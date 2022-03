Von Christian Satorius

Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1810 musste die damals elfjährige Mary Anning helfen, die Familie zu ernähren. Und so suchte sie am Strand ihres Heimatortes, dem Dörfchen Lyme Regis im englischen West Dorset, nach Fossilien wie Schlangensteinen, Teufelsfingern und Engelsflügeln, die sie an Touristen verkaufen konnte. Als Mary nur ein Jahr später die mehr als fünf Meter langen Versteinerungen eines (delfinähnlichen) Ichtyosauriers am Strand fand, nachdem ihr Bruder Monate zuvor schon den 1,2 Meter großen fossilen Schädel entdeckt hatte, war dies eine Sensation: Es handelte sich um das erste vollständige Skelett dieser Art, für die es Anfang des 19. Jahrhunderts noch gar keinen Namen gab – man sprach von "Seeungeheuern", "Meeresdrachen" oder "versteinerten Krokodilen".

Charles Darwins "Über die Entstehung der Arten" erschien erst 1859 und selbst da befand sich die Paläontologie noch in den Kinderschuhen. Doch Mary Anning fand bald noch mehr Tiere am Strand, die schon vor Millionen von Jahren ausgestorben waren. 1821 entdeckte sie den ersten intakten Plesiosaurier, der je gefunden wurde und der mit seinem langen Hals die Mythen um das Monster von Loch Ness inspirierte. 1828 spürte sie den ersten Flugsaurier auf, der außerhalb Deutschlands gefunden wurde.

Mary Anning fand nicht nur wichtige Fossilien, sie interessierte sich schon früh für die Erforschung der Fundstücke, bildete sich mithilfe ihrer Freundin, der Fossiliensammlerin Elizabeth Philpot, ständig weiter und fertigte detaillierte Zeichnungen und Beschreibungen ihrer Funde an. In ihrem Fossilien-Laden in Lyme Regis gaben sich bald weltberühmte Geologen, Paläontologen, Zoologen und Sammler wie Richard Owen oder William Buckland die Klinke in die Hand.

Doch obwohl Anning eine Pionierin der damals neuen Wissenschaft der Paläontologie war und wichtige Fundstücke sowie Erkenntnisse beisteuerte, ließen Ruhm und Ehre auf sich warten. Als Kind der Arbeiterklasse und noch dazu als Frau war es für sie damals schwer, in der (wissenschaftlichen) Welt anerkannt zu werden. 1846 wurde sie noch Ehrenmitglied der Geological Society of London – geriet jedoch nach ihrem Tod am 9. März 1847 in Vergessenheit und wurde erst in unseren Tagen als Wegbereiterin der Paläontologie wiederentdeckt. 2010 nahm die Royal Society Mary Anning in die Liste der zehn wichtigsten Frauen der britischen Wissenschaftsgeschichte auf. 2020 feierte "Ammonite" mit Kate Winslet Premiere, eine Verfilmung des 2009 veröffentlichten Romans "Zwei bemerkenswerte Frauen" von Tracy Chevalier. Die Küste in ihrem Heimatort Lyme Regis ist heute als "Jurassic Coast" bekannt und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. sat