sagen. Es gibt etliche Plattformen - mit unterschiedlich radikaler Ausrichtung. Meist muss man sich gar nicht registrieren, um mitlesen zu können. Das macht die Quantifizierung schwierig. Insgesamt würde ich die Szene auf etwa 30.000 bis 50.000 Menschen schätzen.

Wie hoch ist die Terrorgefahr, die von hier ausgeht?

Die wenigsten User auf diesen Foren würde ich tatsächlich als gesellschaftliche Bedrohung einordnen. Was sich aber zeigt, ist ein niedrigschwelliger Zugang zu sogenanntem Hate-Speach. Es lässt sich eine zunehmende Verrohung in den Foren feststellen. Hier werden Vergewaltigungen verharmlost und Gewalt gegen Frauen verherrlicht. Ich verwende gerne den Begriff des "stochastischen Terroristen": Männer, die sich in solchen Foren aufhalten, werden viel wahrscheinlicher gewalttätig, als solche, die dort nicht sind.

Seit wann existiert die Incel-Szene im Internet?

Seit Anfang der Neunziger. Ironischerweise wurde sie damals von einer queeren Frau gegründet – als Selbsthilfegruppe für Menschen, die Probleme haben, eine Partnerschaft zu führen. Anfang der Nuller-Jahre wurde die Szene dann von reaktionären Männerrechtsaktivisten unterwandert und hat sich seitdem immer stärker radikalisiert.

Warum hegen die Incels keinen Groll gegen Männer, die ihnen die Frauen in ihrer Wahrnehmung ja wegschnappen?

Wegen ihres geringen Selbstwertgefühls sehen sich Incels am unteren Ende der Männlichkeits-Hierarchie. Sie beneiden sexuell erfolgreiche Männer. In der "genetischen Lotterie" haben sie eben den Kürzeren gezogen. Doch panisch möchten sie ihre Zugehörigkeit zum patriarchalische System beweisen. Und das funktioniert über Frauen-Hass. Die Abwertung des Weiblichen ist das verbindende Element. Man kann den anderen Männern zeigen: Ich bin zwar ein kleiner Loser, aber ich bin immer noch ein Mann.

Ist da etwas in der Erziehung schiefgelaufen?

Was sich in den Biografien vieler Incels findet: Sie haben in ihrer Jugendzeit Mobbing erlebt. Die "Kumpels" machen sich über jene lustig, die bestimmten dominierenden Männlichkeitsbildern nicht gerecht geworden sind, weil sie die "Meilensteine" der Adoleszenz verpasst haben: Herumknutschen, den ersten Sex. Darum fühlen sich die Incels ungenügend. Aber, um es mal überspitzt auszudrücken: Wer tagelang im Keller sitzt und "World Of Warcraft" spielt, der verpasst da draußen eben auch sein Leben.

Sind solche Rollen-Klischees nicht längst überholt?

In der Jugend bildet man seine Identität. Und bei vielen Männern gehört dazu auch der sexuelle Erfolg. Statt zu reflektieren, dass das Problem eben diese Vorstellung von Männlichkeit ist, verlagert man seinen Hass auf die Frauen. Und da passiert die Online-Radikalisierung: Wenn man im Internet die Frage eingibt: "Warum finde ich keine Freundin?", dann stößt man recht schnell auf Seiten von Frauenhassern, die eine recht simple Erklärung parat haben: Das liegt daran, dass Frauen oberflächliche Schlampen sind, die nur auf dominante, großgewachsene Männer stehen. Das kränkt. Viele Incels hängen dem Irrglauben an, dass wir in einer "Femokratie" leben, in der Männer gesellschaftlich unterdrückt, abgehängt und ihrer Männlichkeit geradezu beraubt sind. Als Lösung schlagen sie im Übrigen vor: Eine staatliche Zuteilung von Frauen. Darin sieht man die gefährliche Ideologie, nach der Frauen nichts anderes als Sexobjekte sind, die dem Mann untertan gemacht werden müssen.

Wo muss man ansetzen: in der Jugendarbeit, in der Schule?

Auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Es braucht in den Schulen eine feministische Erziehung, eine gendersensible Pädagogik, die aufräumt mit solchen überholten und toxischen Vorstellungen von Männlichkeit. Und: Die Plattformen der Frauenhasser müssen geschlossen, Accounts gelöscht werden.

Ist die Polizei gut genug aufgestellt?

(lacht) Die Polizei ist bei dem Thema Online-Radikalisierung – das hat der Prozess rund um den Attentäter von Halle gerade wieder erschreckend gezeigt – um Jahre hinterher. Das Monitoring, was im Internet aktuell passiert, übernehmen stattdessen NGOs, AktivistInnen und JournalistInnen.

Fehlt es der Polizei an Personal, zu wenigen Cyber-Ermittler?

Es fehlt vor allem an Bewusstsein, da ändert sich nur sehr langsam etwas. Weil die Polizei eben ein hierarchisches System ist, in dem Sexismus und Rassismus etabliert sind. Ich sage nur: NSU 2.0 oder Nazi-Chats von Polizisten, die regelmäßig auffliegen. Ich wünschte, es gäbe bei der echten Polizei mehr solche Kommissare wie Klaus Borowski, der tatsächlich ein Gefühl hat für Anti-Feminismus und den Zusammenhang von Maskulinismus und Rechtsradikalismus. Meine eigene Erfahrung mit den Behörden ist leider eine ganz andere.