Von André Wesche

Ulrich Noethen zählt zu den profiliertesten Charaktermimen des Landes. Nun ist der 59-Jährige in einer besonders diffizilen Rolle zu erleben. In Regisseur Christian Schwochows filmischer Adaption des literarischen Welterfolgs "Deutschstunde" von Siegfried Lenz spielt Noethen den Dorfpolizisten Jens Ole Jepsen, der in der Nazizeit seine Pflicht über Freundschaft und Familie stellt und große Schuld auf sich lädt. Ein Gespräch.

Herr Noethen, Jens Ole Jepsen ist eine Figur, über die man noch lange nachdenkt. Was für ein Bild haben Sie sich von diesem Mann geschaffen?

Ich habe ihn zunächst als einen Mann gesehen, der versucht, "das Richtige" zu machen. So wie die meisten von uns. Er versucht, es in seiner Familie mit der Erziehung richtig zu machen und er versucht, es seinem Brotherrn recht zu machen. Auf einmal scheint es ihm, sich für "das Richtige" verteidigen zu müssen. Das führt bei ihm nicht dazu, dass er gedanklich beweglicher oder einsichtiger würde. Stattdessen führt es zu einem starrsinnigen Beharren auf dem von ihm eingeschlagenen Weg. Oberste Priorität hat für ihn die Erfüllung seiner Pflicht. Aber er fragt nicht danach, was diese Pflicht beinhaltet. Jepsen sagt zu seinem Sohn: "Ich möchte aus Dir etwas Brauchbares machen." Der Sohn soll ein ebenso brauchbares Werkzeug werden wie der Vater.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Ulrich Noethen (bürgerlich Ulrich Schmid)

Geboren am 18. November 1959 in München.

Theater: Von 1985 bis 1987: Städtische Bühnen Freiburg. Weitere Stationen: Zelt-Ensemble Birach, Schauspiel Köln, Staatliche Schauspielbühnen Berlin.

Film: 1997 Durchbruch als [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Ulrich Noethen (bürgerlich Ulrich Schmid)

Geboren am 18. November 1959 in München.

Theater: Von 1985 bis 1987: Städtische Bühnen Freiburg. Weitere Stationen: Zelt-Ensemble Birach, Schauspiel Köln, Staatliche Schauspielbühnen Berlin.

Film: 1997 Durchbruch als Filmschauspieler mit der Rolle des A-cappella-Sängers und Arrangeurs Harry Frommermann im Kinofilm "Comedian Harmonists". Drei Jahre später verkörperte er Kurt Tucholsky in "Gripsholm". 2001: Herr Taschenbier in Paul Maars Kinofilm "Das Sams", 2002 "Bibi Blocksberg", 2003 "Das fliegende Klassenzimmer" und "Sams in Gefahr". In der Rolle des Heinrich Himmler wirkte Noethen in "Der Untergang" (2004) sowie in "Mein Führer - Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler" (2007) mit. In "Hannah Arendt" (2012) stellte er den Philosophen Hans Jonas dar, in der Literaturverfilmung "Das Tagebuch der Anne Frank" (2016) Annes Vater Otto Heinrich Frank. Auszeichnungen: Für die Rolle in "Comedian Harmonists" wurde Noethen 1998 mit dem Deutschen sowie Bayerischen Filmpreis als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. 2006: Goldene Kamera als bester deutscher Schauspieler in "Die Luftbrücke - Nur der Himmel war frei" (2005), "Der Boxer und die Friseuse" (2004) und "Silberhochzeit" (2006). Für seine Hauptrolle im Fernsehzweiteiler "Teufelsbraten" (2007) erhielt Noethen ebenso den Adolf-Grimme-Preis wie für "Kommissar Süden und der Luftgitarrist" (2008). Privates: Ulrich Noethen lebt in Berlin-Charlottenburg und ist Vater einer Tochter.

[-] Weniger anzeigen

In der Serie "Charité" verkörperten Sie Ferdinand Sauerbruch, der dem Nazi-Regime ergeben war und trotzdem gegen das "Euthanasie"-Programm protestierte. Hat sich jeder schuldig gemacht, der sich mit dem Regime arrangiert hat?

Man kann sagen, Sauerbruch hat sich schuldig gemacht, denn er hat sich dem Regime als Aushängeschild angedient. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich ein umfänglicheres Bild. Seine Nähe zum Widerstand des 20. Juli ist bekannt. Das alles macht es schwer, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Man muss sich seines Blickwinkels sehr sicher sein, um mit Eindeutigkeit "schuldig" oder "nicht schuldig" sagen zu können. Mir scheint, er fühlte sich in erster Linie sich selbst verpflichtet.

Und wie verhält es sich mit Jepsen?

Bei Jens Ole Jepsen ist es anders, er ist eine literarische Figur, mit der der Autor Siegfried Lenz etwas über die Mechanismen eines totalitären, unmenschlichen Systems sagen wollte. Er ist wie ein "Darth Vader", eine Hülse aus Pflichterfüllung. Die Menschlichkeit ist ihm abhandengekommen. Und doch ist er jemand, der versucht, es richtig zu machen. Eine literarische Figur muss ich nicht verurteilen, aber sie kann mich vielleicht etwas lehren. Wann macht man sich schuldig? Wie soll man sich verhalten? Und gibt es die Möglichkeit einer Umkehr? Demnächst wird das Doku-Drama "Die Irrfahrt der St. Louis" zu sehen sein. Ich hatte die Gelegenheit, den Kapitän Gustav Schröder zu spielen, dessen Hapag-Schiff 1939 mit 900 jüdischen Flüchtlingen an Bord von Hamburg nach Kuba geschickt wurde. Dort verweigerte man ihre Aufnahme. Es kam zu einer irrwitzigen Irrfahrt, kein Land wollte die Verfolgten aufnehmen und Schröder sollte die Menschen zurück nach Deutschland bringen, wo sie schließlich im KZ gelandet wären. Er hat sich geweigert. Also, es gibt die Möglichkeit zur Umkehr. Man kann das Unmenschliche ins Menschliche drehen.

Viele Schauspieler sind in dieser Zeit emigriert, andere haben versucht, sich möglichst neutral durchzuschlagen und einige haben sich offen auf die Seite der Nazis gestellt. Überlegt man sich als Künstler, welche Entscheidungen man selbst getroffen hätte?

Die meisten werden das tun, nehme ich an. Und die Antwort auf diese "Was-Wenn"-Frage ist nicht so einfach zu geben. Ab wann bin ich bereit, alles in Frage zu stellen, auch meine und die Zukunft meiner Kinder? Ab wann muss ich es mir gefallen lassen, mindestens Mitläufer genannt zu werden? Diese Fragen kann man sich zu allen Zeiten stellen. Bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie es zu den beispiellosen Verbrechen der Nazi-Diktatur kommen konnte, kommt man mit einer schlichten Einteilung in Gut und Böse nicht weit.

Wurde in Ihrer Familie über die Nazizeit gesprochen?

Mein Vater, selbst Sohn eines Pfarrers, kam mit der "Gleichschaltung" seiner kirchlichen Jugendgruppe zur Hitlerjugend, war dann beim Arbeitsdienst, dann Soldat in der Wehrmacht. Nach der Gefangenschaft hat er sein schon vorher ins Auge gefasstes Theologiestudium angefangen. Bei meiner Mutter war es ähnlich: BdM, Arbeitseinsatz in einer Munitionsfabrik. Natürlich wurde bei uns zu Hause über diese Erlebnisse gesprochen, Wir Kinder waren sehr interessiert an diesen Widersprüchen. Meine Eltern haben versucht, einzuordnen, was geschehen war. Und sie mussten sich damit auseinandersetzen, dass sie ein Teil dieses unfassbaren Geschehens waren.

Filme sind Millionenprojekte. Wie sehr sehen Sie sich in der Pflicht, Ihr Bestes zu geben? Geben Sie sich die Schuld, wenn ein Film nicht funktioniert?

Ich fände es schon schlimm, wenn ein Film zum Desaster geraten wäre und man sagen müsste: "Und weißt Du, wer schuld war? Ich!" Aber dass ein einzelner Schauspieler die Verantwortung trägt, kann ich mir kaum vorstellen. Um über die Verantwortung zur Pflicht zu kommen: Pflicht ist ja per se nichts Schlechtes. Sie ist nur die Hülle für etwas, das ich mit Inhalt füllen muss. Es bedeutet erst einmal nur, ich will und ich möchte, ich soll und ich werde etwas tun. Das ist die Pflicht. Aber dann muss man schauen, was da drinsteckt, wie das begründet ist und wohin das Ganze führt.

Tragen Sie die Sorge in sich, dass Deutschland wieder ganz nach rechts rutschen könnte?

Klar habe ich die Sorge. Ein Viertel der Wähler in Sachsen beispielsweise kann sich offenbar vorstellen, wieder in einer Diktatur zu leben. Andererseits glaube ich, trotz eines besorgten Blickes auf andere "gefestigte" Demokratien: Wir schaffen das. Vieles ist nicht perfekt. Und es hat viele und schlimme Versäumnisse gegeben. Und neue Probleme werden auf uns zukommen. Aber trotz vieler Widerstände wurde doch schon eine ganze Menge geschafft. Und ich sehe nicht, warum sich die Kanzlerin mit diesem Satz verstecken sollte. Wir schaffen das. Durch gemeinsame Anstrengungen. Aber nicht durch Angstmacherei und Hetze und Ausgrenzung.

Seit "Comedian Harmonists" mussten Sie sich immer wieder mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Wenn man sich als Künstler so sehr an einem Thema abgearbeitet hat und doch wieder rechte Strömungen zunehmen, zweifelt man dann manchmal an der Wirksamkeit seines Tuns?

Der Scheiß-Nationalsozialismus hat mich immer wieder beschäftigt, aber ich habe mich nicht daran abgearbeitet. Und da ich keine sehr großen Erwartungen an die Wirksamkeit meiner Arbeit habe, zweifle ich auch nicht daran. Aber man erreicht ja ohnehin vermutlich hauptsächlich diejenigen, die inhaltlich zustimmen. Doch es gibt immer die Hoffnung, den einen oder anderen zum Nachdenken zu bringen, ihn für bestimmte Fragestellungen zu sensibilisieren. Ich empfinde es als eine Aufgabe, nicht nur in der Gegenwart wach und Zeitzeuge zu sein und zu sehen was läuft, sondern dies auch mit dem zu verknüpfen, was gewesen ist. Dafür zu sorgen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Und daraus etwas Vernünftiges zu machen. Und, um auf Ihre frühere Frage zurückzukommen: Ich sehe mich auch in der Pflicht, das so gut wie möglich zu machen.