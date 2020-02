Von André Wesche

So etwas nennt man wohl Aura: Obwohl Anna Maria Mühe die Tochter der legendären Schauspieler Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe und Stieftochter der Künstlerin Susanne Lothar ist, wurde sie als Teenager in einem Lokal von einer Filmemacherin entdeckt, die von ihrem familiären Hintergrund keine Ahnung hatte.

Seit ihrem Debüt in "Große Mädchen weinen nicht" (2002) ist die 34-Jährige nicht mehr aus der deutschen Filmlandschaft wegzudenken ("Novemberkind", "Mitten in Deutschland: NSU", "Solo für Weiss"). Im Familienfilm "Lassie – Eine abenteuerliche Reise", der seit Donnerstag in den Kinos zu sehen ist, spielt Anna Maria Mühe nun die Rolle der Mutter des jugendlichen Hundebesitzers.

Name: Anna Maria Mühe

Geboren am23. Juli 1985 in Ost-Berlin; aufgewachsen in Berlin, Wien und Hamburg.

Familie: Anna Maria Mühe stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie ist Tochter der Schauspieler Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe, Stieftochter der Schauspielerin Susanne Lothar.

Ausbildung: Erste Filmrolle schon während der Schulzeit ("Große Mädchen weinen nicht"); nach dem Abi Schauspiel- und Gesangsausbildung.

Filme und Preise: Mühe hat in über 60 Filmen und Serien mitgespielt. Sie war 2012 der "Shooting Star" der "European Film Promotion", erhielt 2013 den "Berliner Bär" und 2016 einen "Bambi" als beste Schauspielerin National.

Privat: Mühe war von 2009 bis 2016 liiert mit dem Regisseur Timon Modersohn. Sie haben eine Tochter. Mühe wohnt in Berlin-Prenzlauer Berg.

Frau Mühe, ist Ihre Generation noch mit "Lassie" aufgewachsen?

Ich kenne die amerikanische Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob ich da generell für meine Generation sprechen kann, aber ich habe mir "Lassie" sehr gern angeschaut, weil es mich interessiert hat.

Sind Sie eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch?

Ich bin eher der Katzenmensch. Ich bin auch mit Katzen aufgewachsen, sie waren in meiner Kindheit immer präsent. Ein Hundemensch bin ich eher nicht. Aber ich hatte im Film ja auch gar nicht so viel mit dem Hund zu tun. Wir hatten drei verschiedene "Lassies" und sie waren alle sehr freundliche Naturen.

Im deutschen Kinderkino werden häufig wirtschaftliche Zwänge thematisiert. In "Lassie" geht eine Glasbläserei pleite und der Besitzer verliert alles. Glauben Sie, dass es nie zu früh ist, Kinder mit dieser Lebensrealität zu konfrontieren?

Nein. Wenn ich an meine eigene Tochter denke, dann glaube ich nicht, dass es dieser Aspekt ist, der am Ende bei ihr hängen bleiben wird. Für Kinder sind die anderen Themen des Filmes viel interessanter. Die Geschichte dreht sich ja um Vertrauen, um Freundschaften und Verantwortung. Es geht darum, dass Eltern ihren Kindern gegenüber immer ehrlich sein und ihnen kein X für ein U vormachen sollten. Diese Dinge werden bei den Kindern viel eher haften bleiben als die Tatsache, dass kleinere Läden oft zumachen müssen. Das werden eher die Erwachsenen mitnehmen. "Lassie" ist ja auch ein Familienfilm. Deshalb ist es gut, wenn jeder seine Momente finden kann.

Ihr Film-Mann wird arbeitslos. Auch die Schauspielerei ist ein sehr unsteter Beruf. Sie können sich über einen Mangel an Rollen nicht beschweren. Haben Sie trotzdem manchmal die Angst, es könnte plötzlich vorbei sein?

Ich kenne diese Ängste, aber sie haben mich vor allem in meinen Anfangsjahren umgetrieben. Trotzdem denke ich heute noch manchmal, dass ich dem nächsten Projekt vielleicht nicht gerecht werde. Ja, kritische Fragen an mich selbst kenne ich sehr gut.

Im Film erlebt man Sie mit einem ansehnlichen Babybäuchlein. Natürlich ist das Tragen einer solchen Prothese ein sehr technischer Vorgang. Wurden dabei trotzdem Erinnerungen wach?

(lacht) Ja! Ich war wirklich gerne schwanger und ganze neun Monate lang sehr glücklich, ohne irgendwelche Nebenwirkungen oder Wehwehchen, die mich genervt haben. Insofern ist das für mich immer eine schöne Erinnerung.

Die Kinder in "Lassie" halten sich noch viel in der Natur auf und geraten dabei durchaus auch in Gefahr. Neigen Sie als Großstadtmutti eher zum Helikoptertum?

Nein, das versuche ich tunlichst zu vermeiden. Meine Tochter wächst durchaus auch mit viel Kontakt zur Natur auf. Ich versuche das möglich zu machen, wann immer es geht.

Sind Sie ein Workaholic, werden Sie nervös, wenn in Ihrem Terminkalender noch freie Seiten sind?

Nein. Ich freue mich über freie Tage. Ich kann zu einem Projekt auch sehr gut mal "Nein" sagen, wenn es mir nicht gefällt oder wenn mein Bauch sagt, nö, das machen wir jetzt mal nicht. Aber ich habe einfach das Glück, dass mir tolle Sachen angeboten werden.

Besonders am Ende von "Lassie" werden im Publikum wohl einige Tränen fließen. Sind Sie jemand, der im Kino weint?

Ja, auf jeden Fall! Ich gehe auch meistens allein ins Kino. Nicht, damit ich in Ruhe weinen kann. Ich kann mich dann einfach besser auf einen Film einlassen, wenn ich alleine bin und keine lauten Popcornmenschen neben mir habe. Und dann kann ich sehr gut loslassen.

Zu Ihren eindrucksvollsten Rollen zählen sicherlich Böhmermanns Effie Briest und Ihr Auftritt in "Jerks.". Muss man Sie lange zu solchen Projekten überreden?

(lacht) Nein, gar nicht! Das sind Rollen, die mir großen Spaß gemacht haben. Jan Böhmermann ist jemand, den ich für seinen Humor und seine Klugheit sehr schätze. Und "Jerks." ist ein Format, das ich auch selbst sehr gern anschaue. Insofern fühlte ich mich sehr geehrt, auch mal selbst dabei sein zu dürfen.

Hegen Sie manchmal Zweifel, ob man mit dem Schauspielberuf tatsächlich etwas Signifikantes zur Gesellschaft beiträgt?

Nein, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das löst ja auch jeder für sich auf seine Weise. Es gibt Schauspieler, die sich politisch sehr engagieren und zu bestimmten Dingen etwas sagen. Es gibt auch die Schauspieler, die zu allem etwas sagen. Und es gibt jene, die einfach nur ihren Beruf machen. Zu denen würde ich mich selbst gehörig fühlen. Alles hat seine Berechtigung und ich finde alles total legitim.

Sie werden für Ihre Arbeit stets gelobt. Auch wenn ein Film als solcher mal nicht völlig überzeugt, hebt man für gewöhnlich Ihre Leistung hervor. Könnten Sie auch gut mit Kritik umgehen?

Ja. Ich habe einen Kreis von Vertrauten, auf deren Meinung ich großen Wert lege. Und dort wird durchaus auch mal Kritik ausgeübt. Das finde ich völlig richtig und wichtig. Man kann ja nur an dem wachsen, was man vielleicht mal "falsch" gemacht hat. Ich bin auch sehr selbstkritisch. Nur wenn andere mich loben, heißt das nicht, dass ich das auch selbst die ganze Zeit tue. (lacht)

Sie sind ein Kind der DDR, haben sie aber nicht mehr wirklich erlebt. Fühlen Sie sich trotzdem ost-sozialisiert?

Durch meine Herkunft und meine Familie kann ich dem natürlich nicht widersprechen. Trotzdem bin ich vor allem im Westen aufgewachsen, in Hamburg, in Wien und auch in München. Insofern habe ich wenig Osten oder auch Ostberlin mitbekommen. Aber ich fühle mich dem Osten immer hingezogen.

Welche Person, der Sie in diesem Geschäft begegnet sind, hat Sie als Mensch besonders beeindruckt?

Oh, da gibt es viele. Wer für mich auf jeden Fall zu einem tollen Wegbegleiter geworden ist, ist Iris Berben. Sie ist eine Frau, die ich sowohl für ihre Arbeit als auch für ihre politischen Ansichten, ihre Haltungen und ihren Einsatz sehr schätze. Ich freue mich immer sehr darauf, sie wiederzutreffen.