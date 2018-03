Von Alexander R. Wenisch

Es ist mit bloßem Auge kaum zu sehen - und ist doch allgegenwärtig: Mikroplastik. Diese sehr kleinen Plastikteilchen, Kügelchen, Fasern, feiner als ein menschliches Haar, stecken in Duschgel, Lippenstiften, Fleecejacken - und jetzt auch im Wasser, in Böden und Lebensmitteln. Darum ist in den vergangenen Monaten ein ziemlicher Medienhype um die kleinen Teilchen entstanden. Doch wie gefährlich Plastik im Essen ist, ist noch nicht klar.

Forscher sind den Kleinteilen schon lange auf der Spur. So wie Gunnar Gerdts vom Alfred-Wegener-Institut auf Helgoland. Der Meeresbiologe hat in den letzten fünf Jahren unter anderem Wasser aus der Nordsee und der Arktis sowie arktisches Eis und Fische untersucht. "Ich hatte bisher keine Probe, in der ich kein Mikroplastik gefunden habe - in unterschiedlichen Mengen", sagt Gerdts. Polyethylen oder Polypropylen, also jene Kunststoffe, aus denen Shampooflaschen, Tüten, Folien, Wasserflaschen oder Kunstfasern gemacht sind.

Hintergrund 91 Waschgänge Mit jeder Haushaltswäsche gelangt Mikroplastik ins Abwasser. Quelle dieser Verunreinigungen sind Fleece-Textilien, High-Tech-Laufshirts, Funktionskleidung und andere synthetische Gewebe. Forschungen haben gezeigt, dass pro Waschgang bis zu 1900 kleine Kunststofffasern in die Abwässer gelangen. Die Nichtregierungs-Organisation "Plasticontrol" rechnet vor: [+] Lesen Sie mehr 91 Waschgänge Mit jeder Haushaltswäsche gelangt Mikroplastik ins Abwasser. Quelle dieser Verunreinigungen sind Fleece-Textilien, High-Tech-Laufshirts, Funktionskleidung und andere synthetische Gewebe. Forschungen haben gezeigt, dass pro Waschgang bis zu 1900 kleine Kunststofffasern in die Abwässer gelangen. Die Nichtregierungs-Organisation "Plasticontrol" rechnet vor: Ein durchschnittlicher Haushalt mit zwei Personen wäscht etwa 91 Wäscheladungen im Jahr. Pro Waschgang werden 40-50 Liter Wasser verbraucht - bei neuen Geräten. Pro Jahr und Haushalt fließen also durchschnittlich etwa 4100 Liter mit Textilfasern angereichertes Wasser in die Kläranlage. Hochgerechnet wären das über 150 Milliarden Liter pro Jahr, nur in Deutschland. Die gleiche Menge Wasser würde etwa 65.600 Schwimmbecken wie das im Olympiastadion München füllen. lex

Nach Schätzungen der Weltnaturschutzunion gelangen jährlich 9,5 Millionen Tonnen Plastik - unterschiedlicher Größe - ins Meer. Zu Mikroplastik zählen alle Teilchen, die kleiner als fünf Millimeter und größer als 0,1 Mikrometer sind. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist bis zu 100 Mikrometer dick. Bisher sind Forscher davon ausgegangen, dass diese kleinen Plastikteilchen beispielsweise von Fischen gefressen und einfach wieder ausgeschieden werden. Da sei man nun weiter, sagt Professor Thomas Braunbeck vom Centre for Organismal Studies Heidelberg. Plastik im Wasser wirke wie ein Schwamm - für Giftstoffe. Diese lagern sich an den Oberflächen der Kleinstpartikel an und wandern so in den Verdauungstrakt der Meeresbewohner. Da viele Giftstoffe fettlöslich seien, erklärt der 58-jährige Heidelberger Biologe, verbleiben sie im Fisch. So gelangen die Gifte in die Nahrungskette des Menschen.

Isst er deshalb keinen Fisch mehr? Doch, er isst ihn noch, suche aber gezielt aus, woher dieser kommt, so Braunbeck. Denn das Mikroplastik als Trägerstoff ist nur einer von vielen Wegen, wie Giftstoffe in Meerestiere gelangen.

Doch wie gelangen die Plastikpartikel in die Natur? Auf zwei Wegen. Einmal durch normale Zersetzung größerer Plastikteile, also achtlos weggeworfene Verpackungen. Zweitens aber auch, weil Mikroplastik von der Industrie gezielt hergestellt wird: Als mechanische Komponente in Hautpeelings oder Zahnpasta zum Beispiel, oder als Sandersatz im Granulat von Druckstrahl-Geräten. Aber auch schon beim ganz normalen Waschen im Haushalt entsteht "Plastikabfall", als Abrieb von mit Kunstfasern (Polyester oder Polyacryl) durchsetzen Pullovern, Strumpfhosen, Unterwäsche (siehe: Extra). In Kläranlagen kann dieser Müll bislang nur unzureichend herausgefiltert werden. Hier wären neue Reinigungsstufen nötig, die zum Beispiel die Schweiz bereits angeht.

Auch in Lebensmitteln wurden in den letzten Jahren Plastikteilchen gefunden. In Honig und in Bier. Allerdings bestehen an den Studien Zweifel. Kürzlich nun wurde Kleinstplastik im edlen Fleur de Sel, dem an der Meeresoberfläche abgeschöpften feinen Salz, entdeckt. Und auch wenn es sich nur um Spuren handelt, stellt sich doch die Frage: Was passiert, wenn Menschen Mikroplastik zu sich nehmen? Scheiden sie es aus? Oder dringen die Partikel ins Gewebe vor? Die Furcht ist: Je kleiner die Partikel sind, umso größer wird die Gefahr, dass sie Krankheitserreger und Schadstoffe transportieren, Entzündungen im Körper hervorrufen, in Zellen eindringen und sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Dies wird unter Fachleuten gerade heißt diskutiert, eine sichere Antwort hat aber bisher niemand. Auch nicht das Bundesinstitut für Risikobewertung, das in solchen Fragen aktiv wird. Es bestünden noch zu große Datenlücken.

So sieht Mikroplastik aus: Je feiner es ist, umso gefährlicher. Fotos: thinkstock/Stephan Glinka/BUND

Forscher des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei fanden nun auch große Mengen Kunststoff-Teilchen an Land und schlagen Alarm: Hier sei die Konzentration bis zu 23-mal höher als in Ozeanen. Von den rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff, die jährlich weltweit produziert werden, landet schätzungsweise ein Drittel in Böden und Binnengewässern, so die Forscher. Weil sie nicht ordnungsgemäß entsorgt, deponiert oder recycelt werden und in der Umwelt langsam zerfallen.

Gleichzeitig hat die verstärkte Sensibilisierung aber auch ein allmähliches Umdenken bewirkt. In Frankreich zum Beispiel wurde Mikroplastik in Kosmetika verboten; das Umweltbundesamt fordert ein solches Verbot in der gesamten EU. Eine seit 2013 geltende Selbstverpflichtung der Kosmetikhersteller, auf Kleinstplastik zu verzichten, geht der Behörde nicht weit genug. Denn diese beziehe sich nur auf Peelingprodukte. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gibt der Industrie noch bis 2020 Zeit, das Problem zu lösen. Gesondert deklariert werden muss das Mikroplastik unter den Inhaltsstoffen nicht. Der BUND hat aber eine Liste zusammengestellt, welche Hersteller in welchen Produkten das feine Granulat verwenden. (www.bund.net - Suche nach: Mikroplastik+Liste)

Eine akute Gesundheitsgefahr für den Menschen durch Mikroplastik sehen die Experten indes nicht. Fisch und Meerestiere seien durch Plastik und Giftstoffe nicht wesentlich mehr belastet als ohnehin schon, sagt Braunbeck schon fast zynisch. Auch dass Kleinstplastik ins Grund- und Trinkwasser eindringen könnte, hält der Heidelberger für unwahrscheinlich.

Trotzdem zeige die Entwicklung, wie sorglos wir bisher mit Plastik umgegangen sind. Er verstehe beispielsweise nicht, warum jedes Buch und jede Gurke in Folie eingeschweißt sein müssen. "Das ist ein unerträgliches Luxusverhalten." Oder warum könne man beim Metzger sein Fleisch nicht in eine mitgebrachte Dose bekommen? Für ihn sind dies alles Zeichen eines übersteigerten Hygienewahns. Der Biologe wünscht sich, dass der Staat hier einfach durchgreift und die vielen überflüssigen Plastikverpackungen untersagt. Andere, wenn auch kleine Länder, wie Bangladesch und Uganda, seien da viel konsequenter; sie haben zum Beispiel Plastiktüten nicht einfach teurer gemacht, wie in Deutschland, sondern rundweg verboten.

So schwierig das Thema Plastik ist - "ohne Plastik geht es auch nicht", betont Braunbeck. Zum Beispiel in der Medizintechnik sei der Werkstoff unabdingbar. "Wenn sie heute eine künstliche Herzklappe bekommen, dann ist die aus Plastik. Und sie wollen, dass sie auch in 20 Jahren noch voll funktionsfähig ist", nennt er ein Beispiel. Trotzdem sei ein gesellschaftliches Umdenken nötig. Im Alltag plädiert der Professor für den Versuch, bewusst plastikarm zu leben. Denn auch das Recycling-System sei grüne Augenwischerei. Es entstehe so viel Plastikmüll, der könne gar nicht komplett wiederverwertet werden. Ein Großteil davon werde verbrannt. Und auch mit angeblich abbaubaren Biomüll-Tüten geht er hart ins Gericht: Humbug, sei das. Plastik sei bisher nicht biologisch abbaubar.

Mit dem Thema Mikroplastik "sehen wir heute nur die Spitze eines Eisberges", warnt Braunbeck. Das Problem sei schon lange bekannt. "Die ersten Aufnahmen von diesen riesigen Plastikströmen im Ozean stammen aus den 60er Jahren", nennt er ein Beispiel. Man wollte bisher nichts davon wissen. Der Professor fürchtet daher: Bei der Menge Plastik-Müll, die die Menschheit in den vergangenen 20 Jahren produziert und oft einfach in die Landschaft und ins Meer gekippt hat - "da kommt noch eine Riesenwelle an Problemen auf uns und unsere Kinder zu".