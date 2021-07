Für Joghurt-Blaubeere-Popsicles werden Blaubeeren, Joghurt, Zucker und Traubenzucker schön cremig gemixt. Die Masse kommt per Spritzbeutel in die Silikonformen - das verhindert Luftlöcher. Schliefllich Holzstäbchen einsetzen, mit einem Spatel glatt streichen und über Nacht im Tiefkühler aushärten lassen. Foto: Peter Schulte/Stiftung Warentes/dpa-tmn

Von Alexander Wenisch

Heidelberg. Eis am Stiel heißt heute Popsicles. Was sich aber nicht geändert hat, ist die Eis-Vorliebe von Kindern. Neben Vanille und Schokolade mögen sie es gern fruchtig: Mango, Zitrone, Erdbeere. Erwachsene trauen sich schon mal, zu experimentieren und greifen zu salzigem Karamelleis. Aber egal wie: An der Eisdiele steigen die Bällchen-Preise von Jahr zu Jahr. Wem das langsam zu teuer wird, dem sei Ralf Sanders Ratgeber "Eis! Gelato! Sorbet! Alles selbst gemacht" (Stiftung Warentest) empfohlen. Denn mit nur wenigen Kniffen, lässt sich die Sommer-Leckerei auch gut daheim herstellen.

Klar ist: Es kommt auf die Zutaten an. Wie beim Kochen auch: Am besten frisch! Wer einfach zusammenrührt, was der Vorratsschrank hergibt, der wird wenig Freude am Ergebnis haben. Und das wird die Kinder freuen: Auch Zucker ist wichtig. Der hat im Eis zwei Haupteigenschaften. Er süßt, klar, und macht so den Geschmack intensiver. Und er hat Einfluss auf den Gefrierpunkt, der dann weit unter Null Grad sinkt. Gegenprobe: Wenn man Erdbeeren pur ins Eisfach packt, sind sie nach einem halben Tag knüppelhart, nicht süß und auch nicht cremig. Erst durch Mischen und die Zugabe verschiedener Zuckerarten, vor allem Traubenzucker, wird das Eis feinporiger, cremiger.

Eine Eismaschine lohnt sich in den meisten Fällen nicht, zumal die guten Geräte an die 200 Euro kosten. Da muss man schon ein großer Gelatino sein. Tolles Eis kann man auch im Mixer herstellen. Zum Beispiel mit Bananen: Die Frucht schälen, kleine Stücke über Nacht in einer Dose einfrieren. Dann das kalte Gut mit Agavendicksaft, Honig, Milch und Sahne pürieren und sofort essen. Wieder einfrieren funktioniert aber nicht!

Wunderbar cremig gelingen Joghurt-Blaubeere-Popsicles. Dafür 50 Gramm Zucker und 20 Gramm Traubenzucker mischen. 125 Gramm frische Heidelbeeren waschen und mit 350 Gramm Joghurt in den Mixer. Während des Pürierens langsam den Zucker hinzufügen. Die Masse mit dem Spritzbeutel in Silikonformen für Stieleis gespritzt. Dadurch wird jede Ecke ausgefüllt, was Luftlöcher verhindert. Dann Holzstäbchen einsetzen, mit einem Spatel glatt streichen und über Nacht im Tiefkühler aushärten lassen.

Worauf man noch achten sollte: Eis immer hinten im Tiefkühler lagern, dann bilden sich feine Eiskristalle. Und allein lagern, damit das Schleckeis nicht den Geschmack eines nebenan eingefrorenen Fischs annimmt. Das würde das Vergnügen doch schmälern.