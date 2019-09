Von Sandra Arens

Wolfsburg. Meistens passiert es nach der vierten Klasse: Aus dem unbeholfenen, groben Abc entwickelt sich plötzlich etwas Weiches. Die Schulkinder halten den Füller sicher in der Hand, und aus Druckschrift wird flüssige Schreibschrift. Svenja Stottmeister, Grundschullehrerin an der Neuen Schule Wolfsburg, beobachtet Jahr für Jahr, wie Schriften entstehen. "Jedes Kind findet einen eigenen Stil", sagt sie.

Handschrift - was für ein überholtes Prinzip, könnte man meinen. Sowohl Erwachsene als auch Kinder tippen heute mehr, als dass sie selbst schreiben. Smartphone, Tablet oder Computer - wer braucht da noch eine leserliche Schrift? "Man kommt mittlerweile auch ohne erfolgreich durchs Berufsleben", weiß Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. "Was zählt, ist Effizienz und Schnelligkeit. Da bleibt für schönes Schreiben kein Platz." Überflüssig sei die Handschrift deshalb aber noch lange nicht.

Hintergrund Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens, boomt seit Jahren in den Buchläden. Unzählige Ratgeber geben Tipps, wie man die Techniken erlernen kann. Zielpublikum: Erwachsene. Denn ebenso wie der Trend zu Selbstgemachtem, Eingemachtem, Selbstgenähtem hat auch das Handgeschriebene diesen Retro-Charme. Ganz sicher steckt dahinter auch eine Gegenwehr zur immer unpersönlicher, [+] Lesen Sie mehr Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens, boomt seit Jahren in den Buchläden. Unzählige Ratgeber geben Tipps, wie man die Techniken erlernen kann. Zielpublikum: Erwachsene. Denn ebenso wie der Trend zu Selbstgemachtem, Eingemachtem, Selbstgenähtem hat auch das Handgeschriebene diesen Retro-Charme. Ganz sicher steckt dahinter auch eine Gegenwehr zur immer unpersönlicher, glatter, effektiver werdenden digitalen Arbeits- und Alltagswelt. Das Schönschreiben kann zum Hobby werden. Man muss nicht gleich zum Federkiel greifen, um an seiner Handschrift zu arbeiten. Fünf einfache Schritte zu einer schöneren Schrift. 1. Schrift auswählen. Dazu kann man einfach im Netz auf die Suche nach Handschrift-Typografien gehen, die einem zusagen - und dann erst mal drei, vier spielerisch ausprobieren. 2. Übungsblatt: Wenn man sich für eine neue Schrift entschieden hat, erstellt man sich ein Übungsblatt, um ein Gefühl für die neue Art zu bekommen. Darauf kann man zunächst die Buchstaben üben, die sich erheblich von der bisherigen Handschrift unterscheiden. Nach und nach erarbeitet man sich so alle Buchstaben in neuem Style. 3. Das richtige Papier: Für den Anfang ist es wichtig, exakt zu schreiben, damit das kleine "g" nicht wie ein verunglücktes "a" aussieht. Am besten Karo-Papier verwenden. 4. Der richtige Stift: Nicht unterschätzen! Er muss gut in der Hand liegen, darf aber auch nicht zu dick oder zu dünn schreiben. Also verschiedene Modelle ausprobieren! 5. Üben: Jetzt heißt es Geduld, aber auch Spaß an der Übung. Denn die neue Handschrift sitzt erst, wenn sie auch geschrieben wird - eben mit der Hand. lex

"Sie gibt uns mehr, als wir denken", ist Meidinger überzeugt. "Schreiben wir etwas per Hand auf, können wir es uns besser merken, als wenn wir es in den Laptop tippen." Man stelle zudem eine stärkere Verbindung zum Geschriebenen her. "Wir müssen uns vorher Gedanken darüber machen, was wir schreiben wollen."

Auch Lehrerin Stottmeister legt großen Wert auf die Entwicklung der eigenen Schrift. "Das Verbinden einzelner Buchstaben ist eine sehr gute Übung für die Motorik", sagt sie. Und nicht nur die Motorik profitiert von Handgeschriebenem, sondern auch das Gehirn, erklärt Helmut Ploog, Vorsitzender des Berufsverbands geprüfter Grafologen/Psychologen. Verbundenes Schreiben trainiere die Hand-Augen-Koordination und verbessere sogar die Mathematik-Leistungen.

An den Grundschulen herrscht indes seit Jahren eine Art Glaubenskampf, mit welcher Schriftart Kinder leicht Schreiben erlernen: die Lateinische oder die Vereinfachte Ausgangsschrift. Lehrerin Stottmeister hält die Debatte für überflüssig. "Es kommt darauf an, dass die Kinder überhaupt Buchstaben miteinander verbinden." Ums klassische Schönschreiben, mit denen Generationen von Schülern getriezt wurden, gehe es dabei nicht. Stottmeister: "Leserlich und deutlich zu schreiben, das müssen die Kinder lernen." Daraus entwickle sich in der Regel von selbst ein individueller Stil.

Und der verrät laut Helmut Ploog sogar viel über die Persönlichkeit. So hätten Mädchen beispielsweise tendenziell eine sanftere Schrift, die sich stark an der Schulvorgabe orientiere. Jungs hingegen würden häufiger vom Einheitsbild abweichen. Auch könne man anhand der Schrift Stimmungen erkennen. Ploog: "Hat ein Kind seelische Probleme, kann es sein, dass die Schrift sich verändert. Sie wird abgehackter, Buchstaben brechen zusammen oder der Schreibfluss löst sich auf."

Um eine individuelle, gut lesbare Schrift zu pflegen, braucht es laut Stottmeister vor allem eins: viel Übung. "Dabei geht es nicht darum, verbissen nach einer Vorlage zu schreiben", sagt sie. "Kinder sollen entdecken, dass schönes Schreiben Spaß machen kann." Um das zu erreichen, bietet die Lehrerin den Kindern besondere Schreibanlässe. "Sie dürfen zum Beispiel Gedichte auf schönem Papier mit Schmuckrahmen schreiben", berichtet sie aus ihrem Unterricht. "Allein dieses schöne Papier sorgt dafür, dass die Kinder sich richtig Mühe geben wollen."Auch Muttertagsbriefe seien dafür ein schöner Anlass.

Eine weitere Besonderheit beim Schreibenlernen ist laut Stottmeister auch der Füller. "Im Alltag benutzen wir ihn vielleicht nicht mehr so oft, und das ist auch in Ordnung", sagt sie. "Aber für Kinder bietet der Füller eine ganz neue Schreiberfahrung. Sie können mit ihm nicht einfach loskritzeln." Der allseits beliebte Killer bleibt bei ihr bis zur vierten Klasse unter Verschluss. "Die Kinder streichen bis dahin Fehler sorgfältig mit einem Lineal durch. So lernen sie, sich von Anfang an Mühe zu geben."

Und wenn sich der Spaß am Schreiben einfach nicht einstellen will? "Dann sollten Eltern ihre Kinder dazu motivieren", rät Heinz-Peter Meidinger. "Das funktioniert auch ohne Drill. Zum Beispiel mit einem schönen Tagebuch." Er bedauert, dass die klassischen Poesiealben mit leeren Seiten für schöne Sprüche längst nicht mehr im Umlauf sind. "Hier haben die Kinder sich immer viel Mühe gegeben, ihre Seite besonders schön zu gestalten", erinnert er sich. Heute seien jedoch eher Freundschaftsbücher gefragt, in die Kinder nur noch einzelne Wörter und Stichpunkte eintragen müssten.

Trotz Tablets und Smartphones sollte man jedoch nicht zu sentimental auf alte Schönschrift-Zeiten zurückschauen, findet Stottmeister. "Es ist nicht so, dass Kinder gar nicht mehr gerne schreiben." Auch Meidinger betont: "Natürlich hat die Schreibschrift an Bedeutung verloren. Aber Kinder finden auch über die Neuen Medien Möglichkeiten, kreativ zu sein. Solange eine gute Balance herrscht, ist alles in Ordnung."