Von Oliver Pietschmann

Seligenstadt. Auf zwei Etagen herrscht lautes Gebimmel, bunte Lichter blinken, und man hört den Motorenlärm auf einer Rennstrecke. Wer hier spielt, verbringt seine Zeit mit "Captain Fantastic", "Miss America", der "Addams Family" oder "Super Mario". Einmal im Monat strömen Menschengruppen in das Museum des Vereins "For Amusement Only" ("Nur zur Unterhaltung") in Seligenstadt, südöstlich von Frankfurt/Main. Im Flipper- und Arcademuseum rollen die Kugeln auf der Jagd nach Punkten, und auf den Schirmen flimmern Computerspiele wie "Tetris" oder "Donkey Kong", aber auch Videospielklassiker aus den Anfängen elektronischer Spielekonsolen.

Die Besucher kommen, um an alten Apparaten zu spielen. Foto: Sebastian Gollnow

An den Apparaten stehen Menschen aller Altersgruppen. Sie sind bei Geschicklichkeitsspielen, Autorennen und beim Flippern hoch konzentriert, lachen sich aus Schadenfreude aus oder raufen sich die Haare. "Man kann nicht sagen, was das Zielpublikum ist", sagt Vereinsmitglied Senad Palic. Die Besucher seien komplett gemischt. Es kämen Familien oder ältere Spielerinnen und Spieler, die die Automaten noch aus ihrer Kindheit und Jugend kennen. "Man erinnert sich wieder an alte Videospiele." Es seien aber auch Fans und Liebhaber dabei, die nur für einen einzigen Flipper oder ein einziges Videospiel kommen und die ganze Zeit nur an diesem Apparat sitzen. Einige würden vorher anrufen und fragen, ob ihr Favorit mit unter den Ausstellungsstücken und einsatzbereit ist.

Etwa 260 Spielgeräte stehen auf den rund 700 Quadratmetern des Museums, die Hälfte davon sind Flipper. Der älteste Flipper sei aus den 50er Jahren, das älteste Arcades genannte Videospiel von 1977. In den beiden Räumen stehen aber auch noch andere Raritäten. Auf einer sechs Tonnen schweren Konsole mit acht Bildschirmen und acht Rennwagencockpits können Spielbegeisterte gegeneinander antreten. Auch die Konsole "Poly Play" aus der früheren DDR aus den 80er Jahren steht in den Räumen. Dort seien keine Bildröhren, sondern gleich ein ganzer Fernseher eingebaut worden. "Mit der sollte kein Geld verdient werden, die stand in Schullandheimen", weiß Palic.

D as Spiel „PacMan“ und „Daytona USA“. Foto: Sebastian Gollnow

Beim Thema Geld hatte der Verein mit rund 190 Mitgliedern auch schon mal beim Hessischen Museumsverband vorgefühlt. "Der Begriff Museum ist nicht geschützt", sagt Iris Salomon von der Geschäftsführung. Eine Förderung sei allerdings an Bedingungen geknüpft – und die sind streng. So müsse es Konzepte geben und die Museen müssen öffentlich zugänglich sein. Der Museumsverband fördert nicht-staatliche Museen – Mittel, die auch das Flippermuseum brauchen könnte.

"Wir haben uns die Statuten durchgelesen", sagt Palic. Der Verein könne aber nur jeden ersten Samstag im Monat öffnen und daher seine Räume nicht oft genug für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Ebenso gebe es keinen behindertengerechten Eingang. "Alle Umbauten kosten Geld", sagt Palic. Und das ist in Corona-Zeiten knapp. Der Verein müsse jeden Monat 4500 bis 5000 Euro aufbringen und wegen der Pandemieauflagen hätten in den vergangenen beiden Jahren nicht so viele Besucher kommen können.

Die Öffnungstage seien begrenzt. Alles sei ehrenamtlich, und die anderen Wochenenden brauche man, um Geräte zu reparieren und restaurieren. "Wir haben hier zwei Werkstätten", sagt der 41-jährige Palic. Dort türmen sich alte Platinen, Rechner und andere Geräte, alles was beim Reparieren helfen könnte. "Ersatzteile, das ist superschwierig." Hier tausche man sich mit anderen, ähnlichen Vereinen wie etwa dem Digital Retro Park in Offenbach aus. Es gebe auch Online-Shops, die Teile anbieten. "Manchmal bauen wir die Teile nach, zum Beispiel mit einem 3-D-Drucker." Und mit Spielern anderer Vereine gebe es auch eine Deutsche Flipperliga. "Man kennt sich, man mag sich."

Die rund 260 Geräte im Museum gehören überwiegend den Mitgliedern. "Nur zehn Prozent gehören dem Verein", sagt Palic. "Der Vorteil ist, sie stehen im Trockenen und werden gewartet." Wer den Eintritt gezahlt hat, kann an allen Geräten spielen. "Alle Spiele sind auf Freispiel gestellt."

Info: Öffnungszeiten: Immer am ersten Samstag im Monat von 12 bis 21 Uhr.