Von Katharina Dockhorn

Düsseldorf. Die Toten Hosen erobern die Leinwand. Im vergangenen Jahr begleitete die Filmemacherin Cordula Kablitz-Post die Düsseldorfer Band auf ihrer Tour "Laune der Natour" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie nach Argentinien. "Weil du nur einmal lebst" ist ein intimer Blick hinter die Kulissen der Band geworden (Kinostart: 28. März). Das passende Album "Zuhause Live" erscheint einen Tag später als Doppel- oder 3-fach-CD (mit Raritäten). Im Interview spricht Frontmann Campino über Eitelkeit, sein bescheidenes schauspielerisches Talent und - natürlich - über Fußball.

Campino, was hat die "Toten Hosen" überzeugt, sich auf dieses Porträt einzulassen?

Als Cordula uns 2017 das erste Mal fragte, waren wir der medialen Beobachtung müde und lehnten ihren Vorschlag ab. Die Idee setzte sich mit der Zeit aber dann doch in unseren Köpfen fest und uns wurde klar, dass wir diese Chance nutzen sollten. Wer weiß, ob es von hier an nur noch bergab geht und wir uns in fünf Jahren nur noch mit Mühe auf die Bühne schleppen.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Andreas Frege. Seinen Spitznamen "Campino" hat er seit Schultagen; verliehen nach einer Bonbonschlacht im Klassenzimmer.

Geboren am 22. Juni 1962 in Düsseldorf; aufgewachsen in der Kleinstadt Mettmann.

Familie: Campinos Vater Joachim Frege war [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Andreas Frege. Seinen Spitznamen "Campino" hat er seit Schultagen; verliehen nach einer Bonbonschlacht im Klassenzimmer.

Geboren am 22. Juni 1962 in Düsseldorf; aufgewachsen in der Kleinstadt Mettmann.

Familie: Campinos Vater Joachim Frege war Richter, seine Mutter Jennie Hausfrau. Sie hatte in Oxford studiert und erzog ihre Kinder zweisprachig. Campino hat fünf Geschwister.

Musik: Von 1978 bis 1982 war er Sänger der Gruppe ZK. In der Schule (zwei Ehrenrunden) lernte er Michael Breitkopf kennen, mit dem er 1983 Abi machte und die Band Die Toten Hosen gründete. Sie wird - neben den Ärzten - zu einer der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Punk-Bands der 80er und 90er.

Journalist: Ende der 80er und in den 90ern führte Campino für verschiedene deutsche Medien Interviews mit Angela Merkel (Spiegel: „Zuviel von dem Kirsch-Whisky“), Paul McCartney, Joe Strummers, Joey Ramone.

Theater und Film: Mehrere Nebenrollen im TV; Hauptrolle in Wim Wenders "Palermo Shooting" (2008). Rolle des Mackie Messer in einer Inszenierung von Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" unter der Regie von Klaus Maria Brandauer in Berlin (2006).

Engagement: Seit Jahren macht sich Campino gegen Rechts stark. Seit 2006 betreut er das Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

Privat: Campino hat einen Sohn mit der Schauspielerin Karina Krawczyk.

[-] Weniger anzeigen

Hat es dich manchmal genervt, hinter der Bühne und im Tourbus beobachtet zu werden?

Die eitle Seite in mir hätte die Anwesenheit der Kamera in bestimmten Situationen gerne verhindert. Natürlich gab es auch mal Rangeleien und ich habe patzig reagiert. Am nächsten Tag stand das Team dann doch wieder am Bus und wir haben uns versöhnt. Das gehört dazu. Wir gewährten Cordula Einblick in den gesamten Ablauf und wollten uns nicht mit Halbwahrheiten zufriedengeben, weil wir wissen, dass diese intimen Momente für unsere Fans spannend sind. Es ging uns nie um Hofberichterstattung oder darum, nur im besten Licht dazustehen.

Wobei schon der Eindruck entsteht, dass die Bandmitglieder beste Freunde sind?

Wir sind als Freunde gestartet, und haben uns diese Freundschaft bewahrt. Natürlich gehen wir uns zwischendurch auf den Keks, aber es ist auf keinen Fall vergleichbar mit Bands wie Metallica, wo sich zwei starke Charaktere fetzen und daraus die Kreativität entsteht. Bei uns lebt es sich ohne solche Streitereien besser.

Wobei Sie schon die Leader-Position einnehmen?

Es gab Phasen, in denen jeder seinen Platz suchte und wir uns gegenseitig genervt haben. Diese Rangeleien haben wir aber gut gelöst. Jeder ist auf seinem Gebiet eine Autorität. Solch eine lange Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn jeder den Platz findet, mit dem er zufrieden ist, und jeder sein Gesicht wahren kann. Keiner ist auf den anderen neidisch.

Brauchen Sie selbst ständig das Gefühl, 100 Prozent geben zu müssen, um die Fans nicht zu enttäuschen?

Leider kann ich mich von dem Gedanken nicht lösen, den Leuten erst alles gegeben zu haben, wenn ich nach dem Konzert matt in der Ecke sitze und völlig fertig bin. Ich weiß aber, dass das Quatsch ist. Wie jeder Marathonläufer sollte ich meine Kraft während einer Tournee gut einteilen. Sonst ist der Akku bald leer. Ich lerne gerade, aus Erfahrung und Routine zu schöpfen und nur 90 Prozent zu geben, was mir allerdings sehr schwerfällt.

Wie stark ist die Angst, nicht länger auftreten zu können?

Die Sorge ist vorhanden, aber die Frage beantwortet das Leben für mich. Im Moment kann ich mir keinen Grund vorstellen, die Musik an den Nagel zu hängen.

Vor dem Konzert in der Berliner Waldbühne erlitten Sie einen Hörsturz, der nicht nur die Tournee, sondern die Zukunft der Toten Hosen gefährdete. Sehen Sie ihn als Warnschuss?

Das wahre Leben brettert immer mal in die Pläne rein. Musiker hasten ja nicht von Glücksmoment zu Glücksmoment, Rückschläge und Krankheiten gehören zu einem so fragilen Unternehmen. Heute kann ich den Hörsturz gut einordnen. Doch wie sagt man so schön: "The show must go on." Aber in dem Moment ging es mir nicht gut. Und auch der Film war für mich in der Situation abgehakt. Cordula fragte damals natürlich, ob sie mich mit einer Kamera ins Krankenhaus zu den Hörtests begleiten könne. Das habe ich abgeblockt.

Aus welcher Pflanze besteht eigentlich der Sud, den Sie vor jedem Konzert trinken, um Ihre Stimme zu schonen?

Ich wünschte, ich wüsste den Namen. Meine Heilpraktikerin hat sie mir empfohlen, unser Physiotherapeut braut den Sud vor jedem Konzert. Seitdem ich ihn trinke, musste ich kaum einen Abend aus stimmlichen Gründen absagen. Vielleicht ist das nur Aberglauben, viele Musiker haben ja ihre kleinen Macken. Auf einer Tour wechsele ich zum Beispiel die Schuhe erst, wenn ein Konzert schlecht lief.

Zum Film gehört auch das Konzert in Chemnitz nach den rechtsradikalen Ausschreitungen, wo die Band sehr deutliche Worte gefunden hat?

Meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich aufstehe und mich äußere, wenn Dinge schief laufen. Wobei ich nicht glaube, dass wir damit Menschen zum Umdenken bringen. Wir können nur bei denen eine Flamme entfachen, die bereits in diese Richtung ticken. Es freut uns besonders, dass sich junge Bands wie Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern oder Kraftklub mit der gleichen Wucht und Entschlossenheit engagieren wie wir. Sie machen klar, wofür sie politisch stehen, ohne populistisch zu sein.

In "Palermo Shooting" von Wim Wenders hatten Sie einen grandiosen Auftritt. Woran ist Ihre weitere Karriere als Schauspieler gescheitert?

Ich habe wenig Interesse daran, im "Tatort" einen alternden Musiker zu spielen, der zuerst seinen Manager umbringt und dann selbst nach zehn Minuten auf dem Dachboden verscharrt wird. Solche und ähnliche Rollenangebote erhalte ich immer wieder mal. Aber wäre das eine Weiterentwicklung im Gegensatz zu den Wahnsinnsprojekten von Wim Wenders oder der Inszenierung von Brechts "Dreigroschenoper" im Berliner Ensemble von Klaus Maria Brandauer, in die ich wie Hans-Guck-in-die-Luft gestolpert bin? Ich denke nicht. Andere Projekte, die mich gereizt hätten, musste ich aus zeitlichen Gründen absagen. Der Schmerz der Welt darüber wird sich aber in Grenzen halten - an mir ist kein großer Schauspieler verloren gegangen.

Euer Hit "Tage wie diese" wurde zur Hymne von Fortuna Düsseldorf. Halten sie die 1. Bundesliga?

Ich habe selbst im Herbst, als es mit der Fortuna gar nicht gut aussah, daran geglaubt, dass wir mit diesem Trainer die Mission "Klassenerhalt" schaffen werden. Die Spieler haben inzwischen auch begriffen, dass das möglich ist.