Von Jörn Ludwig

A wie Aston Martin: Die britischen Edel-Sportwagen gehören zu James Bond wie Wodka-Martini und die Frauen. In "Stirb an einem anderen Tag" verrichtete unter der AM-Karosse allerdings ein Ford-Motor seinen Dienst.

B wie Bond. James Bond: Es gab ihn tatsächlich! Allerdings war er nicht im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs, sondern im Dienste der Wissenschaft: Der echte James Bond war Vogelkundler.

C wie Casino Royale: Der erste 007-Film des scheidenden Bond-Darstellers Daniel Craig war zuvor bereits zweimal verfilmt worden: 1954 für das Fernsehen und 1966 als Parodie mit David Niven und Woody Allen fürs Kino.

Bond-Girl Halle Berry

D wie Dienstzeit: Daniel Craig hielt Ihrer Majestät am längsten die Treue: Zwischen 2005 und 2019 stand er fünfmal in der Rolle des legendären Agenten vor der Kamera. Roger Moore brachte es zwar auf zwei Filme mehr, war aber ein Jahr kürzer im Einsatz als Craig.

E wie Entlassung: Eines der vielen unwahren Gerüchte, die sich um die James-Bond-Darsteller ranken ist, dass Timothy Dalton gefeuert wurde. Tatsächlich war sein Ausstieg nach nur zwei 007-Filmen sein eigener Entschluss. Bereits 1972 sollte der Waliser übrigens die Lizenz zum Töten erhalten. Doch er lehnte zugunsten seiner Theaterkarriere ab.

F wie Feuerball: Bond Nr. 4 gibt es zweimal. Doch dass es sich bei dem 18 Jahre später außerhalb der Filmreihe gedrehten "Sag niemals nie" um eine Neuverfilmung des Feuerball-Stoffs handelt, ist vielen Kinogängern nicht aufgefallen.

G wie GoldenEye: Der erste der vier 007-Filme mit Pierce Brosnan ist nach Bond-Erfinder Ian Flemings Ferienhaus auf Jamaika benannt – das dieser wiederum nach einem Geheimdiensteinsatz benannt hatte, an dem er im Zweiten Weltkrieg beteiligt war.

H wie Hommage: Bond Nr. 20, "Stirb an einem anderen Tag", ist eine Hommage an die gesamte Reihe: Dass Halle Berry wie einst die "Mutter aller Bond-Girls", Ursula Andress, dem Meer entsteigt, ist nur eine von vielen Anspielungen auf fast alle bis dahin gedrehten 007-Filme.

I wie Indien: Auf dem Weg nach Indien zu den Dreharbeiten von "Octopussy" wurde Filmarchitekt Peter Lamont Opfer einer Flugzeugentführung – die allerdings glimpflich ausging.

J wie "Jaws": Der Hilfsbösewicht aus "Der Spion, der mich liebte" und "Moonraker" wurde nach Steven Spielbergs "Jaws" (Der weiße Hai) benannt. In der deutschen Fassung ging dieser Bezug allerdings verloren: Hier hieß der Mann mit dem Stahlgebiss schlicht "Beißer".

K wie Kinder: "Meine Kinder bekämen nichts mehr zu essen", antwortete Roger Moore einst auf die Frage eines Journalisten, was er täte, wenn er plötzlich sparen müsste.

Pierce Brosnan (1995)

L wie Christopher Lee: Der legendäre Dracula-Darsteller, der in "Der Mann mit dem goldenen Colt" den Bösewicht Scaramanga spielte, war ein Cousin von Ian Fleming. Der hätte ihn gerne bereits in der Titelrolle des ersten Bond-Films "Dr. No" gesehen, doch die Produzenten entschieden sich für Joseph Wiseman.

M wie MFG: Das Intro des Lieds "MfG – Mit freundlichen Grüßen" von den Fantastischen Vier ist einer Szene aus "Der Spion, der mich liebte" entnommen. In einem abendlichen Vortrag bei den Pyramiden von Gizeh wird "vom Drama einer Kultur berichtet".

N wie nackt: In den Romanvorlagen für die Filme schlief James Bond immer nackt und traumlos. Während sich ein traumloser Schlaf wohl nur schwer filmisch umsetzen lässt, hätte so manche Kinogängerin den Agenten sicher gerne mal im Adamskostüm gesehen.

O wie Oddjob: Der kleine Dicke mit dem tödlichen Hut aus "Goldfinger" hatte es auch außerhalb des Films drauf: Darsteller Harold Sakata holte bei den Olympischen Spielen 1948 in London eine Silbermedaille im Gewichtheben.

P wie Produktionskosten: Mit 250 Millionen US-Dollar hat das neueste 007-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" mehr gekostet als all seine Vorgänger. Die Produktion des ersten Bond-Streifens "Dr. No" schlug mit vergleichsweise mickrigen 900.000 Dollar zu Buche.

Q wie "Q": Wohl eine der bekanntesten Nebenrollen der Filmgeschichte ist die des genialen Waffenmeisters des britischen Geheimdienstes. Wenigen ist allerdings bekannt, dass er auch einen Namen hat: Major Boothroyd.

R wie Rente: Mit 58 Jahren quittierte Roger Moore als ältester aller sechs bisherigen Bond-Darsteller den Dienst. Allerdings hat er auch später angefangen als die anderen: Bei seinem ersten Einsatz war er bereits 45 – und damit älter als sein Vorgänger Connery bei dessen letztem.

S wie "Sag niemals nie": Der Titel des Films stammt von Sean Connerys Ehefrau Micheline als Anspielung auf eine frühere Aussage ihres Mannes, nie wieder Bond spielen zu wollen.

Sean Connery (1962) als Titelhelden.

T wie Tätowierung: Sean Connery trug auf seinem rechten Unterarm zwei Liebeserklärungen: "Scotland Forever" und "Mom And Dad". In den Bond-Filmen wurden sie stets überschminkt.

U wie unbeliebt: Der beim Publikum unbeliebteste Bond-Darsteller war George Lazenby, der nur einen Einsatz im Geheimdienst Ihrer Majestät hatte – und zwar im gleichnamigen Film. Produzent Cubby Broccoli hatte den australischen Dressman beim Friseur kennengelernt.

V wie Vorspann: In der "Gunbarrel-Sequenz", mit der jeder Bond-Film startet, war es nicht immer der Bond-Darsteller, der auf die Kamera schoss: In "Dr. No" übernahm ein Stuntman den Job.

W wie Wunschkandidat: Eigentlich war Roger Moore der Wunschkandidat der Produzenten für die Rolle des James Bond. Doch er hatte kurz vor Produktionsbeginn von "Dr. No" einen Vertrag für die Fernsehserie "Simon Templar" unterschrieben. "Ur-Bond" Sean Connery war also nur zweite Wahl.

X wie "Triple X": Die russische Agentin aus "Der Spion, der mich liebte" wurde von Ex-Beatle Ringo Starrs Frau Barbara Bach gespielt.

Y wie Yeoh: Für die Stunts in "Die Welt ist nicht genug" musste sich Schauspielerin Michelle Yeoh gegen ihren Willen doubeln lassen. Bei früheren Stunts hatte sie sich mehrfach verletzt. Das Risiko weiterer Unfälle war zu groß.

Z wie Zigarren: Roger Moore rauchte als einziger Bond Zigarren. In den Büchern und allen Filmen, in denen Bond raucht, waren es stets Zigaretten.

Playlist: Die größten Hits

Zu jedem Bond-Film gehört auch der entsprechende Soundtrack. Aktuell singt Billie Eilish (Foto: dpa) "No Time To Die" – unter den Bond-Songs einer der besseren. Die RNZ-Musikredaktion hat getagt und die besten 007-Tracks gewählt:

1. Live And Let Die von Paul McCartney & The Wings (1973) aus dem Film "Leben und sterben lassen".

2. Goldfinger von Sherly Bassey (1964).

3. Golden Eye von Tina Turner (1995).

4. You Know My Name von Chris Cornell (2006) aus Casino Royale.

5. The Living Daylights von A-ha (1987) aus "Der Hauch des Todes".

6. A View To A Kill von Duran Duran (1985) aus "Im Angesicht des Todes".

7. Tomorrow Never Dies von Sheryl Crow (1997) aus "Der Morgen stirbt nie".

8. The World Is Not Enough von Garbage (1999) aus "Die Welt ist nicht genug".

9. We Have All The Time In The World von Louis Armstrong (1969) aus "Im Geheimdienst Ihrer Majestät".

10. For Your Eyes Only von Sheena Easton (1981) aus "In tödlicher Mission".