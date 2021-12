Von Daniel Bräuer

München. Der neue Fall "Wunder gibt es immer wieder" führt die Münchner Kommissare zur Arbeit dorthin, wo andere Urlaub machen. Oder Ruhe und Einkehr suchen. Klappt bei den beiden nicht ganz!

Was ist passiert? Im Münchner Bahnhof wird ein Zugpassagier tot im Abteil aufgefunden. Die Obduktion ergibt: Stefan Lechner wurde vergiftet mit Schierling, einer seit der Antike bekannten Giftpflanze. Die Spuren führen schnell in ein Nonnenkloster, wo der Tote als Wirtschaftsprüfer die Bücher untersucht hat. Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) machen sich auf den Weg ins Alpenvorland. Hinter den Mauern des Konvents stoßen sie auf allerlei Überraschungen: Vom eifrigen Online- und Aktienhandel der Schwester Buchhalterin (Ulrike Willenbacher) bis zum einschlägig vorbestraften Hausmeister (Aurel Manthei). Und über alles wacht mit strengem Blick die Priorin (Corinna Harfouch).

Worum geht es wirklich? Um Heimat und Geborgenheit, Familie und Entwurzelung. Wie geht es eigentlich im Niedergang der Kirchen denjenigen, denen sie Halt gibt? Das Kloster steht mangels Nachwuchs kurz vor der Auflösung. Bei den verbliebenen Nonnen löst das große Verlustängste aus – die sie zu unkonventionellen Mitteln greifen lassen. Und auch Sandro, der junge Adjutant von Hausmeister Neubauer, der eine Lehrstelle in Augsburg haben könnte, will auf keinen Fall weg aus diesem Kuhkaff, in dem so wenig los ist wie im Kloster selbst. Warum, das ist nicht ganz unwichtig.

Wie schlagen sich die Kommissare? Mit seinen Versuchen, die Nonnen oder auch Novizin Antonia (Maresi Riegner) in Diskussionen über den Glauben an Gott und seine Wunder zu verstricken, läuft Leitmayr ziemlich auf – beeindruckt aber mit Einlagen in fließendem Italienisch. Derweil Plagen den religiöseren Batic Albträume (ob’s an Schwester Julias Mönchsbeuteltee liegt?), die ihn aber immerhin in Gestalt einer Lilienvase auf die richtige Spur bringen. Wichtige Zuarbeiten liefert, wenn denn mal Netz da ist, der dahoam gebliebene Kalli. So gut, dass die beiden alten Hasen nicht merken (wollen?), dass er dabei am Badesee liegt.

Was ist die Stärke dieses Tatort? Gekonnte, aber dezent eingesetzte Situationskomik. Dann die unschlagbar guten Bildmotive – gedreht wurde in einem 2019 tatsächlich aufgelösten Karmeliterkloster in Oberaudorf am Inn. Wer bekommt da nicht direkt Lust, hinzufahren? Und nicht zuletzt ist die Geschichte ein schöner, klassischer Kriminalfall – mit mehr als nur versteckten Anleihen bei Umberto Ecos "Der Name der Rose": Mord im Kloster, Gift ist im Spiel, eine Delegation aus Rom vor Ort. Die Lösung versteckt sich natürlich, wenn auch anders als bei William von Baskerville, in der Bibliothek. Immerhin: Abbrennen muss sie nicht.

Was sind die Schwächen? Erfreulich wenige! Nur wie die Kommissare plötzlich ins Kellerlabyrinth und dort über eine weinende Madonna stolpern, ist erzählerisch nicht wirklich rund gelungen..

Und sonst noch? Kuchen kriegen natürlich nur die Herren aus dem Vatikan. Und einen Durchsuchungsbeschluss kriegst du ein Bayern am schnellsten für irgendwas mit Betäubungsmittelgesetz.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Die Wunderprüfer aus dem Vatikan betrachten nur die Fakten; was daraus wird, ist dann Sache Roms. "Ja klar, über die Wahrheit wird politisch entschieden!", empört sich Leitmayr.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Darauf kann man Gift nehmen.