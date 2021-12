Von Jan Draeger

Noch mit über 100 Jahren stand ihr Mann auf der Bühne. Johannes Heesters war da sicher eine Ausnahmeerscheinung. Aber seine Aktivität, seine Begeisterungsfähigkeit, seine Neugier aufs Leben beeinflussen Simone Rethel-Heesters bis heute. Für ihr Buch "Alterslos – Grenzenlos" hat sie nun Schauspieler, Ärzte, Politiker, Musiker – darunter Mario Adorf, Dietrich Grönemeyer, Rolf Kühn oder Gregor Gysi – gefragt, wie sie dem Alter begegnen. Mit unserem Mitarbeiter Jan Draeger sprach die Schauspielerin und Autorin über Unruheständler, das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden und darüber, wie ihr Mann noch im hohen Alter geflirtet hat.

Frau Rethel-Heesters, nun soll es ja unhöflich sein, gleich nach dem Alter zu fragen. Doch ich halte mich da an Ihr Buch: Dort stellen Sie diese Frage auch oft als erste.

Ich bin 72.

Manche Leute stört die Frage nach dem Alter.

Ja, meiner Mutter beispielsweise hat die überhaupt nicht gefallen. Sie hat immer geschummelt. Nun war sie auch ein bisschen älter als mein Vater.

„Ich leide nicht unter meinem Alter und nehme es so, wie es mir physisch möglich ist.“ Mario Adorf (91). ​Foto: Simone Rethel-Heesters

Ihr Mann Johannes Heesters war dagegen sehr viel älter als Sie. 46 Jahre. Hat er auch geschummelt?

Nein, er ist damit absolut freimütig umgegangen. Lustigerweise – das ist eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe – schummeln manche Leute, die ein gewisses Alter erreicht haben, sogar nach oben. Wenn einer 93 ist, sagt er 94. Weil er stolz ist, schon so alt zu sein.

Für Ihr Buch haben Sie Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler und andere fotografiert und interviewt. Die einen gingen auf die 70 zu, andere waren über 90. Die Schauspielerin Nicole Heesters, Tochter von Johannes Heesters, sagte Ihnen: "Das Altwerden fängt im Jungsein an." Hat Sie recht?

Wenn man es medizinisch betrachtet, stimmt es natürlich. Ich denke darüber aber nicht nach. Mir ist nur wichtig, dass das Thema Alter nicht ausgeklammert wird. Das Alter gehört genauso zum Leben wie die Jugend und die mittlere Phase.

Werden ältere Menschen stigmatisiert?

Absolut. Es wird zu viel Negatives über das Alter berichtet. Deshalb habe ich das Buch gemacht. Das Alter kann einen Menschen nämlich sehr erfüllen, wenn er rechtzeitig darüber nachdenkt, was er beim Eintritt ins Rentenalter alles machen kann. Viele Menschen haben lange das Gefühl, dass ihr Alter noch ganz weit weg sei, sodass sie sich darum nicht kümmern müssten. Wenn man dann alt wird, wäre es sowieso schrecklich. Ich glaube, dass wir sehr viel gesündere ältere Menschen hätten, wenn sie sich nicht zur Ruhe setzten und aus dem Leben herauskatapultiert würden. Zu denken, dass es wunderbar ist, nicht mehr arbeiten zu müssen, ist falsch.

Den ehemaligen TV-Börsenexperte Frank Lehmann zitieren Sie mit dem dazu passenden Satz: "Stillstand ist Rückschritt."

Stillstand ist für den Körper aber auch den Geist gefährlich. Nicht mehr gebraucht zu werden, ist ein Gefühl, das viele alte Leute haben.

Wie begegnen Sie selbst dem Stillstand?

Ich lebe ja das, was ich propagiere, selbst vor. Nun müssen wir Künstler uns sowieso selbst strukturieren. Ich habe die letzten drei Jahre an diesem Buch und dem dazugehörigen Hörbuch gearbeitet. Es sind unglaublich unterschiedliche Gespräche geworden. Mit Menschen, die so erfüllt sind von dem, was sie machen, dass sie kaum über das Alter reden.

„Man sollte Gelegenheiten schaffen, dass Menschen in fortgeschrittenem Alter tätig bleiben.“ Rita Süssmuth (84). ​Foto: Simone Rethel-Heesters

Wie jung fühlen Sie sich?

"Ich fühle mich am liebsten so alt, wie ich gerade bin", sagt Mario Adorf in meinem Buch. Das finde ich sehr gut. Ich selbst fühle mich jung. Weil ich nach wie vor auf den nächsten Tag neugierig bin.

Gibt es etwas aus Ihrer Jugend, das Sie sich gern erhalten hätten?

Ich habe mir vieles erhalten. Und das, was ich mir nicht erhalten habe, ist nicht so wichtig. Zum Beispiel hatte ich nie Spaß daran, in Discos zu gehen.

In dem Buch gestehen Sie, dass Sie früher unzufrieden mit Ihrem Aussehen waren …

Wenn ich mir jetzt die alten Fotos anschaue, denke ich: Mein Gott, du warst ja richtig hübsch! Was hast du denn damals rumgemeckert?

Wie finden Sie sich, wenn Sie heute in den Spiegel schauen?

Da sieht man schon, dass der Zahn der Zeit an einem nagt. Ich bin aber darüber nicht unglücklich. Ältere Gesichter können doch auch schön sein. Auf Instagram oder im Fernsehen versuchen viele, besonders jugendlich zu wirken.

Gibt es Erfahrungen, die Sie erst jetzt gemacht haben, die Sie aber schon gerne früher gemacht hätten?

Ich bin gelassener geworden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nicht mehr um alles kämpfen muss. Man erkennt im Alter eher, was man kann und was man nicht kann. Trotzdem nehme ich mir auch einen Satz, den mir Rita Süssmuth gesagt hat, zum Vorbild: "Wer nicht kämpft, hat schon verloren." Habe ich ein Ziel, versuche ich alles, um das zu erreichen. Ich bin jemand, der erst sehr spät aufgibt.

Was bedeutet für Sie das Wort "Grenzenlos" im Titel Ihres Buchs?

Dass es weiter geht. Für den Titel hatte ich den Musiker Rolf Kühn auf einer Wendeltreppe fotografiert. Das ist symbolisch, sozusagen die Spirale nach oben. Grenzenlos heißt für mich auch, dass man nicht zu alt für irgendetwas ist. Es gibt ein Foto von meinem Mann, da war er schon über 90, das ihn in einer Bar in Prag zeigt. In der einen Hand hält er das Handy, vor ihm steht ein Whisky-Glas, er raucht eine Zigarette und flirtet mit jemandem. Das Foto zeigt, dass man das Alter nicht im Ohrensessel verbringen muss, sondern dass man sein Leben erfüllt leben sollte. Ganz schlimm finde ich es, wenn Menschen von sich aus ins Seniorenheim wollen, weil sie dort so schön bedient werden. Letztendlich lässt einen das ganz schnell lethargisch werden.

Mit Johannes Heesters waren Sie von 1992 an verheiratet, da war er 89.

Nein, 88!

Das Modell älterer Mann/jüngere Frau taucht auch in Ihrem Buch auf. Warum nicht umgekehrt?

Das weiß ich nicht. Bei Männern wird akzeptiert, dass die Partnerin jünger ist. Ist sie in einer Beziehung älter, wird sie schräg angeschaut. Das müsste sich mal ändern.

Ist eine Beziehung im ähnlichen Alter nicht erstrebenswerter?

Gleichaltrige Männer habe ich seltener angeguckt. Es gab die eine oder andere Ausnahme wie meine Jugendliebe, den Schauspieler Michael Ande, der nur wenige Jahre älter ist. Er war der erste Mann, mit dem ich zusammengelebt habe, als ich von zu Hause auszog. Sonst habe ich mich immer zu Älteren mehr hingezogen gefühlt. Aber die waren in ihrer Art meistens sehr jugendlich.

Einer ihrer Gesprächspartner war Dieter Hallervorden. Er erzählt, dass seine Partnerin ihm bei Gelegenheit auch mal sagt, dass er gut aussieht. Wer sagt Ihnen das heute?

Das passiert mir öfter. (lacht) Ich staune oft darüber. Du siehst noch so jung aus, sagen Leute manchmal zu mir. Beruflich ist das aber schwierig.

Ich hätte gedacht – einfacher.

Nein. Würde ich omahafter aussehen, bekäme ich sicher mehr Rollenangebote. Aber ich kann mich nicht extra omahaft kleiden. Das passt nicht zu mir. Außerdem sehen 70-jährige Frauen heute ohnehin nicht mehr aus, wie man sich eine Oma vorstellt.

Manche Leute mögen es nicht, auf Fotos älter zu wirken, als sie sich fühlen. Spürten Sie das bei Ihren Aufnahmen?

Überhaupt nicht. Keiner wollte die Fotos hinterher noch mal sehen. Ich wollte keine Porträts machen, sondern die Leute in ihren Aktivitäten fotografieren, wie beispielsweise während einer Probe den Geiger Leon Spierer oder den Regisseur Jürgen Wölffer. Aber das hat leider nicht immer geklappt.

Haben Sie in den Gesichtern, die Sie fotografiert haben, etwas lesen können?

Ja. Lebenserfahrung, Lebendigkeit, Neugierde.

Ältere Menschen würden ihn wenig interessieren, gibt der 92-jährige Musiker Rolf Kühn im Gespräch mit Ihnen zu. Weil viele von ihnen zu negativ eingestellt seien und keine Neugierde mehr hätten. Haben Sie das auch erlebt?

Ich habe mir natürlich Menschen rausgepickt, die in mein Thema passen, die also sehr neugierig sind. Es gibt auch Leute, die nur über Krankheiten reden und sich für nichts richtig interessieren. Aber denen sage ich: Kinder, es gibt noch eine andere Art zu leben.

Wollen Sie die etwa erziehen?

Nein. Besser ist doch etwas vorzuleben. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meiner Pubertät erzählen. Als ich 17 war, spielte ich mit Gerd Vespermann in einem Film zusammen. Meine Mutter begleitete mich immer zu den Dreharbeiten, was mir furchtbar auf die Nerven ging. Ich war richtig aggressiv zu ihr. Es hat mich geärgert, dass sie immer als Aufsichtsperson dabei war. Nun hatte Gerd Vespermann auch seine Mama dabei. Er aber war so außergewöhnlich liebenswert zu ihr. Das hat mich beeindruckt und mir den Anstoß gegeben, mein Verhalten meiner Mutter gegenüber zu ändern.

Wie waren Sie als Jugendliche?

Ich war eher kindlich. Wenn ich heute junge Menschen, beispielsweise die von der Bewegung "Fridays for Future", in Talkshows sehe, bin ich verblüfft, wie die sich schon ausdrücken können, wie die mit den Politikern sprechen.

Bewundern Sie das?

Ja. Heute ist man früher erwachsen. Keine Ahnung, ob das gut ist. Das wird sich erst in vielen Jahren herausstellen. Ich habe oft den Eindruck, dass die Kindheitszeit damit verkürzt wird.

Wie wichtig ist der Dialog zwischen den Alten und den Jungen?

Ganz wichtig. Ausgrenzung ist schlecht. Es wäre wunderbar, wenn man mehr alte und junge Menschen zusammenbringen könnte. Jeder kann dem anderen was geben. Junge können von den Älteren lernen und umgekehrt. Und übrigens: Jopie hatte ja durch mich fast nur noch junge Menschen um sich herum und mit vielen auch zusammengearbeitet.

Als andere in Ihren Jugendjahren für die Beatles schwärmten, taten Sie das schon für Johannes Heesters. Warum für einen so älteren Mann?

Das weiß ich nicht. Es war wirklich so: Ich habe ihn gesehen und der war’s für mich.

Das ergibt ja auch ungewöhnliche Konstellationen. Nicole Heesters ist Ihre Stieftochter, aber zwölf Jahre älter als Sie.

Wir machen uns einen Spaß daraus. In einem Lokal hat mich Nicole schon mal als ihre Mutter vorgestellt. Ich bin unglaublich gut in der Familie aufgenommen.

Wie feiern Sie Weihnachten?

Wenn Corona nicht dazwischenfunkt, fahre ich wieder nach Hamburg. Dort organisiert Saskia, die Tochter von Nicole, unser Familienweihnachten. Das ist immer ein ganz tolles Fest. Auch Johannes, der Bruder von Saskia, kommt mit seinen vier Kindern. Von einer, Xenja, bin ich die Patentante.

Dieses Jahr ist ja ein besonderes Weihnachten. Es ist der zehnte Todestag Ihres Mannes.

Das ist kein Tag, den ich besonders zelebriere. Ich finde es schön, dass er Weihnachten gestorben ist, weil wir da als Familie zusammenkommen. Wo-rüber ich staune, ist, dass schon wieder zehn Jahre vergangen sind.

„Man kann mir zwar ein Leben nach dem Tod versprechen, aber solange das nicht bewiesen ist, will ich erst mal dieses ausnutzen.“ Dieter Hallervorden (86). ​Foto: Simone Rethel-Heesters

Als Ihr Mann mit 108 Jahren starb, waren Sie 62 Jahre alt. Was haben Sie sich da vorgenommen fürs Leben?

Ich habe schon zwei Jahre gebraucht, um mich in das neue Leben einzufinden. Ein Freund von mir, René Heinersdorff, sagte: "Du musst wieder arbeiten." Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich wieder in meinen Beruf als Schauspielerin reingekommen bin.

"Ich habe eine große Lebenslust", erklärt Dieter Hallervorden in Ihrem Buch und gibt zu: "Allerdings muss ich einschränkend sagen, dass ich Schwierigkeiten habe, längere Zeit allein zu verbringen." Wie allein können Sie sein?

Das ist für mich ein Problem. Ich war ja mit Jopie sehr intensiv zusammen. Vor allem in der letzten Zeit, in der er blind war, war ich eigentlich immer um ihn herum. Jetzt bin ich allein. Dieses nach Hause kommen und nicht gemeinsam die Abende zu verbringen – das ist immer noch eine Umstellung.

Können Sie sich vorstellen, sich noch mal in einen Mann zu verlieben?

Das lass ich auf mich zukommen. Aber ich suche niemanden.

Was hat Johannes Heesters Ihnen gegeben und was Sie ihm?

Wir haben uns unheimlich viel Vertrauen, Humor, ja tiefste Liebe gegeben. Den Altersunterschied haben wir überhaupt nicht empfunden. Er war nie einer, der sich für etwas zu alt fühlte. Einmal sind wir von Starnberg nach Hamburg gefahren und am nächsten Tag wieder zurück. Mein Mann hat nicht im Auto geschlafen, sondern gesagt: "Ich bleib bei meinem Poppie." So hat er mich genannt. Er war auch immer gesund. Nur mit den Augen hatte er Probleme. In den letzten fünf, sechs Jahren war er total blind. Trotzdem hat er nicht aufgegeben.

Was haben Sie von ihm über das Alter gelernt?

Es anzunehmen.

BIOGRAFIE

Name: Simone Rethel-Heesters

Geboren am 15. Juni 1949 in Herrsching am Ammersee

Familie: Ihre Mutter ist die Fotografin Brigitte Wex und ihr Vater der Maler und Designer Alfred Rethel.

Werdegang: Bereits im Alter von 16 Jahren wird sie unter 170 Bewerberinnen für die Hauptrolle in der Filmkomödie "Die fromme Helene" ausgewählt. An der Schauspielschule von Hanna Burgwitz macht sie danach eine Ausbildung. Heute ist sie sowohl auf der Theaterbühne mit dem Stück "Schwiegermutter und andere Bosheiten" wie auch in zahlreichen Fernsehserien wie "Sturm der Liebe", "Soko Stuttgart" oder "Die Rosenheim-Cops" zu sehen.

Ehe: 1992 heiratet sie den 46 Jahre älteren Schauspieler und Sänger Johannes Heesters. Er stirbt 2011 im Alter von 108 Jahren.

Aktuell: "Alterslos – Grenzenlos. Porträts und Gespräche über das Leben", Westend Verlag, 216 Seiten, 34 Euro. Im Abod Verlag ist unter dem selben Titel eine Hörbuch-CD mit den Interviews erschienen und außerdem zum Downloaden bei "Die Gehörgäng" (1565 Minuten, 24,95 Euro).

Privat: Simone Rethel-Heesters lebt am Starnberger See. Sie ist aber auch oft in Berlin, wo sie eine Wohnung hat.