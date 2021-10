Von Cornelia Wystrichowski

Heidelberg. Er kann es einfach nicht lassen: Eigentlich hat Wolfgang Stumph seine Rolle als Publikumsliebling Wilfried Stubbe ja schon 2014 an den Nagel gehängt – doch jetzt kehrt er im zweiten Special der Reihe zurück. Der pensionierte Kommissar Stubbe kommt im Krimi "Stubbe – Tödliche Hilfe" (30.1., 20.15 Uhr, ZDF) gemeinsam mit seiner Tochter, gespielt von Wolfgang Stumphs Tochter Stephanie, kriminellen Vorgängen bei einem Pflegedienst auf die Spur. Der Film läuft am Vortag von "Stumpis" 75. Geburtstag. Unsere Autorin Cornelia Wystrichowski sprach mit ihm übers Älterwerden und die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Wolfgang Stumph Geboren am 31. Januar 1946 im schlesischen Wünschelburg; heute Radków, Polen. Aufgewachsen in Dresden. Familie: Kurz nach Stumphs Geburt wurde die Familie aus Schlesien vertrieben; er wuchs [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Wolfgang Stumph Geboren am 31. Januar 1946 im schlesischen Wünschelburg; heute Radków, Polen. Aufgewachsen in Dresden. Familie: Kurz nach Stumphs Geburt wurde die Familie aus Schlesien vertrieben; er wuchs mit Mutter und Großmutter auf, der Vater ist im Zweiten Weltkrieg verschollen. Ausbildung: Lehre als Kesselbauer; dann Studium der Ingenieurpädagogik. Bühne: Schon während des Studiums gründete er das Amateur-Kabarett "Die Lachkarte" in Dresden. Später stand er auf der Bühne des Dresdner Kabaretts "Die Herkuleskeule". Fernsehen:Bereits in der DDR war er ein beliebter TV-Star. Seinen Durchbruch feierte Stumph 1991 mit "Go Trabi Go", es folgten die Hauptrollen in Filmen und Erfolgsserien wie "Salto Postale", die Stumph zu einem der populärsten Schauspieler Deutschlands machten. Von 1995 bis 2014 spielte er regelmäßig die Titelrolle in der ZDF-Krimireihe "Stubbe". Privat: Stumph ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter und lebt in Dresden. Kurios: Seit seiner Jugend beherrscht Stumph Esperanto. (lex)

Herr Stumph, eigentlich ist Kommissar Stubbe ja in Rente gegangen, doch pünktlich zu Ihrem runden Geburtstag gibt es ein neues Special der Reihe. Können Sie so wie er nicht untätig sein?

Ich verstehe den Stubbe voll und ganz. Dieser Typ kann die Füße nicht stillhalten, und das ist bei mir auch so. Ich habe in der Zwischenzeit ja auch andere Filme gedreht, darunter mehrere Dokumentarfilme, weil ich darin meine Lebenshaltung transportieren kann. Wissen Sie, ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, und ich bin dankbar, dass es mir gut geht und dass ich aus eigenem Antrieb im Ruhestand unruhig weiterarbeiten darf.

Der Film läuft am Tag vor Ihrem 75. Geburtstag, Sie haben ein bewegtes Leben hinter sich …

Ja, unter dem Motto: Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt ans Ziel. Ich habe als Kesselbauer anfangen, dann kamen Studium, politisches Kabarett, Schauspiel. Dass ich diesen Beruf habe, wo ich meine Seele ausschütten kann, das ist ein Geschenk für mich.

Also sind zum Geburtstag keine Wünsche offen?

Ich hoffe, dass wir alle gesund und lernfähig bleiben in dieser schwierigen Zeit. Dass wir lernen, nicht einfach so weiterzumachen. Die Welt ist kleiner geworden durch die Globalisierung und durch die gemeinsamen Sorgen, das müssen wir begreifen. Wir wohnen nicht mehr in einzelnen Häusern, wir wohnen alle auf einer kleinen Erde, und dieses kleine Haus Erde ist so gebaut, dass wir das Husten des Nachbarn hören, selbst wenn er 10.000 Kilometer weit weg ist.

Und für Sie persönlich?

Persönlich bin ich wunschlos glücklich. Ich fühle mich viel jünger als die Zahl 75, die da auf dem Papier steht – ich färbe mir auch nicht die Haare, um jünger auszusehen. Ich bin immer noch der Rotzjunge, der die Kindheit in seiner Hosentasche hat.

Wie war es für Sie, zum ersten Mal nach mehreren Jahren wieder gemeinsam mit Ihrer Tochter Stephanie zu drehen?

Es ist ein zauberhaftes Gefühl, eine Saat aufgehen zu sehen. Dies zu erleben, ist mehr wert als alles andere. Und ich bin glücklich, wenn ich mich von meiner Tochter und Kollegin an die Wand spielen lasse. Es wäre für mich ein Geschenk, wenn der Film gut ankommt und die Zuschauer sagen: Das war keine verlorene Lebenszeit, sondern wir haben einer Familie zugesehen, die wir nun schon seit Jahrzehnten begleitet haben wie alte Bekannte.

"Tödliche Hilfe", der neue "Stubbe"-Film, dreht sich um Missstände in der Altenpflege – ein Thema, das durch Corona eine ungeheure Aktualität hat …

Wir wollen mit dem Film die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche beleuchten, wie die Menschen in der Pflege unterbezahlt und teilweise ausgebeutet werden, und was es da auch für kriminelle Machenschaften gibt. Mir ist es wichtig zu zeigen, in welchen Zwängen diejenigen stecken, die den Beruf ausüben und die Verantwortlichen für diese Bedingungen. Corona spielte in der Zeit der Drehbuch-Entwicklung noch keine Rolle, das wäre ein neuer oder komplett anderer Film geworden.

Glauben Sie, dass Sie mit Ihren Filmen etwas bewegen können?

Ich kann da nur meinen Wunsch äußern. Es ist wie in der Wüste, wo durch den Wind ein bisschen Sand bewegt wird. Aber es bleibt eine Wüste. Ich bin ein optimistischer Melancholiker, und als solcher denke ich: Manche Menschen werden mit dem Film bewegt, neugierig gemacht auf ein neues Thema – dafür arbeite ich.

Auch im neuen "Stubbe" sind wieder einige Anspielungen auf die deutsch-deutsche Geschichte versteckt – zum Beispiel weiß Stubbes kleine Enkeltochter nicht, wer Manfred Krug war …

Der langjährige Autor Peter Kahane baut gerne solche kleinen versteckten Botschaften ein. Wer es entdeckt, der entdeckt es – wir arbeiten mit dem Florett. Ein roter Faden bei Stubbe war immer die Frage: Was weiß der Westen vom Osten und umgekehrt, wie hören wir uns gegenseitig zu? Das fehlende Verständnis füreinander ist der größte Mangel der Wiedervereinigung.

Wie bewerten Sie als jemand, der in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist und die DDR miterlebt hat, unsere überbordende Konsumgesellschaft?

Der Narzissmus ist ausgeprägter in der Marktwirtschaft. Alles muss sich rechnen, auch Freundschaft und Hilfsbereitschaft.

Und das Streben nach dem kleinen Glück kommt zu kurz?

Es gibt doch mehr als nur Geld und die Frage, wie stelle ich mich in der Medienwelt selber dar. Wo finde ich das kleine Glück, das ich teilen kann? Wir müssen uns fragen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen.

Beobachten Sie auch das aktuelle politische Kabarett im Fernsehen?

Selbstverständlich. Ich habe ja mit "Salto Postale" in den 90er Jahren eine fernsehgerechte Satire gemacht, und das war vielleicht auch ein Türöffner für Sendungen wie "Die Anstalt" und die "heute-show".