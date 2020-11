Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Wer sich in den eigenen vier Wänden eingesperrt fühlt, will in fremde Welten entfliehen. Davon profitieren in Zeiten des Lockdowns besonders die Anbieter von Streamingdiensten. Aber was machen die neuen Angebote mit uns Zuschauern? Das haben wir Peter Vorderer gefragt. Er ist Experte für Medienpsychologie und Lehrstuhlinhaber an der Universität Mannheim.

Netflix kann sich weltweit über 195 Millionen Abonnenten freuen. Streamingdienste scheinen gefragter denn je. Was macht ihre Angebote so attraktiv?

Peter Vorderer. Foto: Uni Mannheim

Bei Netflix, Amazon Prime und Co. handelt es sich um international operierende Unternehmen, die sehr viel investiert haben: ins Storytelling, in die Schauspieler, in die Kulissen und, und, und. Da werden sehr große Summen ausgegeben und entsprechend hochwertig sind die Serien, Filme und Dokumentationen, die produziert werden. Finanziell rechnet sich das für die Anbieter, weil sie für einen internationalen Markt produzieren und nicht mehr nur für einzelne Länder.

Gerade Serien wirken zum Teil hochwertiger als manches, was vor einigen Monaten noch im Kino gelaufen wäre.

Dieser Trend fing vor etwa 20 Jahren an, damals noch mit von US-Fernsehsendern produzierten Serien wie "Die Sopranos". Man begann, sich vom klassischen Erzähl-Rezept zu lösen: Hier ist der sympathische wunderhübsche Held, da der fiese Bösewicht. Streaming-Anbieter wie Netflix haben sich davon längst verabschiedet. Sie sind bekannt dafür, ihren Kreativen Freiheiten einzuräumen.

Auf der Produktionsseite hat sich viel verändert, aber wie sieht es denn mit den Zuschauern aus?

Zum einen ist das Angebot explodiert. Jede Minute stehen mir als Zuschauer mehr Titel zur Verfügung als noch in der Minute zuvor. Und zum anderen standen mediale Angebot früher ja immer nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung – zu den Zeiten, für die sich die Programmplaner entschieden hatten. Jetzt wird kontinuierlich aktualisiert, fast alles ist jederzeit verfügbar. Für den Nutzer ist das bequem. Er muss nicht mehr warten, bis eine Sendung ausgestrahlt wird. Dazu kommt, dass das Fernsehen laufen gelernt hat. Egal, wo ich gerade bin: Über mein Smartphone kann ich auf die Angebote zugreifen, auf die ich gerade Lust habe.

Wer ist denn im Moment die Zielgruppe von Streamingdiensten?

Die neue Mittelklasse: akademisch gebildete junge Leute, die gewisse Erwartungen haben, was das Storytelling betrifft. Aber wir stellen auch fest, dass die Größe des Publikums stetig wächst. Ich bin überzeugt davon, dass zum Beispiel Senioren in Zukunft noch stärker auf Streamingdienste zurückgreifen werden, sobald sie dort Angebote finden, die auch für sie reizvoll und funktional sind.

Noch ist das Alter aber ein entscheidender Faktor?

Natürlich hat es auch damit zu tun, wie offen man gegenüber neuen Technologien ist. Es gibt auch Mentalitätsunterschiede: Amerikaner oder Asiaten zum Beispiel sind sehr offen für den technologischen Wandel, wir Deutsche tendenziell zurückhaltender. Generell lässt sich beobachten, dass Jüngere häufiger auf Streamingdienste zugreifen als Ältere. Das heißt aber nicht, dass junge Menschen sich nicht weiterhin vom TV berieseln lassen. Junge Zuschauer wollen sich mit Sendungen wie "Der Bachelor" oder "Bauer sucht Frau" manchmal auch von anspruchsvolleren Inhalten erholen. Nach dem Motto: Da kann ich mich mal drüber lustig machen. Im Zweifelsfall erzähle ich meinen Kollegen morgen aber nicht, dass ich mir das angeschaut habe.

Das klassische Fernsehen ist also noch nicht vom Aussterben bedroht?

Die These, dass das Fernsehen tot ist, höre ich bestimmt schon seit 15 Jahren. Fakt ist aber: In den vergangenen 30 Jahren ist jedes Jahr mehr ferngesehen worden als im Jahr davor. Die einzige Ausnahme bilden seit ein paar Jahren die jungen Fernsehzuschauer, die etwas weniger schauen. Für sie erfüllt das Fernsehen nicht mehr die Funktion, die es für die Ältere nach wie vor hat, die ihren Alltag zum Teil noch nach dem Fernsehprogramm ausrichten. Da erledigt man vieles vorher, damit man um 20 Uhr den Fernsehfilm oder die Nachrichten anschauen kann. Ein Jugendlicher würde sagen: "Geht’s noch?" Das kann ich bei meinen Töchtern beobachten. Die schauen die Nachrichten, wann und wo sie wollen.

Stellen sich traditionelle Fernsehsender darauf ein, dass junge Menschen anders fernsehen?

Sicher, in den letzten Jahren konnte man das gut beobachten. Es gibt fast keine Sendung mehr, die nicht in einer Mediathek auftaucht. Umgekehrt passiert es immer öfter, dass Sendungen bereits vor ihrer Erstausstrahlung in der Mediathek zur Verfügung stehen. Das ist das Angebot der Fernsehmacher an eine Altersgruppe, die man nicht verlieren will.

Die klassische Lagerfeuer-Situation, wo sich die Familie abends einträchtig vor dem Fernseher versammelt, gibt es dadurch aber immer seltener.

Früher wurde ja noch um die Fernbedienung gekämpft: Man war an ein Gerät gebunden, das im Wohnzimmer stand und musste sich einigen, was geguckt wird. Das ist vorbei. Dadurch, dass wir mobile Endgeräte haben, sind wir nicht mehr an soziale Situationen gebunden: Jetzt gucken wir immer und überall, ganz wie wir wollen. Aber: Der Mensch ist nicht plötzlich zu einem Nomaden geworden, der in Isolation leben möchte. Er will immer noch mit anderen zusammenkommen. Wir haben jetzt neue Lagerfeuer-Situationen, vermittelt über soziale Medien. Ich kann zum Beispiel mit 300.000 Leuten zusammen eine Sendung schauen und vielleicht sind 300 davon an einem Chat beteiligt. Dann ist es egal, dass ich alleine in meinem Zimmer sitze, ich bin Teil einer Community. Es ist nicht mehr die physische, sondern die psychisch erlebte Anwesenheit der anderen, die zählt.

Im Lockdown dürfte sich diese Dynamik noch verstärkt haben.

Sicher haben Menschen in solch einer psychisch belastenden Situation ein verstärktes Interesse, sich abzulenken. Der Medienkonsum hat in diesem Jahr eindeutig zugenommen, insbesondere der von Unterhaltungsangeboten. Und auch die Kommunikation über die Rezeption nimmt zu. Diese Dinge spielen nun eine größere Rolle, weil Erfahrungen aus erster Hand wegbrechen. Es gibt keine gemeinsamen Nachmittage im Stadion mehr, keine Abende im Club. Was uns bleibt, ist eine Serie zu gucken und sich darüber auszutauschen.

Zum Beispiel über das Smartphone.

Genau. Krimis wie der Tatort werden auch von jüngeren Zuschauern angesehen, nur dass sie dabei immer öfter auch ein Tablet oder einen Laptop auf dem Schoß oder zumindest das Smartphone griffbereit haben. Dann treten sie per Chat miteinander in Verbindung und spekulieren gemeinsam, wer der Mörder ist.

Der Trend geht also zum Drittbildschirm. Ist das nicht anstrengend?

Ich denke, dass wir in Zukunft wieder mehr unmittelbarere Erfahrungen machen wollen. Studien dokumentieren, dass Menschen aufgrund der neuen Mediennutzung auch unzufrieden sind. Dass sie es als belastend empfinden, wie viel gleichzeitig verfügbar ist und dass sie immer ansprechbar sein müssen. Wir konsumieren ja mittlerweile Medien sogar in Situationen, die dafür gar nicht vorgesehen sind: die Studierenden in der Vorlesung, die Mitarbeiter in der Besprechung. Das sorgt dafür, dass man im Kopf woanders ist. Man ist psychisch nicht mehr richtig anwesend – eine gravierende Veränderung. So einen radikalen Wechsel in der Mediennutzung habe ich in den vergangenen 30 Jahren nicht gesehen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, Strategien zu entwickeln, damit umzugehen.