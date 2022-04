Von Stephanie Kern und Peter Lahr

Odenwald. Menschen, die in den Odenwald gezogen sind, erzählen, warum sie das gemacht haben und wie sie damit glücklich geworden sind - und warum sie das Stadtleben auch mal vermissen.

Irische Kultur in Schefflenz

"In Irland wären wir sicher auch nicht in Dublin geblieben", erzählt Barry Masterson. Es hat ihn aus der Großstadt aufs Dorf gezogen. Aber gelandet ist er nicht in irgendeinem irischen Dörfchen, sondern im Odenwald. Das liegt an Amors Pfeilen.

Barry Masterson brachte die Liebe aus Dublin nach Schefflenz. Foto: Lahr

In Dublin geboren und aufgewachsen, studierte Barry dort auch Vermessungstechnik. Auf archäologischen Grabungen lernte er seine Frau Ines kennen. Die Mosbacherin hatte in Dublin irische Archäologie studiert. Über die Zwischenstation Münster kamen die beiden 2010 ins Nordbadische. Im beschaulichen Schefflenz fanden sie ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1777, das sie mit viel Liebe zum Detail renovierten. Hier arbeitet Barry Masterson seitdem als IT-Geo-Experte im Home-Office. Und wenn er genug von seiner Arbeit am Schreibtisch hat, geht er – ganz analog – am liebsten mit dem Familienhund auf die Streuobstwiesen hinter dem Haus.

Als Hobby in Irland hatte Barry das Brauen von Craft-Beer für sich entdeckt. Und darüber auch einen erfolgreichen Blog betrieben. In Schefflenz entdeckte er nun die Streuobstwiesen für sich. Und baute sich hier eine handwerkliche Produktion auf – badischer Cider und Perry, einen Birnenwein, stellt er nun von den Früchten hinterm Haus her. (https://kertelreiter.de). Und kommt dabei auch darauf zu sprechen, was er an seiner Heimat am meisten vermisst: die irische Kneipenkultur. "Da redet jeder mit jedem." Mastersons Traum ist eine Art Tasting-Station für seine edlen Apfel- und Birnenspezialitäten, an denen er mit Hingabe und tatkräftiger Unterstützung seiner Frau tüftelt. Sogar in jahrhundertealten Büchern findet der passionierte Pomologe neue Anregungen. Und wenn es soweit ist, kommen die Gäste, genießen und plaudern miteinander über Gott und die Welt – ein Stück irische Lebenskultur in Schefflenz, das wär’s.

Reiter-Leben in Muckental

Wo Katrin Märkle mal gelebt hat, hört man ihr immer noch an. Aus dem Rheinland stammt sie, lebte in Köln und Aachen. Und jetzt in Muckental. "Ich lebe total gern auf dem Land", lautet ihr Urteil nach 17 Jahren. Etwa 550 Einwohner leben in Elztals kleinstem Ortsteil. Die Märkles gehören dazu – ihre Pferde und Hühner auch.

Katrin Märkle verschlug es von Aachen nach Muckental. Foto: zg

"Mein Mann hat überall gearbeitet, nur nicht da, wo wir gelebt haben", erzählt Märkle, wie es sie von Aachen nach Muckental verschlagen hat. Als Freiberufler war er ständig unterwegs, sie selbst versuchte ihre Arbeit – therapeutisches Reiten – und die Familie unter einen Hut zu bringen. Als ein Jobangebot aus Walldorf vorlag, ergriffen die Märkles die Gelegenheit beim Schopf und suchten nach einem Hof, bei dem Arbeit und Familie nicht nur unter einen Hut, sondern unter ein Dach gebracht werden können. "Ich wollte die Pferde, das Haus und die Familie endlich an einen Ort bringen." Zwischen Mosbach und Buchen liegt nun ihr Bauernhof am Ortseingang in Muckental. Direkt angrenzend gibt es die Möglichkeit, über die Felder und durch den Odenwald zu reiten oder mit der Kutsche zu fahren

Das Leben in der kleinen Gemeinde ist für Märkle und ihre Familie "gemütlich". Sie sagt: "Der Umzug von Köln nach Aachen war für mich ein größerer Einschnitt als der von Aachen nach Muckental." Es sei komfortabel, auf dem Land zu leben. Man muss keinen Parkplatz suchen, die Luft ist besser, die Landschaft schöner. "Dafür sind die Wege weiter, das ist tatsächlich das Unkomfortable", räumt sie ein. Ein großer Nachteil: Die Kinder müssen jeden Tag ins Gymnasium gefahren werden, denn der Bus aus Muckental bedient nur das Nachbargymnasium. "Man braucht hier ein Auto, ohne das geht es nicht."

Anders als im Rheinland sind auch die Menschen. "Der Rheinländer ist ja eher pragmatisch, nimmt jeden so an, wie er ist. Hier bin ich auch nach 17 Jahren immer noch die Nei’gschmeckte, die Zugezogene", meint Märkle. Wer in Köln lebe, sei Kölner – egal, wann er sich dort niedergelassen habe. Auf dem Land bleibe man Zugezogener. Vielleicht ist auch das ein Unterschied zwischen Stadt und Land: Die Stadt ist Zuzug gewöhnt, das Land noch immer nicht. "Auch wenn natürlich auch hier nicht alle Menschen gleich sind", schiebt Märkle noch hinterher.

Eigentlich sind es vor allem die Tiere, die ihr das Landleben versüßen. "Ich höre hier das Vogelgezwitscher und ich genieße es, die Schwalben zu beobachten, die im Frühling in unseren Stall einziehen und im Herbst wieder davonfliegen." Es gibt (natürlich) Pferde auf dem Reiterhof, Märkle züchtet auch noch Hunde, hat eigene Hühner. "Das sind Dinge, die man in der Stadt nicht machen kann." Die Kinder sind (zumindest zum Teil) Landeier: Der Sohn möchte eines Tages in die Stadt, aber die Töchter wollen bleiben. "Sie planen schon, wie sie das Haus umbauen, damit sie später mal mit ihren eigenen Familien hier leben können." Auch da ist wohl die Mutter beispielgebend: Die eigenen Eltern hat sie aus dem Rheinland nach Muckental geholt. "Sie waren vorher immer mal einen Monat zu Besuch da." Um helfen zu können, wenn Hilfe gebraucht wird, hat die Familie dann gemeinsam entschieden, dass auch die Eltern aufs Land kommen. Auch sie leben gern hier, genießen Vogelgezwitscher, Ruhe und Landschaft. Und dass es immer einen Parkplatz gibt....

Schloss-Leben in Hochhausen

Es ist ein Satz aus Goethes Faust, der ihn schon als 16-Jährigen nachhaltig beeindruckte. Dieser Satz wirkt im Leben von Dieter von Helmstatt – und längst auch seiner Frau Monique – bis heute nach: "Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen." Die von Helmstatts besitzen das Schloss Hochhausen.

Dieter und Monique von Helmstatt besitzen das Schloss Hochhausen in Haßmersheim. Foto: Kern

Dieter von Helmstatt wurde schon auf dem Schloss geboren. "In diesem Zimmer", sagt er. Heute frühstücken dort die Hausgäste. Seit fast 40 Jahren teilt er sein Leben mit seiner Frau Monique. "Wir sind beide um die 70 Jahre alt und fühlen uns pudelwohl", sagen sie. "Vielleicht ist das einer der Glücksfaktoren, wenn man in einem Schloss mit viel Platz lebt: Es gibt immer etwas zu tun in Haus und Garten. Man bleibt fit", sagt Monique. Das Gartengrundstück ist zwei Hektar groß, das Haus kommt etwa auf 900 Quadratmeter. "Das nutzen wir aber nicht alleine", sagt Dieter. Denn schon seine Eltern betrieben das Schloss als Gästehaus, er und seine Frau führen es weiter. Und auch die vierköpfige Familie des Adoptivsohns lebt mit im Schloss. "Wir sind ein Mehrgenerationenhaushalt", sagt Monique. Sie stammt aus Brüssel, ist ein Stadtkind, lebte früher immer in Stadtwohnungen. Ihr erster Eindruck vom Hochhäuser Schloss war damals nicht gerade positiv: "Ich fragte mich, wie man in so großen Räumen leben kann", erinnert sie sich.

Dieter wuchs in dem Schloss gemeinsam mit zwei Geschwistern auf. "Das war natürlich paradiesisch." Durch den Gästebetrieb haben die Kinder viele Menschen kennengelernt. Etwas, das bis heute noch so ist.

Acht Zimmer mit 17 Betten bieten die von Helmstatts noch an. Damals wie heute kommen Gäste ins Haus, "die uns bereichern". Die Menschen waren es auch, die der Belgierin Monique das Ankommen in Hochhausen erleichtert haben. "Ich sprach ja damals kein Deutsch, lernte es aber schnell. Ich habe hier so viele interessante Menschen kennengelernt – das hatte ich in Brüssel nicht gekannt." Das sei auch der Grund, warum sie weitermachen mit dem Gästebetrieb, wenn auch in kleinerem Rahmen als früher.

Für die anderen Kinder im Dorf war Dieter anfangs das "Gräflein". Aber spätestens im Gymnasium machte niemand mehr einen Unterschied; seine adlige Herkunft spielte keine Rolle. Nach dem Abi verließ von Helmstatt Hochhausen, studierte Mathematik in Heidelberg und Grenoble "Nach drei Jahren habe ich dann gemerkt, wie toll Hochhausen ist." Und er entschied, zurückzukommen und das Haus und den Betrieb zu übernehmen. 1974 war das.

Seit sie beruflich etwas kürzergetreten sind, bleibt dem Ehepaar mehr Zeit für Engagement im Dorf und darüber hinaus. Die Naturverbundenheit der beiden spürt man auch auf dem zwei Hektar großen Grundstück rund um das Schloss. "Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen." Der Satz zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben im Schloss. Er bedeutet für die von Helmstatts auch, das zu schätzen, was man hat. "Wenn man das Glück hat, in so einem Haus zu leben, muss man etwas dafür tun", sagt Monique. Den Satz sagen die beiden Schlossherren oft. Sie füllen ihn aber auch mit Leben.