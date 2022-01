Von Heiko Schattauer

Aller guten Dinge sind drei – von wegen! Im dritten Fall des irgendwie immer noch neuen Tatort-Teams aus Saarbrücken kommt es knüppeldick, vor allem für die beiden Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer). Nach der Premiere mit "Das fleißige Lieschen" und dem zweiten Fall "Der Herr des Waldes" heißt es nun "Das Herz der Schlange".

Was ist passiert?Während die Hauptkommissare Leo Hölzer, Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) nach einem Einbruch mit Todesfolge in einer Villa ihre Ermittlungen aufnehmen, fehlt der Vierte im Bunde, KHK Schürk. Kurz darauf wird klar, warum: Es gibt einen weiteren Toten – Schürks Vater Roland. Ersten Erkenntnissen zufolge scheint der abgetauchte Hauptkommissar für den Tod des verhassten Vaters verantwortlich zu sein.

Worum geht es wirklich? Um die Vergangenheit, deren Schatten, um Freundschaft, Vertrauen. Die beiden seit ihrer Kindheit eng befreundeten Hauptkommissare holt ihre gemeinsame Vergangenheit einmal mehr in Person von Adam Schürks herrischem wie gewalttätigem Vater Roland (in der zweiten Folge aus dem Koma erwacht) ein. Der hat Krebs im Endstadium und einen perfiden Plan, der insofern aufgeht, als dass alle Indizien auf einen Vatermord aus Rache hinweisen. Allein Leo Hölzer glaubt fest an die Unschuld seines Freundes, sieht einen Zusammenhang der beiden aktuellen Todesfälle, steht allerdings unter immensem Druck. Auch, weil er erneut erkennen muss, dass man der Vergangenheit nicht einfach davonlaufen kann.

Wie schlagen sich die Kommissare?Der Druck, den der Herzschlag der Schlange mit sich bringt, ist spür-, greif- und sichtbar. Das junge Ermittlerteam, das sich gerade angenähert und Vertrauen zueinander aufgebaut hat, wird der maximalen Belastungsprobe unterzogen. Entsprechend mitgenommen sehen die drei ermittelnden Hauptkommissare aus, von ihrem Kollegen in U-Haft gar nicht zu reden. Der Zuschauer wird mitgenommen in die Abgründe, die sich abermals aus der Schürkschen Geschichte auftun, er darf mitleiden und mithoffen.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Es sind wie bei anderen Tatort-Teams, die sich erst noch finden, die persönlichen (Vor-)Geschichten, die den besonderen Reiz ausmachen. Bisher fesselte der mit Wackersteinen aus Schuld und Schatten beladene Rucksack, den Hölzer und Schürk mitschleppen. Die nächsten Kapitel dürften die Damen im Team aufschlagen.

Was sind die Schwächen? Dass bei zwei aufeinanderfolgenden Tatort-Folgen ein Kommissar unter Mordverdacht steht (vergangenen Sonntag Frank Thiel aus Münster), spricht nicht für die ARD-Programmplanung. Aber dafür kann Saarbrücken ja nichts. Wohl aber für die ob des ausdauernd aufgezogenen Spannungsbogens ein wenig abrupte Auflösung des Falls (immerhin "im Schürk-Style").

Und sonst noch? Schön anzusehen sind die unterschiedlichen Freundschaftsansätze mit ihrer eigenen Dynamik. Auf der einen Seite die "Blutsbrüder" Hölzer und Schürk, auf der anderen Seite das fragile Freundschaftspflänzchen, das im Team Saarbrücken ganz langsam wächst.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Wie wertvoll Vertrauen und echte Freundschaft sein können.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Wenn man über die Wiederholung des Tatvorwurfs hinwegsehen kann, durchaus!