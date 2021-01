Von Alex Wenisch

Manchmal entstehen tolle Projekte eben doch durch Zufälle. So wie Klaus von Kassels Fotoreihe "Photogenic Babyboomer". Während eines Shootings kommt der Mindener Fotograf mit seinem Model ins Gespräch über die Frage: Wie viele Models es wohl gibt in der Generation 50plus. Denn von Kassel ist überzeugt: Gerade ältere Kunden- und Kundinnen fühlen sich von jungen Models nicht angesprochen. Und die Generation 50plus ist eine kaufkräftige und große Zielgruppe: Es sind die sogenannten Babyboomer, die heute mit ihren Familien Mitten in Beruf und Leben stehen.

So wurde aus einer Idee zunächst eine Fotoreportage, dann ein Bildband. Ein Jahr Arbeit, 30 Models, 23 Städte, 10.000 gefahrene Kilometer. Eine der in Szene gesetzten Frauen ist Petra Petersen aus Stutensee bei Bruchsal. Eine Frau, die schon einige Höhen und Tiefen in ihrem Leben erlebt hat.

Geboren 1957 und aufgewachsen ist Petra Petersen in Halle an der Saale. "Eine glückliche Kindheit" habe sie dort verbracht, erzählt sie. Sport war ihre Leidenschaft. Doch obwohl sie immer fit und fidel war, konnte sie sich ihren Traumberuf damals nach dem Abitur nicht verwirklichen. Petra wollte Stewardess werden, was wegen ihrer Körpergröße aber nicht möglich war. Ein erster Rückschlag. Aber die junge Frau orientierte sich um, entschied sich für ein Dolmetscher-Studium für Portugiesisch und Französisch an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin.

Doch ihre Körpergröße von 1,76 Metern und ihr sportliches Auftreten halfen ihr: Während des Studiums wurde sie angesprochen und kam durch Zufall zum Modeln. Es folgten einige Aufträge vor der Kamera und so besserte sie sich ihre Einkünfte auf. Internationale Aufträge allerdings konnte sie aufgrund der damaligen Reisebeschränkungen in der DDR keine annehmen. Aber: Als Dolmetscherin und Entwicklungshelferin kam sie zu Jobs in Afrika.

Dann Hochzeit, Kinder. "Das Glück schien perfekt", sagt Petra Petersen. Doch bei ihrem Sohn wird eine angeborene Krankheit diagnostiziert, die nur in Westdeutschland richtig behandelt werden konnte. Also traf die junge Familie einen schwierigen Entschluss: "Wir nutzten eine in Planung gewesenen mehrjährigen Auslandseinsatz in Damaskus/Syrien für unsere Flucht." Über die Botschaft von Nikosia/Zypern kamen sie nach Westdeutschland. Nur mit Handgepäck, aber überglücklich. Denn die Aktion war im Geheimen geplant gewesen. Wären sie aufgeflogen, hätte das für die Eltern Gefängnis und für die Kinder Heim bedeutet.

Ihr Neuanfang im Westen fällt nicht leicht; die Ehe zerbricht daran. Petra Petersen steht vor den Trümmern ihres Lebens und muss sich nun als Alleinerziehende von drei Kindern mit Nebenjobs über Wasser halten: ein Halbtagsjob hier, als Fitnesstrainerin dort, Nachhilfe, Putzen. Aber sie beginnt auch wieder als Model zu arbeiten. "Das hat mir Kraft und Selbstvertrauen gegeben". So war sie auf dem Cover der "Gelben Seiten" zu sehen, ließ sich für eine Frauenzeitschrift ablichten und hat sich mittlerweile bei einer Modelagentur als "Best Ager" beworben.

Eine neue Liebe hat sie auch gefunden. Und nachdem Petra Petersen als 60-ährige 2017 unter die besten 20 des Schönheitswettbewerbs "Miss Germany 50plus" kam, purzeln auch die Anfragen herein: von Fotografen für Werbung und für Kurzfilme, in Frauenzeitschriften gibt Petra Petersen jetzt Anti-Aging-Tipps. Sie will mit ihren Fotos zeigen, dass man auch "im besten Alter" noch attraktiv ist und eben noch lange nicht "zum alten Eisen" gehört.

Und das Reisen? Ist nach wie vor ihre Leidenschaft. Darum hat sie sich für das Fotoshooting für von Kassels Buchprojekt auch eine Szene ausgesucht, die für sie und ihre Lebensgeschichte passt: als Stewardess am Flughafen Stuttgart. Ein Traum geht – optisch – für sie in Erfüllung. Und der Flieger wartet schon: Reiseziel Portugal, Petra Petersens Lieblingsland. Schönheit kennt für sie kein Alter und auch keine Grenzen.