London. James Norton hat Chuzpe. Nicht nur, weil er sich gern die schwierigsten Filmrollen aussucht, sondern weil er den Mut hat, Verletzlichkeit zu zeigen. Weil er sich von Empathie und Intuition leiten lässt, weil er gern Grünpflanzen auf dem Londoner Balkon zieht und – weil er der erste Bond mit Cambridge-Abschluss in Theologie sein könnte. Der schlaksige Brite bringt so viel Bodenhaftung und Tiefgang mit, dass ihm nicht mal rasante Höhenflüge à la 007 etwas anhaben könnten. Kantige, maskuline Gesichtszüge, rotblondes Haar, stahlblaue Augen und ein Gardemaß von 1,90 Meter. Was uns beim Treffen mit dem 36-Jährigen beim Filmfestival in Venedig jedoch mehr beeindruckte, war Nortons Bescheidenheit. Kein Testosteron-Versprüher, sondern eher Typ ewiger Student, in T-Shirt und Jeans. Mit seinem Drama "Nowhere Special", das gerade in den Kinos angelaufen ist, hatte der Engländer am Vorabend die Kritiker am Lido völlig begeistert. Unsere Mitarbeiterin Mariam Schaghaghi hat mit dem neuen Superstar gesprochen.

James, die Geschichte eines krebskranken Vaters, der seinen vierjährigen Sohn auf seinen Tod vorbereitet, ist extrem berührend. Warum hatten Sie "Lust" auf diese Rolle?

Die Geschichte war so bewegend, mir kamen schon beim Lesen des Drehbuchs die Tränen, so authentisch ist die Story. Trotzdem ist "Nowhere Special" ein Film, der das Leben geradezu feiert.

Sagen Sie nicht, dass Sie mit Mitte 30 freiwillig über den Tod nachdenken!?

Es hat mir schon Angst gemacht, einen Todgeweihten zu spielen! Ich konnte mich nicht aus der Affäre ziehen, wenn mir der Gedanke zu unangenehm wurde, ich musste mich mit dem Thema auseinandersetzen. Das war wie eine innere Reise, die mich verändert hat.

Was ist seitdem so anders?

Von jeder Figur lerne ich etwas. Das ist das Beste an meinem Job. Hier habe ich gelernt, was es bedeutet, einen kleinen Sohn zu haben und wenig Zeit, um ihn auf das Leben vorzubereiten und vorzusorgen. – Nach diesem Dreh nahm ich meine Liebsten noch häufiger in den Arm als früher, weil mir die Endlichkeit bewusster ist. Das Gras wird grüner und der Himmel größer, wenn man sich mit der Vergänglichkeit auseinandersetzt.

Mit dem Himmlischen haben Sie sich schon beschäftigt: Sie haben Theologie studiert, an einer Eliteuni. Warum um Himmels willen Theologie?

Ich ging auf eine katholische Schule, seitdem fasziniert mich das Religiöse. Mir ging es nie um die Institution Kirche, sondern um den Wesenskern unserer Existenz, um die Instanz, die es uns erlaubt, Liebe, Schönheit und Ehrfurcht zu erfahren. Die Theologie schien mir ein sinniger Einstieg in diese Fragen zu sein. Heute nähere ich mich ihnen über meinen Beruf. Wenn man mit Empathie lebt, also die Welt aus den Augen eines anderen sieht, hört man nie auf zu wachsen und sich zu entwickeln.

Nach Cambridge folgte dann aber: Hollywood. Brauchen Sie doch das Profane, den Jahrmarkt der Eitelkeiten, die Bühne?

Wo meine Leidenschaft für die Schauspielerei her kam, ist bis jetzt jedem ein Rätsel. Meine Familie hat null künstlerischen Hintergrund, meine Eltern sind Uni-Dozenten, meine Schwester Ärztin. Aber ich war wild auf die Bühne, seitdem ich mit vier mal im Krippenspiel den Josef gab. Meine Kindheit habe ich am Schultheater verbracht, und auch an der Uni habe ich ehrlicherweise mehr gespielt als studiert.

Sie sind immer wieder als neuer James Bond im Gespräch. Was steckt hinter den Gerüchten – oder ist das zu geheim?

Es ist erst einmal ein großes Kompliment, als 007 im Gespräch zu sein. Ich bin mit den Filmen aufgewachsen. Die Vorstellung, ich könnte Bond werden, ist befriedigend und bizarr zugleich. Ich muss aber betonen, dass alles nur Spekulation ist!

Wäre 007 denn eine Verlockung für Sie?

Darüber nachzudenken wäre gefährlich. Ich will mich nicht in einen Traum verrennen. Außerdem: Ich liebe Daniel Craig und würde mich irre freuen, wenn er doch noch einen Bond dreht. Meine Priorität liegt derzeit bei kleineren Filmen.

"Kleinere Filme"? Sie haben schon "Rush" unter Ron Howard gedreht, waren Diane Keatons Sohn in "Hampstead Park" und spielten in Greta Gerwigs "Little Women" mit ...

... dieser Dreh war der Hammer, das gebe ich zu! Allein die großartigen Kolleginnen am Set – Meryl Streep, Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern … Ich bewundere sie alle und habe sie dauerbeobachtet, um von ihnen was zu lernen. Für mich ist Greta eine der besten Filmemacherinnen der Welt. Ich fühlte mich ehrlich geehrt, mitspielen zu dürfen.

Bei uns würden Sie wohl noch ohne Selfies auf der Straße durchkommen, in England verursachen Sie seit der Sci-Fi- Serie "The Nevers" durchaus Verkehrsstaus. Was gibt Ihnen der Erfolg?

Ich habe festgestellt, dass die Filmindustrie einem keine langfristige Zufriedenheit schenkt. Man denkt oft, dass man nur eine noch größere Rolle braucht, um wirklich erfolgreich zu sein ... So wandert man von einer Rolle zur nächsten, ohne je anzukommen. Sich weiterzuentwickeln, aber auch mal anzukommen, das ist schwer.

Hintergrund Name: James Geoffrey Ian Norton Geboren am 18. Juli 1985 in London. Ausbildung: Norton begann im Alter von 15 Jahren, am Stephen Joseph Theatre in Scrborough mitzuspielen. Er studierte zunächst Theologie am Fitz-william College in [+] Lesen Sie mehr Name: James Geoffrey Ian Norton Geboren am 18. Juli 1985 in London. Ausbildung: Norton begann im Alter von 15 Jahren, am Stephen Joseph Theatre in Scrborough mitzuspielen. Er studierte zunächst Theologie am Fitz-william College in Cambridge, wo er Mitglied des "Marlowe Society"-Theaterclubs war. Anschließend ging er zur Royal Academy of Dramatic Art, einer renommierten Schauspielschule in London. Kurz vor seinem Abschluss gab er sein Schauspieldebüt in dem Coming-of-Age-Drama "An Education" ("Eine Ausbildung"), wo er Carey Mulligans Freund mimte. Karriere: Bekannt wurde James Norton durch seine Mitwirkung an den britischen Fernsehserien "George Gently" (2012), "Happy Valley" (seit 2014) und "Grantchester" (2014 bis 2016). Für seine Rolle des Ex-Sträflings Tommy Lee Royce in "Happy Valley" wurde er 2015 für einen British Academy Television Award nominiert. Es folgten die Kinofilme "Hampstead Park" (2017), "Little Women" (2019) und "Mr. Jones" (2019, "Red Secrets – Im Fadenkreuz Stalins"). Privat: James Norton ist seit 2017 mit Schauspielkollegin Imogen Poots liiert. teu

Wo stehen Sie auf der Karriereleiter und wie happy sind Sie auf dieser Position?

Ich frage mich erst gar nicht, ob ich es geschafft habe oder es je schaffe. Ich versuche eher, im Moment zu leben, weil ich etwas tue, was ich wirklich liebe. Erfolg ist für mich also nichts, das ich erreichen kann, sondern eine innere Einstellung der Dankbarkeit für das, was ich gerade machen kann, immer und immer wieder.

Auch Ihre Freundin Imogen Poots ist Schauspielerin. Macht das Ihren Alltag einfacher?

Total. Sie versteht, was der Job mit sich bringt. Wir müssen sehr flexibel sein, und können abends nicht auf der Couch die Arbeit hinter uns lassen. Das kann so kräftezehrend sein! Da braucht man das volle Verständnis des Partners – auch, damit die Arbeit einen nicht komplett vereinnahmt.

Wo liegt für Sie die Grenze des Zumutbaren?

Man muss in eine Beziehung Zeit investieren. Wenn Dein ganzes Selbstbewusstsein nur am Job hängt, kommst Du schnell in Schwierigkeiten. Das ist uns beiden auch bewusst. Und die Branche kann grausam sein. Damit wir uns nie darin verlieren, ermutigen wir uns gegenseitig, über den beruflichen Horizont hinauszuschauen. Ganz konkret: Wir ziehen Tomatenpflanzen, planen den nächsten Urlaub, lesen viel und erzählen uns gegenseitig das Interessanteste.

Was betrachten Sie als die wohl beste Entscheidung Ihres Lebens?

Eine große Frage! Ich glaube, die Entscheidung Theologie zu studieren war ziemlich gut. Ich hätte auch gleich auf die Schauspielschule gehen können, aber ich habe die Zeit gebraucht, um zu lernen, wie man die richtigen Fragen stellt. Die Gedanken, die ich mir in der Zeit gemacht habe, haben mich bis heute gut geleitet.