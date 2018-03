Von Maren Wagner

Über Mode zu schreiben bringt es zuweilen mit sich, auf die eigene Beschränktheit hingewiesen zu werden. Dass Jeans und Shirts nicht einfach nur Beine und Oberkörper mehr oder weniger bedecken, sondern vielmehr Ausdruck einer Gegenkultur sein können, erschließt sich irgendwann sicher auch dem größten Modemuffel. Dass Trends allerdings weit über unseren Verstand und unser heutiges Verständnis hinausweisen können, das muss man dann doch erst einmal sacken lassen. Genau das aber soll die Zahlenkombination "18-3838" bezwecken.

Dahinter verbirgt sich etwas weniger nebulös die Farbe Ultra-Violett, bekannt unter anderem als Schwarzlicht. Dieser "dramatisch provokante" Ton wurde von dem US-Unternehmen Pantone zur Farbe des Jahres 2018 gekürt. Pantone hat internationale Farbsysteme für die Druck- und Grafikindustrie und die Modebranche geschaffen und wählt jedes Jahr eine Trend-Farbe aus. Nach Lindgrün und einer Art zartem Hell-Rosa ist das nun also Ultra-Violett.

Der Farbton, so sagen die Experten in Amerika, zwinge uns, über uns hinaus auf eine Welt zu schauen, die nicht die ist, die wir kennen. Klingt reichlich esoterisch und ist es wohl auch außerhalb der Blase der Farb-Experten. Normalos würden Ultra-Violett wohl auch eher als dunklen, ins Bläuliche tendierenden Lila-Ton bezeichnen. Er stehe für die Mysterien des Kosmos, sagt Pantone, und für die Faszination der Zukunft.

Dunkle Lila-Töne vermittelten darüber hinaus Unangepasstheit und künstlerische Brillanz. Pantone erinnert hier an Prince, David Bowie oder Jimi Hendrix, allesamt fraglos Ausnahmekünstler, die nicht nur musikalisch Alternativen boten. Sie hätten schon recht früh verschiedene Nuancen von Ultra-Violett in den Vordergrund der westlichen Pop-Kultur gerückt, als Ausdruck von Individualität. Wieder einmal sind wir also modisch in der Gegenkultur angekommen.

Gleichzeitig gibt es aber kaum einen Farbton, der historisch gesehen so viel Macht und Reichtum symbolisiert wie Lila. Denn der Stoff für das Färben konnte einst nur mit sehr viel Aufwand aus der seltenen Purpurschnecke gewonnen werden. Heute noch wird Violett etwa in der katholischen Kirche in den Bußzeiten vor Ostern und Weihnachten getragen. Auch das eine Art der Gegenkultur.