Von Jan Draeger

Dresden. Der "Polizeiruf 110" wird 50 – und einer hat einen großen Teil seiner TV-Geschichte mitgeschrieben: Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller. Noch in der DDR trat er seinen Dienst als Leutnant Thomas Grawe an. Nach der Maueröffnung wurde er Oberkommissar, der bis 1995 auf Verbrecherjagd ging. Im Jubiläums-"Polizeiruf" hat der heute 75-Jährige einen kleinen, feinen Auftritt als Kommissar im Ruhestand. Unser Autor Jan Draeger sprach mit Schmidt-Schaller über seine Nachfolger in der Krimi-Reihe, seinen Protest gegen Polizeieinsätze in der DDR, über seine Vergangenheit als IM der Stasi und darüber, was er seinen Kindern für den Schauspielerberuf mitgegeben hat.

Herr Schmidt-Schaller, 1986 traten Sie Ihren Dienst im DDR-"Polizeiruf 110" an. Drei Jahre später, wenige Wochen vor dem Mauerfall, weigerten Sie sich, weiter vor der Kamera zu stehen.

Es ging um die Polizeieinsätze am Dresdner Bahnhof, als der Zug mit den Prager Botschaftsflüchtlingen durchgefahren war. Danach kam es zu Gewaltaktionen gegen Demonstranten. Ich habe gesagt, solange das nicht richtig aufgeklärt ist, werde ich in keinem "Polizeiruf 110" mehr mitwirken.

Wie waren die Reaktionen darauf?

In einer Zeitung gab es böse Zuschriften. Ich solle mich zurückhalten, hieß es etwa. Und: Man wolle mich nicht mehr im "Polizeiruf" sehen, wenn ich mich so äußere. Ich bin heute überzeugt, dass das gesteuert war.

Der "Polizeiruf" war damals eine der Sendungen mit den höchsten Einschaltquoten in der DDR. Ihr Wort hatte Gewicht, und Sie als Fernseh-Ermittler legten sich nun auf einmal mit der realen Polizei in der DDR an.

Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Ich konnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, den Angehörigen einer Institution zu spielen, die sich nicht korrekt verhalten hat. Aber die Polizisten konnten eigentlich nichts dafür. Die kriegten einen Befehl und mussten den ausführen. Mein Protest richtete sich gegen die, die diesen Befehl gegeben hatten.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Andreas Schmidt-Schaller Geboren am 30. Oktober 1945 im thüringischen Arnstadt. Familie: Sein Vater starb, als Andreas fünf Jahre alt war. Er wuchs bei seiner Mutter auf, die als Journalistin arbeitete. [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Andreas Schmidt-Schaller Geboren am 30. Oktober 1945 im thüringischen Arnstadt. Familie: Sein Vater starb, als Andreas fünf Jahre alt war. Er wuchs bei seiner Mutter auf, die als Journalistin arbeitete. Schmidt-Schaller hat vier Kinder. Aus der Ehe mit der Schauspielerin Christine Krüger stammen der Sohn Thomas und die Tochter Petra. Außerdem ist er Vater der Schauspieler Tom Radisch und Matti Schmidt-Schaller. Werdegang: Nach dem Abitur in Gera und einer vorübergehenden Arbeit als Bühnenarbeiter studiert Schmidt-Schaller Schauspiel an der Theaterhochschule Leipzig. Sein erstes Engagement bekommt er am Städtischen Theater Karl-Marx-Stadt. Später arbeitet er in Magdeburg, Gera und Berlin. Im "Polizeiruf 110": Seinen ersten Auftritt in der Krimireihe hat er bereits 1973 in der Episode "Alarm am See" – als Verdächtiger in einem Kunstraub-Fall. 1986 wird Schmidt-Schaller Teil des "Polizeiruf 110"-Ermittlerteams. Er spielt den jungen Leutnant Thomas Grawe. Bis 1995 steht Schmidt-Schaller im "Polizeiruf 110" vor der Kamera, später folgen noch einige Gastauftritte. Bekannt ist er auch durch seine Rolle in der Krimi-Reihe "SOKO Leipzig", in der er bis 2017 den Hauptkommissar Hajo Trautzschke mimt. 2015 veröffentlicht Schmidt-Schaller seine Autobiografie "Klare Ansage. Bekundungen und Bekenntnisse" im Verlag Neues Leben (208 Seiten, 17,99 Euro). Privat: Schmidt-Schaller lebt mit seiner Lebensgefährtin, der Regisseurin Swentja Krumscheidt, in Berlin und Koserow auf Usedom.

[-] Weniger anzeigen

Haben Sie auch selbst an Demonstrationen teilgenommen?

1989 war ich bei der großen Demo auf dem Alexanderplatz. Und als wir in Dresden gedreht haben, bin ich bei den Montagsdemonstrationen mitgegangen.

Warum war der "Polizeiruf 110" so populär in der DDR?

Weil er Themen aufgriff, die mit der Realität zu tun hatten. Außerdem stand im "Polizeiruf", dramaturgisch gesehen, immer der Täter im Mittelpunkt – und damit auch sein Umfeld. Das machte die Sache so spannend. Beim "Tatort" im Westen dagegen standen die Ermittler im Mittelpunkt.

Wie finden Sie Ihre Nachfolger im "Polizeiruf"?

Einige sind richtig gut. Das ist einmal der "Polizeiruf" aus Rostock mit Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau und der aus Magdeburg mit Claudia Michelsen. Dort werden die Geschichten sehr authentisch erzählt. Ansonsten passt sich das alles im Grunde genommen an. Die Erzählweise ist oft gleich. Die Fernsehlandschaft ist langweilig geworden.

Sie selbst wollten in der DDR als Leutnant Grawe eher den unkonventionellen Ermittler geben. Ohne Schlips, die Haare ein bisschen länger und Sie trugen Jeans.

Das war meine Bedingung. Ich fand das realistischer.

Ist man darauf gleich eingegangen?

Es ist eben so: Entweder will man den Schauspieler oder nicht. Natürlich gab es Kritik. Wir bauten aber dann eine Szene ein, in der mir Peter Borgelt als mein Vorgesetzter Hauptmann Fuchs einen richtigen Anschiss gab: Es würde immer wieder zu Beschwerden kommen, wie ich aussehe. Das war gut, danach wurde ich so akzeptiert.

Grawe hatte sogar ein Leben nach Dienstschluss. Sonst erfuhr man kaum etwas Privates über die Ermittler.

Er hatte eine Freundin und sogar ein Kind. Damit war ich sehr einverstanden.

Wie blicken Sie heute auf Ihre "Polizeiruf"-Zeit zurück?

Für meine Berufsentwicklung war es eine wichtige Zeit, weil ich eine durchgehende Rolle gespielt habe.

Sie konnten Ihren Dienst nach der Maueröffnung weiterführen. Sie wurden dann Oberkommissar.

Noch zu DDR-Zeiten war ich zum Oberleutnant befördert worden und wurde danach Oberkommissar. Ich wurde einfach in den Dienst übernommen.

Was änderte sich für Sie beim "Polizeiruf" im vereinigten Deutschland?

Zunächst erst mal nichts. Und das war in meinen Augen auch ein Problem: Dass man so tat, als sei nichts passiert. Ich habe gesagt: Das geht doch nicht, wir müssen die Geschichte weiter erzählen. Wie verhält sich Grawe in den veränderten Umständen? In welcher Situation ist er nun? Wie findet er das überhaupt? In "Grawes letzter Fall" wurde er dann ins Bundeskriminalamt nach Wiesbaden versetzt. Das fand ich unsinnig, völlig unrealistisch.

2013 wurde bekannt, dass Sie in den 1960er-Jahren "Inoffizieller Mitarbeiter" des DDR-Staatssicherheitsdienstes waren.

Das musste jetzt natürlich kommen!

Im Einsatz: Andreas Schmidt-Schaller als Polizeiruf-Kommissar Thomas Grawe in seinem „letzten Fall“ 1995. Foto: ARD/MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Wie haben Sie sich gefühlt, als das bekannt wurde?

Beschissen! Ich bin als junger Mann irgendwann unvorsichtig und feige gewesen. Ich wollte unbedingt Schauspieler werden. Dazu hatte ich Sorge, dass meine Mutter ihren Beruf verliert. Ich war schwer in der Zwickmühle. Als es dann rauskam, habe ich mich geschämt, so einen Blödsinn gemacht zu haben. Ich hatte das ja auch beendet. Es gibt eine Karteikarte von 1971 mit der Information: "Lehnt die Zusammenarbeit ab."

Sie haben einmal sinngemäß gesagt, bei einem Verbrecher verjähren seine Taten. Aber ein IM gewesen zu sein, das haftet einem ein Leben lang an.

In mir persönlich haftet das nach wie vor. Und es wird immer wieder aufgewühlt. Ich will aber mal ganz böse sagen: Die Bundesrepublik ist mit ihren Alt-Nazis auch nicht vorbildlich umgegangen. Viele wurden nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingestellt. Mein Onkel war ein bekannter Maler in der DDR, er hatte Angebote, in den Westen zu gehen. Dann hat er aber herausbekommen, dass Richter, die ihn in der Nazi-Zeit zur Sterilisation verurteilt hatten, wieder Richter geworden sind. In so ein Land kann ich nicht gehen, hat er damals gesagt. Dass nun jetzt ausgerechnet mir wieder Fragen nach meiner Vergangenheit gestellt werden, obwohl das mehr als 50 Jahre her ist, finde ich nicht richtig.

Trotzdem bleibt es eine individuelle Entscheidung, was man macht. Das betrifft auch Sie.

Natürlich.

Ihr Großvater lebte Anfang der 60er in Schweden. Kurz vor dem Mauerbau besuchten Sie ihn. Er bot Ihnen an, in Schweden zu bleiben. Doch Sie gingen zurück. 1979 bekamen Sie die Chance ein zweites Mal, als Sie Ihren todkranken Großvater erneut besuchten. Haben Sie die Entscheidung, die DDR nicht verlassen zu haben, jemals bereut?

Ganz ehrlich: Es gab Momente, da habe ich es bereut. Aber ich hatte Freunde, meine Mutter, meine Großmutter und später meine damalige Frau und meinen Sohn in der DDR – das ging einfach nicht. Gerade Großmutter wäre gestorben, wenn ich in Schweden geblieben wäre.

Im Einsatz: Andreas Schmidt-Schaller als Polizeiruf-Kommissar Thomas Grawe als Schwiegervater des neuen Ermittlers Michael Lehmann (Peter Schneider. Foto: ARD/MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Sie, der Mann aus dem Osten, leben seit mehr als 20 Jahren mit Swentja Krumscheidt, einer Frau aus dem Westen zusammen. Zeigen sich da selbst heute noch Unterschiede in der Mentalität?

Hin und wieder. Mein jüngster Sohn ist ein richtiger Mischmasch. Die Oma war Kölnerin, und er hat sich in Köln viel abgeguckt. Matti ist auch Mitglied beim FC. Meine Frau und ich sind sehr reiselustig. Mit unserem Sohn, als er klein war, sind wir durch die Welt gereist. Wir haben uns einen Atlas vorgenommen und nach Ländern gesucht, die wir gern mal sehen wollen. Nach der Maueröffnung habe ich gedacht, ich muss jedes Jahr irgendwo hinfahren. Unserem Sohn hat das sehr gut getan, er ist weltoffen, hat viele Freunde, die in anderen Kulturen groß geworden sind.

Drei Ihrer Kinder sind wie Sie Schauspieler. Was haben Sie Ihnen an Ratschlägen mit auf den Weg gegeben?

Ich habe nur auf eines großen Wert gelegt: Dass sie auf dem Boden bleiben. Ich glaube, das ist bei allen dreien gut gelungen.

Rufen Sie Ihre Tochter Petra Schmidt-Schaller nach einem Film an und sagen ihr, wie Sie sie in der Rolle fanden?

Na klar!

Üben Sie auch Kritik?

Jein. Man sieht die Kinder immer positiv, das ist das Verrückte. Natürlich entdecke ich auch Schwächen, aber das sage ich ihnen lieber beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Meiner Tochter habe ich aber gerade für ihren letzten Film "Die Toten von Marnow" Komplimente gemacht. Eigentlich wollte ich, dass sie Medizin oder Jura studiert. Ein Schauspieler braucht immer einen Arzt oder einen Anwalt, habe ich ihr gesagt. Petra war dann ein Jahr in Amerika und als sie zurückkam, war ihr erster Satz noch am Flughafen: "Papa, dass das klar ist, ich werde jetzt Schauspielerin!" Mit einer Überzeugungskraft, dass es mich umgehauen hat. Da habe ich gedacht: Jetzt kannste sie nur lassen.

Auch Sie können es nicht lassen: In der Jubiläumsfolge des "Polizeiruf" haben Sie einen Auftritt als Schwiegervater des einen neuen Ermittlers. Immer noch als Thomas Grawe. 35 Jahre nach Ihrem ersten Fall. Wie haben Sie sich gefühlt?

Schon seltsam. Aber es war schön, dass ich das noch mal erleben durfte. In diesem Fall trete ich auch als Großvater auf.

In der Rolle sagen Sie: "Bin ich froh, dass ich in Rente bin".

Stimmt aber nicht. Eigentlich möchte ich noch arbeiten.

Wird man Sie jetzt öfter im "Polizeiruf" aus Halle sehen?

Das weiß ich noch nicht.

Einige Jahre nach der Maueröffnung trafen Sie einen Mann, den Ihre Rolle im "Polizeiruf 110" animiert hatte, Polizist zu werden. Ein gutes Gefühl?

Er kam zu meinem Platz im Zug und sagte: "Sie sind doch der Andreas Schmidt-Schaller. Ihretwegen bin ich zur Kriminalpolizei gegangen." Er erzählte, dass er den "Polizeiruf" immer mit seinen Eltern gesehen hatte. Es gefiel ihm, wie ich dort aufgetreten bin. Eben unkonventionell.

Also wirken Sie in die heutige Polizeiarbeit hinein?

Mal nicht übertreiben! Aber dass ich heute noch auf den "Polizeiruf" angesprochen werde, finde ich toll. Ich habe auch einen neuen Freund gefunden, der hier in Berlin bei der Mordkommission ist. Wir trinken manchmal einen Kaffee oder ein Bierchen zusammen. Zu seinen Fällen darf er natürlich nichts sagen, aber ein bisschen erzählt er dann doch.