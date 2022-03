Von Peter Wiest

Joakim, euer neues Album ist in Deutschland, Österreich, Schweden, Polen, Ungarn, Tschechien und Finnland auf Anhieb von Null auf Platz 1 gesprungen. Habt ihr das erwartet?

Joakim Brodén: Wir haben es gehofft, aber nein, wirklich erwartet haben wir das nicht. Das wäre dann doch zu vermessen gewesen.

Mit dem Album habt ihr Top-Acts wie Marillion und sogar die deutschen Superstars Scorpions auf die Plätze verwiesen. Hat Heavy Metal heute größeren Stellenwert und mehr Fans als früher?

Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich Marillion liebe. Und die Scorpions sogar noch mehr! Immerhin haben sie uns vor einigen Jahren mit auf ihre Russland-Tour genommen. Insofern bin ich nicht wirklich stolz darauf, vor ihnen auf Platz 1 zu stehen. Aber das ist halt normaler Wettbewerb. Die Tatsache, dass Heavy Metal und generell Rockmusik in den Charts überrepräsentiert ist, hat meines Erachtens was damit zu tun, dass Metal- und Rock-Fans ihren Helden treuer sind und bleiben als andere – was uns natürlich freut.

Wenn ihr nächstes Jahr auf eure "Tour That Ends All Tours" geht, soll sie laut eurem Management nicht weniger als "die spektakulärste Tour aller Zeiten" werden. Was kommt da auf uns zu?

(lacht) Sagt das unser Management tatsächlich? Na dann wird es schon so sein... Zunächst mal haben wir sehr lange nicht mehr live auftreten können; es wird also eine ausgesprochen ausgehungerte Band auf den Bühnen stehen. Und wir haben jede Menge Zeit gehabt, um unsere Show total zu perfektionieren. Wie zu erwarten, wird es dabei thematisch wieder vor allem um den Ersten Weltkrieg gehen. Es ist die mit Abstand größte und umfangreichste Produktion, mit der wir je auf Tour gegangen sind. Wir haben eine gigantische Bühne und jede Menge Überraschungen parat. Lasst es einfach auf euch zukommen!

Schon im Juni werdet ihr hier bei uns am Hockenheimring live beim "Download"-Festival zu erleben sein und dann wohl vor an die 100 000 Fans auftreten. Kennt ihr den Ring?

Nein, wir waren nie da, haben aber natürlich schon viel davon gehört. Es muss großartig sein! Wir sind richtig aufgeregt und freuen uns wahnsinnig darauf, dort zu spielen.

Ihr werdet dann unter anderem mit Metallica und damit einer der größten Bands überhaupt die Bühne teilen. Habt ihr schon mal mit ihnen gespielt?

Nein, nicht wirklich; nur indirekt. Wir sind in den USA zwar schon mal auf einem Festival aufgetreten, wo sie auch gespielt haben, aber ich selbst habe sie noch nie live erlebt, was ich sehr bedaure, da sie eine meiner absoluten Lieblingsbands sind. Auch insofern freue ich mich auf Hockenheim, weil ich dann endlich auch mal Metallica live sehen und hören kann

Bei euren Songs entsteht aufgrund der speziellen Themen mit Storys aus dem Ersten Weltkrieg oft der Eindruck, der Text sei wichtiger als die Musik. Ist das so?

Das ist manchmal tatsächlich so; dann aber auch wieder nicht. Das kommt ganz auf den jeweiligen Song an. Generell ist natürlich beides wichtig. Normalerweise ist die Musik vor dem Text da, wenn wir einen Song schreiben, dann kommt der Text dazu, und das Ganze erhält dadurch oft nochmal sozusagen ein ganz neues Überkleid. Manchmal ist es dann so, dass auf eine gewisse Art der Text die Musik unterstreicht. Andererseits kann auch die Musik den Text betonen und noch mehr in den Blickpunkt stellen.

Wie würdest du eure Musik generell bezeichnen: Ist das ganz spezieller Schwedenstahl?

Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das nennen soll (lacht). Nenn es einfach so, wie du es nennen möchtest. Bei uns in der Band gibt es dafür auch keinen speziellen Begriff, zumal wir alle auch unterschiedliche Musik hören und Vorbilder haben. Wir hören natürlich alle gerne Rock-Musik, einige von uns eher den ganz harten Metal, andere lieber einfachen Hardrock. Beeinflusst sind wir von Bands wie Iron Maiden, Judas Priest, Van Halen, Rainbow und wie sie alle heißen. Die hören wir alle gern. Die Scorpions übrigens auch!

Wegen eurer Texte seid ihr schon in die Schlagzeilen gekommen: rätselhafte Geschichten, schreckliche Geschehnisse aus den Weltkriegen. Warum beschäftigen euch ausgerechnet solche Themen? Wie kann es dazu?

Naja, wir sehen uns zwar nicht als politische Band, aber wir wollen damit schon dazu beitragen, dass Menschen etwas aus der Geschichte lernen – auch wenn es immer heißt, dass sie es nicht tun. Wir dachten: Wir versuchen es halt trotzdem mal. Vielleicht geht es ja doch.

Eure Songs sind durch die Geschehnisse in der Ukraine erschreckend aktuell. Wäre es nicht die Zeit, auch darüber ein Lied zu schreiben?

Auch wenn es in der Tat furchtbar ist: Wir machen prinzipiell nur Songs über die Geschehnisse von vor vielen Jahren und kommentieren nicht das aktuelle Geschehen. Das betrachten wir als Band nicht als unsere Aufgabe, und deshalb wird das auch bei uns auch kein Thema sein. Weder auf einem eventuellen neuen Album noch bei unseren Live-Konzerten.