Nach dem Tod erwartet uns ein warmes Licht – so zumindest stellt es sich der Künstler Hieronymus Bosch in seinem Werk „Aufstieg der Seligen“ (1500 - 1504) vor. Es ist Teil eines Polyptychons aus vier Bildtafeln mit dem Titel „Visionen des Jenseits“

Von Kathrin Hoth

An den 14. September 1995 erinnert sich Sabine Mehne, als wäre es gestern gewesen. Es war der Tag, der ihr Leben veränderte. Schon seit Wochen lag sie damals schwer krank in einer Klinik. Die Ärzte wussten nicht, was ihr fehlte, sie wurde schwächer und schwächer. "Ich habe gespürt, ich kann das Leben nicht mehr lange halten", sagt sie. Eine wichtige Untersuchung war angesetzt, die damals 38-Jährige lag auf dem Rücken in einem Behandlungsraum. Dann passierte es. Sabine Mehne verließ ihren Körper. "Ohne Vorwarnung und ganz schnell."

Dort, wo bei Neugeborenen die Fontanelle sitzt, schoss sie aus ihrer menschlichen Hülle heraus, angezogen von einer wundersamen Kraft. Einen kurzen Moment schwebte sie an der Decke und machte sich dann auf den Weg in Richtung Universum. "All das Leid, all die Schmerzen waren plötzlich wie weggeblasen." Das Leben zog wie in einem Film an ihr vorüber, sie sah Menschen, die sie bis dahin gar nicht kannte, die aber auf verschiedene Weise ihr Leben beeinflusst hatten. Und dann war da noch dieses unwahrscheinlich helle, angenehme Licht. "Ich hatte das Gefühl, ich werde eins mit diesem Licht. Ich spürte einen ungeheuren Frieden, Freiheit und diese wahnsinnig starke Liebe."

Seit Jahrtausenden rätselt die Menschheit, wie es nach dem Tod weitergeht. Ob da überhaupt noch etwas kommt nach dem irdischen Leben. Sabine Mehne ist sich sicher: Sie hat eine Ahnung vom Jenseits bekommen. Dass man so etwas Nahtoderfahrung nennt, wusste sie damals noch nicht. Davon hörte sie erst Jahre später.

Forscher schätzen, dass etwa ein bis fünf Prozent der Menschen einmal ein solches Ereignis durchleben. An der Schwelle zwischen Leben und Tod rasen sie durch unendlich lange Tunnel, sehen jenes helle Licht, das auch Sabine Mehne sah, oder berichten von außerkörperlichen Erfahrungen - dem Phänomen, sich selbst von oben zu betrachten.

Bei der Interpretation dieser Erlebnisse tut sich eine tiefe Kluft auf. Haben Menschen mit Nahtoderfahrungen tatsächlich einen Blick ins Jenseits geworfen? Steckt dahinter ein tieferer Sinn? Oder sind die mystischen Erfahrungen nur eine Inszenierung des Gehirns? Reine Halluzination?

Wissenschaftler und Laien diskutieren darüber leidenschaftlich und kontrovers. Angestoßen haben das Interesse in den 70er Jahren die Schriften des amerikanischen Psychiaters Raymond Moody. Seither sind unzählige wissenschaftliche, populärwissenschaftliche und esoterische Bücher erschienen. Der Grenzbereich menschlicher Existenz wird studiert, theoretisiert und katalogisiert.

Die meisten Neurologen pflegen eine eher nüchterne Herangehensweise. Im Falle eines klinischen Todes, sprich eines Herzstillstandes, so die gängige Theorie, komme es zu einer Mangeldurchblutung des Gehirns und infolge des Sauerstoffmangels zu den Nahtodwahrnehmungen. Von biochemischen oder hormonellen Prozessen und der Aktivierung bestimmter Hirnregionen als Ursache ist die Rede. Neurowissenschaftlich-materialistische Lehre in Reinform.

Birk Engmann, Neurologe aus Leipzig, zieht zwar Nahtoderlebnisse nicht grundsätzlich in Zweifel. "Wir wissen, dass bei einigen, die einen klinischen Tod durchleben, solche Erlebnisse entstehen", sagt er. Dennoch lehnt er den Begriff Nahtoderlebnis als Diagnose ab. Zu viel werde da in einen Topf geworfen: Erlebnisse, die tatsächlich im Zusammenhang mit einem klinischen Tod stehen, aber auch Situationen, in denen Drogenkonsum, Schreckmomente oder belastende Lebensereignisse der Auslöser waren. "Man kann salopp sagen, jeder hält eben das, was er für richtig hält, für ein Nahtoderlebnis. Das macht eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Thema sehr schwierig."

Und er besteht darauf: Beschränke man sich auf die Patienten, die Nahtoderfahrungen nach einem klinischen Tod beschreiben, bleibe im Grunde keine andere Erklärung als Fehlfunktionen durch Sauerstoffmangel im Gehirn.

Für Betroffene wie Sabine Mehne sind Theorien wie diese keine Option. Die Nahtoderfahrung hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt, für sie ist deshalb klar: Es steckt mehr dahinter als Sauerstoffmangel oder Hormonausschüttungen. "Wir sind einfach zu ungeduldig und wollen das Phänomen vorschnell in das materialistische Weltbild einsortieren", glaubt die Darmstädterin, die ihre Erlebnisse auch in ihrem neuesten Buch "Der große Abflug" (Verlagsgruppe Patmos) verarbeitete.

Drei Wochen nach dem denkwürdigen Ereignis diagnostizierten die Ärzte bei ihr Krebs. Es folgten Chemotherapien, ein Kampf um Leben und Tod. Zu all den Qualen kam das ständige Gefühl, etwas verloren zu haben. "Ich hatte so eine unglaublich starke Sehnsucht, wieder an diesen Ort zurückzukehren, von dem ich nicht hätte sagen können, wo er sein soll. Das war phasenweise kaum zu ertragen, ich habe geglaubt ich bin verrückt." Mit jemandem über ihre Gefühle zu sprechen, traute sie sich damals noch nicht.

Erst vier Jahre später - der Krebs war besiegt - verstand Sabine Mehne, was damals mit ihr geschehen war. Im Fernsehen hörte sie von anderen Menschen, die auch ihren Körper verlassen hatten - und erfuhr den Namen für dieses Phänomen: Nahtoderlebnis. "Das war, als würde man einem Kurzsichtigen eine Brille aufsetzen. Endlich habe ich mich getraut, mit meinem Mann darüber zu reden."

Sabine Mehne begann zu recherchieren. Sie wollte alles wissen über jenes rätselhafte Erlebnis, das ihr im Ultraschallraum widerfahren war. Irgendwann stieß sie auch auf die Schriften von Professor Wilfried Kuhn. Der Chefarzt der Neurologie im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt ist Wissenschaftler und forscht zu Nahtoderfahrungen - hegt aber erhebliche Zweifel an der Sauerstoffmangel-Theorie seiner Kollegen. Ein Grund: Nur rund 40 Prozent aller Nahtoderfahrungen stünden in Zusammenhang mit Sauerstoffmangel. "Das ist ganz klar ein Gegenargument." Zudem seien Menschen, die zu wenig Sauerstoff bekämen, verwirrt, nicht auf der Höhe von Raum und Zeit. Das genaue Gegenteil sei jedoch bei Nahtoderfahrungen der Fall. Die Betroffenen berichten häufig von glasklarem Verstand und einer Überwachheit.

Aber wenn nicht mit zu wenig Sauerstoff, wie lassen sich Nahtoderfahrungen dann erklären? Für Kuhn ist das eine "weltanschauliche Frage". Wo viele seiner Kollegen von Halluzinationen sprechen - also per Definition Wahrnehmungen ohne äußeren Sinnesreiz, hat er seine eigene Vorstellung. Für ihn sind Nahtoderlebnisse die Wahrnehmung von Sinnesreizen aus einer anderen Realität, seien es Schwingungen oder feinstoffliche Energie. "Wenn man Deutungsweisen von anderen Welten oder den Glauben an eine Seele, die an eine jenseitige Welt übergeht zulässt, dann kann man so argumentieren", sagt Kuhn.

Ohnehin sieht er das Gehirn nur als eine Art Transformator, ähnlich einem Radio. Bei einem lebenden Menschen funktioniert das Gehirn, die Bewusstseinswelle werden empfangen und wahrgenommen. Gehe das Gehirn kaputt, sei das Bewusstsein jedoch unabhängig davon als Seele oder Schwingung nach wie vor vorhanden.

Damit liegt er ganz auf einer Linie mit Pim van Lommel. Der niederländische Kardiologe stellte Anfang der 2000er Jahre eine gewagte These auf: Das menschliche Bewusstsein sei nicht zwingend an ein funktionierendes Gehirn gebunden, so seine Theorie. Eine Revolution. Den letztgültigen Beweis gibt es bislang nicht. Noch bewahrt sich der Tod einige seiner magischen Geheimnisse - aller Wissenschaft zum Trotz.

Walter von Lucadou kennt alle Theorien und Spekulationen, die sich um das Thema Nahtoderfahrung ranken. Bei dem Leiter der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg melden sich häufig Menschen, die nach solchen Erlebnissen Rat suchen. Lucadou, Physiker und Psychologe, präferiert weder die rein wissenschaftlichen noch die Erklärungen, die Nahtoderfahrungen einen tieferen Sinn beimessen. Sein Standpunkt: "Es ist falsch und unangebracht, als Wissenschaftler die Deutungshoheit zu übernehmen und zu sagen, wir wissen es besser, als derjenige, der es erfahren hat."

Lucadou mag anschauliche Vergleiche. Deshalb zieht er Parallelen zwischen einem Nahtoderlebnis und dem Verliebtsein. Wer auf Wolke sieben schwebe, dem knalle man schließlich auch nicht an den Kopf, es handle sich nur um Hormone, die da verrückt spielten. "Das ist zwar vielleicht richtig, aber kein adäquater Umgang mit einer menschlichen Erfahrung."

EEG, CT oder MRT - viele Prozesse im Gehirn sind heute bestens erforscht. Über die Erlebenssphäre sage das jedoch gar nichts aus, so Lucadou. Für ihn ist der Umgang mit Nahtoderlebnissen deshalb ein bisschen wie das Betrachten eines Ölgemäldes. Ein Chemiker könne zwar die Farbe analysieren. Darüber, ob einem das Bild gefalle, sage das jedoch gar nichts aus. "Es ist eben nur so verführerisch, wenn man glaubt, durch all die neue Technik verstehen zu können, was für den Menschen im Leben wichtig ist."

Ähnlich sieht das Godehard Brüntrup. Der Professor an der Hochschule für Philosophie in München hat vor allem eine Botschaft: Weg von allen Interpretationsversuchen der Nahtoderfahrungen aus jedweder Richtung. "Für mich ist das alles eine Vereinnahmung der Erfahrung", sagt er. "Man sollte die Erfahrung erst einmal in sich stehen lassen, denn sie ist unglaublich schön. Es ist eine tief offenbarende Erfahrung über das, was menschliches Leben sinnvoll macht."

Das hat auch Sabine Mehne erlebt. Wie bei vielen Nahtod-Erfahrenen änderte sich nach dem Ereignis einiges. Nicht nur, dass sie die Angst vor dem Tod verlor. "Ich versuche, ein liebevollerer Mensch zu sein." Die 61-Jährige engagiert sich ehrenamtlich, will sich und ihre Mitmenschen im größeren Zusammenhang sehen, weil sie begriffen hat, dass das Leben nur ein Ausschnitt eines größeren Ganzen ist. Glaube spielt eine größere Rolle als zuvor, die Kirche aber meidet sie. "Es klingt böse, aber ich brauche den Gottesdienst nicht mehr, weil ich das Verbunden-Sein mit dem Licht und mit Gott jetzt immer spüre."

Doch es gibt nicht nur positive Seiten. So manche Freundschaft hat die Belastung nach der Nahtoderfahrung nicht überstanden. Sie habe viel Ablehnung erlebt, sagt Mehne, auch innerhalb der Familie. "Es dauert, bis man sinnstiftend mit einer Nahtoderfahrung umgehen kann. Die eigene Unsicherheit über das Erlebte macht einen phasenweise zum Ekelpaket." Und dennoch: "Es war das schönste Erlebnis in meinem bisherigen Leben."