Heidelberg. Im Herbst des Jahres 1888 wütet Jack the Ripper im Londoner East End und verbreitet Angst und Schrecken. Die "Bestie von Whitechapel", wie die Presse den äußerst brutalen Serienmörder nennt, ist allerdings nicht zu fassen, so sehr sich Scotland Yard auch bemüht. Da kommt die Nachricht von einer neuen forensischen Technik gerade recht: Der Fotopionier William Warner behauptet, er könne all das auf fotografisches Material bannen, was die Opfer in ihrem letzten Augenblick gesehen haben - also auch ihren Mörder. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ermittlungen schon derart festgefahren, dass die Beamten sich nach anfänglichem Zögern darauf einlassen: Die neue Methode der Optographie wird angewandt - und versagt. Jack the Ripper wird nie gefasst.

Die Optographie allerdings funktioniert wirklich - nur steckt die Fotografie im ausgehenden 19. Jahrhundert noch zu sehr in den Kinderschuhen, als dass die Ergebnisse brauchbar wären. Erst in unseren Tagen gelingt es dem renommierten Augenarzt Prof. Dr. Evangelos Alexandridis von der Augenklinik der Universität Heidelberg, das letzte Bild, das sich förmlich in die Netzhaut eingebrannt hat, sichtbar zu machen und fotografisch festzuhalten. Das Verfahren basiert auf der "Bleichung" des Sehpurpurs, des Rhodopsins, das der deutsche Mediziner Franz Boll schon 1876 entdeckt hat.

Das lichtempfindliche Sehpigment Rhodopsin ist in der Retina für das Hell-Dunkel-Sehen verantwortlich und kann unter der Einwirkung von Licht innerhalb von Millisekunden zerfallen, was auch als "bleichen" bezeichnet wird. Auf diese Art und Weise passt sich nicht nur das Auge den Lichtverhältnissen an, es entsteht auch ein Bild auf der Netzhaut, das sich aus hellen und dunklen Bereichen zusammensetzt. Bekommt der Sehpurpur nun im Anschluss keine Möglichkeit mehr, sich im Dunkeln wieder zu regenerieren, so kann dieses Bild auch über den Tod hinaus auf der Retina erhalten bleiben.

Es hat sich dann im wahrsten Sinne des Wortes in die Netzhaut eingebrannt. Nach der Belichtung mussten die Augen unverzüglich bedeckt werden, um weiteren Lichteinfall zu verhindern. Gehärtet wurden sie mittels Alaunlösung in einer Dunkelkammer, danach wurden die Präparate durch Trocknung mit konzentrierter Schwefelsäure konserviert.

Die Herausforderung allerdings bestand darin, das Bild auf der Netzhaut auch fotografisch festzuhalten - und genau daran scheitert es in den Anfängen der Fotografie im 19. Jahrhundert. Dabei behauptet schon der Fotograf William Warner Ende des 19. Jahrhunderts, das allererste Optogramm überhaupt nur durch puren Zufall gemacht zu haben. Auf einem seiner Bilder will er im Auge eines toten Kalbes seltsame geometrische Linien entdeckt haben: das Fliesenmuster des Schlachthauses. Dieses Foto ist allerdings nicht mehr aufzufinden und so müssen sich die Forscher heute mit Zeichnungen aus der Frühzeit der Optographie begnügen.

Das erste Optogramm eines Menschen ist ebenfalls eine Zeichnung, angefertigt vom Heidelberger Physiologen Wilhelm Kühne, einem Pionier der Optographie im ausgehenden 19. Jahrhundert. Kühne stellte zunächst optographische Untersuchungen bei einem Kaninchen an und erkannte das Abbild seines Laborfensters. Robert Bunsen war Zeuge der Entdeckung.

Am 16. November 1880 wird der wegen Mordes zum Tode verurteilte 31-jährige Erhard Gustav Reif im Gefängnis von Bruchsal um 8 Uhr morgens mit der Guillotine hingerichtet. Kühne untersucht die Retina des Toten und vermerkt in seinen Aufzeichnungen: "An dem trüben Herbstmorgen blieb das Bild etwa fünf Minuten sichtbar." Nach der Anfertigung des Optogramms lässt sich allerdings trotz intensiver Nachforschungen im Umfeld Reifs nicht herausfinden, was es darstellen könnte.

Dieses Problem haben die fotografischen Optogramme nicht, die der Heidelberger Augenarzt Prof. Dr. Evangelos Alexandridis in den 1970er Jahren von Tieraugen anfertigt: Sie entstehen unter genau dokumentierten Versuchsbedingungen. Hierbei zeigt sich allerdings auch, dass die Fortschritte, die die Fotografie inzwischen gemacht hat, allein nicht ausreichen, um dieses Verfahren in der Kriminalistik zur Mörderjagd einzusetzen.

Es müssen nämlich zahlreiche Voraussetzungen erfüllt sein, damit überhaupt ein reproduzierbares Bild auf der Netzhaut zu erkennen ist: Die Vorlage darf sich nicht bewegen und muss hell sowie kontrastreich sein. Auch die Augen müssen beim Fixieren des Motivs stillhalten. Faktoren also, die bei einem realen Mord kaum anzutreffen sein dürften. Zudem zeigt sich das so entstandene Bild nur eine begrenzte Zeit lang auf der Netzhaut.

Die Weiterverarbeitung muss also schnell und professionell erfolgen. In der forensischen Praxis zeigt sich aber, dass viele Mordopfer umfangreichen Zersetzungsprozessen ausgesetzt sind, bevor sie überhaupt gefunden werden. Hier kommt natürlich jedes Optogramm zu spät.

So nimmt auch Prof. Dr. Alexandridis den Kriminalisten jede Hoffnung, die eine praktikable forensische Methode erwartet hatten: "Ein lesbares Optogramm kann nur unter Laborbedingungen entstehen. Welcher Mörder aber mordet unter Laborbedingungen?"

Anderseits ist das aber vielleicht auch gar nicht notwendig, wie ein Fall aus Haiger bei Gießen zeigt. 1924 gesteht da nämlich ein Verdächtiger den Behörden insgesamt acht Morde. Er ist davon ausgegangen, dass ihn die Bilder auf der Netzhaut seiner Opfer ohnehin überführen würden, schließlich sollte da ja sein Abbild unwiderruflich eingebrannt sein. Das zumindest haben die Ermittler ihm erzählt.