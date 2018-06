Von Alexander R. Wenisch

Mannheim. Jeff Wall ist ein konservativer Mensch. Im positiven Sinne, denn dem kanadischen Fotokünstler ist schlicht "gute Kunst", Qualität wichtig. Darum auch die Akribie, mit der der heute 71-Jährige seine Motive in Szene setzt. Auch wenn Walls Fotos noch so alltäglich erscheinen: Nichts, nicht das kleinste Detail darauf, überlässt er dem Zufall. 30 Werke des Fotografen bilden die erste Sonderausstellung in der neuen Mannheimer Kunsthalle.

Mit großformatigen Fotografien in Leuchtkästen hat Wall in den 1970er Jahren seinen Ruhm begründet und den Blick auf die Fotografie als Kunst erneuert. Die wie Reklametafeln an der Straßenbahnhaltestelle von hinten beleuchteten Bilder sind für ihn die optimale Form der Präsentation. Stilistisch bewegt sich Wall, der seit 1967 fotografiert, in der Nähe des Kinos und der Leuchtreklame.

In Mannheim werden seine Werke in sechs Räumen präsentiert. Die Auswahl konzentriert sich auf zentrale Elemente seiner Arbeit. Auf das Rätselhafte und das Groteske, auf Bild-im-Bild-Beziehungen, Menschen im Interieur, Sprache und Geste sowie Rollenspiel und Interaktionen. "Wir setzen auf Bilder aus der jüngeren Schaffenszeit und zeigen neben Leuchtkästen und Schwarz-Weiß-Fotos erstmals eine bisher einmalige Gruppierung von Farbabzügen", erläutert Kurator Sebastian Baden, der die Ausstellung mit Christophe Gallois und Clément Minighetti vom Museum "Mudam" in Luxemburg konzipiert hat. Dort wird die Werkschau auch im Anschluss an Mannheim zu sehen sein.

Hintergrund Von Volker Oesterreich Das Exekutionskommando feuert, Pulverdampf steigt empor, des Kaisers Gesichtszüge und die seiner Generäle Mejía und Miramón sind schon jenseitig verschwommen. Im Hintergrund blickt eine Gruppe von Gaffern sensationsgierig über die Mauer, darüber zeichnet sich eine Naturlandschaft ab. Deren schlichte Idylle trügt. Drei Meter breit und 2,50 Meter hoch ist das geschichtsträchtige Monumentalgemälde "Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko", das Edourd Manet in den Jahren 1868/69 gemalt hat. Es ist der größte Schatz der Mannheimer Kunsthalle, sein Wert dürfte deutlich über 100 Millionen Euro liegen. Im Kunsthallen-Neubau wird das eindrucksvolle Bild zunächst im Kubus drei gezeigt, später erhält es seinen Ehrenplatz im Manet-Saal. Während der nächsten Monate kann man die "Erschießung" von Rita McBrides hölzerner "Arena" (1997-2014) aus betrachten. Die Großskulptur der US-amerikanischen Bildhauerin und Installationskünstlerin war schon in verschiedenen internationalen Museen gezeigt worden. In Mannheim ist eine Seite der "Arena" auf Manet ausgerichtet, die andere auf die Architektur des Neubaus. Im Klartext: Das Kunstwerk darf betreten werden. Kaiser Maximilian wurde am 19. Juni 1867 zusammen mit zwei Generälen von einem republikanisch-mexikanischen Erschießungskommando exekutiert. Edouard Manet (1832-1883) hat sich zwei Jahre lang mit dem Ereignis auseinandergesetzt und es in zwei Gemäldefassungen, einer Ölstudie und einer Lithografie verarbeitet. Die letzte Fassung stellt das Mannheimer Ölgemälde dar. Die Hinrichtung des zum Kaiser von Mexiko gekrönten Habsburgers markierte 1867 das endgültige Scheitern der Expansionsgelüste während des Zweiten Kaiserreiches und führte zum Zusammenbruch der französischen Außenpolitik in Mittelamerika. In der Mannheimer Version steht der Betrachter direkt vor dem Hinrichtungskommando. Die Gaffer, die im Bild über die Mauer schauen, spiegeln die Position der Museumsbesucher vor dem Bild. Manet datierte seine Arbeit nicht mit dem Entstehungsdatum, sondern mit dem historischen Zeitpunkt. Damit verweist er auf seine eigene fiktive Augenzeugenschaft. Zugleich bekommt das Bild einen dokumentarischen Charakter. Der Künstler übte Zeitkritik, indem er die Soldaten in französische Uniformen steckte. Damit kommentierte er die politische Situation in seiner Heimat. Darüber hinaus stellte er die Tradition der französischen Historienmalerei radikal infrage. Als "Vater der Impressionisten" gehörte Manet zu den Verfechtern malerischer Autonomie, die sich für das "Unvollendete" in der Kunst aussprachen. Zu Lebzeiten umstritten, gilt Manet heute als einer der innovativsten Künstler überhaupt. Seine unkonventionellen Maltechniken und Bildthemen, die von vielen seiner Zeitgenossen als provokativ empfunden wurden, machten ihn zum Revolutionär der Kunstgeschichte. Erworben wurde das Historiengemälde bereits 1910 von Fritz Wichert, dem Gründungsdirektor der Kunsthalle. Mannheimer Bürger unterstützten den Ankauf. Wichert hatte hehre Ziele für die Kunsthalle und setzte sich allen Anfeindungen zum Trotz von Anfang an für die französische Kunst ein. Den Höhepunkt seiner Ankäufe stellt Manets "Erschießung Kaiser Maximilians" dar. Der Kauf entfachte damals einen heftigen Streit. Wichert wurde vor allem aus deutsch-nationalen Kreisen angefeindet. Heute bildet das Werk das Herzstück der Mannheimer Sammlung. "Die Erschießung Kaiser Maximilians" steht daher auch im Zentrum ihrer Neuinszenierung.

Die Besonderheit bei Wall: Er stellt keine Fotografien in Serie her, keine Werkgruppen. Alle Fotos sind Einzelbilder, Unikate. Was zur Folge hat, dass der Kanadier in seiner 40-jährigen Karriere bisher nur 166 Fotos veröffentlicht hat. Trotzdem hat er damit die Geschichte der bildenden Kunst als auch die Bedeutung der künstlerischen Fotografie maßgeblich beeinflusst - und wurde 2002 mit dem internationalen Hasselblad Award for Photography geehrt - die weltweit bedeutendste Auszeichnung in der Fotografie, die auch schon Ansel Adams und Henri Cartier-Bresson erhielten.

Die Mannheimer Ausstellung trägt den Titel "Appearance", also "Erscheinung". Damit verfolgt Wall eine dem fotografischen Bild technisch und metaphorisch zugeschriebene Eigenschaft. Darüber hinaus spielt der Titel auf die Frage nach der Wirklichkeit im Bild und ihrer Inszenierung an. Der Großteil der Bilder stammt aus den zurückliegenden 20 Jahren, wird aber zusammen mit frühen Schlüsselwerken in thematischen Kontexten präsentiert. Ausgangspunkt ist das Werk "Search of Premises" (2009), auf dem die Spurensuche und Beweisaufnahme an einem Tatort abgebildet sind.

Inspirieren lässt sich Wall von Romanen, Skulpturen und Gemälden. Er hat selbst Kunstgeschichte studiert (1964- 1970), weshalb gerade seine frühen Werke Referenzen zu Klassikern aufweisen: Für "The Destroyed Room" ließ er sich von "La mort de Sardanapale" von Eugène Delacroix inspirieren; seine Fotografie "The Thinker/Le Penseur" ist ein Zitat der gleichnamigen Skulptur von Auguste Rodin; "The Storyteller" ist an "Le Déjeuner sur l’herbe" von Édouard Manet angelehnt. Gleichwohl muss man als Betrachter kein halbes Studium hinter sich gebracht haben, um Walls Kunst emotional zu verstehen. Seine atmosphärisch dichten Inszenierungen des Alltäglichen sind für sich beeindruckend.

Info: Die Sonderausstellung "Jeff Wall. Appearance" ist vom 2. Juni bis 9. September in der Kunsthalle zu sehen.

Hintergrund Mannheim. Die Kunsthalle Mannheim verfügt über 40.000 Objekte, darunter bedeutende Gemälde, Skulpturen, Grafiken, Installationen und hervorragend designte Gebrauchskunst. Volker Oesterreich stellt fünf Spitzenwerke vor, die Appetit machen sollen auf den Museumsbesuch im Alt- und Neubau.



Hintergrund Von Volker Österreich Mannheim. Jetzt spielt die Kunst wieder die erste Rolle. Seit dem "Grand Opening" stürmt das Publikum die Kunsthalle in Mannheim. Die Sammlung mit all ihren Schätzen, die Sonderausstellungen und die Architektur des Jugendstilaltbaus sowie des gerade eröffneten Neubaus bilden eine faszinierende Vielfalt. Bis dahin war es ein langer, steiniger Weg. Im Gespräch mit der RNZ blickt die Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz schon jetzt in die Zukunft. Frau Lorenz, wie könnte Ihre Bilanz genau ein Jahr nach dem "Grand Opening" am 1. Juni 2019 aussehen? Dann befinden wir uns mitten im ersten großen Themenjahr, das der benachbarten Kunstnation Frankreich gewidmet sein wird. Wir haben das "Grand Opening" gut gemeistert, es gibt einen Sturm auf das Haus, die Region erobert die Kunsthalle. Unsere digitale Strategie kommt gut an, sie wird dann sehr viel weiter entwickelt sein als jetzt. Wir sind eine offene Institution und ein Teil dieser Gesellschaft, verknüpft mit allen urbanen Aktivitäten. Damit beziehen wir uns auf die hundertjährige Institutionsgeschichte und auf den Gründungsimpuls von Fritz Wichert, der das Haus schon 1909 mit einem ganz ähnlichen Gedanken eröffnet hat: Die Kunsthalle sollte ein Haus für alle sein, vor allem auch für die bildungshungrige Arbeiterschaft Mannheims. Und die heutigen Besucher? Ich wünsche mir, dass unser Publikum aus der Region und weit darüber hinaus emotional und intellektuell erkennt, was wir mit unserem neuen, unkonventionellen Konzept anstreben. Die Sammlung soll nicht mehr traditionell nach Epochen und geografischer Zuordnung gezeigt werden. Wir sprechen von einem "Museum in Bewegung", das heißt: Wir hängen die Arbeiten nicht mehr für die Ewigkeit, sondern wir lesen sie wie einen Text immer wieder neu. Die Sammlung soll in wechselnden, teilweise auch bewusst kontroversen Konstellationen ständig neue Deutungsmöglichkeiten anbieten. Das ist eine wirkliche Aktivierung des Kapitals der Kunsthalle, sprich der Sammlung. Wir stellen uns Zwie- oder Streitgespräche zwischen Künstlern aus zwei Jahrhunderten vor: Caspar David Friedrich grüßt Anselm Kiefer. Oder Edouard Manet trifft auf zeitgenössische Bildhauerpositionen. Das Publikum mischt sich mit unseren Skulpturen. Man kann ihnen ins Gesicht blicken und in einen gedanklichen Dialog mit ihnen treten, sie werden Teil unseres Lebens. In welcher Liga spielt die Mannheimer Kunsthalle künftig? Wir sind ein mittelgroßes Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, das in Süddeutschland eine herausragende Rolle spielt. Wir verfolgen jedoch den Anspruch, mit bestimmten Themen in unserer neuen Architektur in die erste Liga der deutschen Kunstmuseen vorzustoßen, in spezifischen Bereichen wie der Skulptur auch in den europäischen Raum. Natürlich können wir nicht mit den ganz großen Museumsorganismen mithalten, die im Zeitalter des Feudalismus ihre Ursprünge hatten wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, oder München, Dresden und Kassel. Auch die großen städtischen und staatlichen Museen wie das Sprengel-Museum Hannover, das Museum Ludwig in Köln oder die Staatsgalerie Stuttgart besitzen Sammlungen, die bis in das Spätmittelalter führen. Doch mit unserem unkonventionellen Programm und der digitalen Strategie wollen wir etwa neben dem Städel eine ähnlich herausragende Position behaupten. Digital beschreiten Sie neue Wege. Wir verstehen unter der digitalen Strategie nicht nur, dass die Sammlung online gut zugänglich sein soll. Der digitale Katalog bildet nur die Datenbasis. Darauf bauen verschiedene Instrumente auf, die ineinandergreifen. Unsere Collection Wall im Atrium - das ist ja unser Marktplatz, bis dahin kommen die Besucher eintrittsfrei - besteht aus 16 Hochpräzisionsbildschirmen. Mit ihnen können die Besucher interaktiv in die verborgenen Teile der Sammlung schauen. Zum Start sind weit über 1000 Objekte zugänglich, am Ende soll das Angebot fast vollständig sein, wir reden dann über 40.000 Objekte, die auch im Internet verfügbar sein werden. Man kann an der Collection Wall mit den Kunstwerken spielen, sie nach bestimmten Begriffen ordnen und sogar kleine Ausstellungen kuratieren. Und man kann auf sein Mobiltelefon auch Favoriten laden und eine eigene Tour durchs Haus zusammenstellen oder für andere Besucher hinterlassen. Unser zweites Instrument ist eine Multimedia-App, die kostenfrei heruntergeladen werden kann. Ab Herbst wird es auch Spiele geben, die gerade entwickelt werden. Drittes wichtiges Element ist unser Grafiktisch im Jugendstilbau. Die lichtempfindliche Grafik muss geschont werden und kann nur selten gezeigt werden, aber am Grafiktisch kann man 450 Objekte intensiv studieren - in extrem hoher Auflösung. Ist nicht das Bedürfnis, von lebenden Experten durch die Sammlung geführt zu werden, nach wie vor groß? Absolut. Das Digitale soll das Reale nicht ersetzen, sondern sinnvoll und kreativ erweitern und vertiefen. Der Kunstbegriff hat sich radikal verändert. Neue Medien kamen hinzu, immer häufiger auch Performance-Elemente. Muss sich dadurch die Museumsarbeit ändern? Das ist eine extreme Herausforderung für Museen, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen. Der traditionelle Kunstbegriff löst sich hinsichtlich der Gattungen auf, aber auch im Hinblick auf die Wechselwirkung mit dem Alltag. Wir beanspruchen mit unseren Ankäufen, dass die Kunsthalle ein Haus für hervorragende aktuelle Kunst ist. Erwerbungen wie William Kentridges documenta-Arbeit "The Refusal of Time" belegen die enorme Vielfalt. Die Video-Installation beinhaltet die Gattungen Film, Skulptur, Musik und Geräusch. Wir holen auch die Kunstform der Performances ins Haus, gerade jetzt zum Eröffnungswochenende. Heute könnten Sie niemals eine Arbeit wie Manets "Erschießung" erwerben. Der Kunstmarkt spielt verrückt, an-getrieben von Spekulanten oder Schwarzgeld-Wäschern. Erschüttert das nicht das Selbstverständnis der Museen? Das sind die großen Kernfragen: Haben wir noch die Definitionshoheit? Setzen wir noch Trends? Fakt ist, dass die öffentlichen Museen auf dem Kunstmarkt nicht mehr die Rolle spielen, die sie einmal hatten, weil längst private Sammler den Ton angeben. Umso wichtiger sind die öffentlichen Museen, die, von der Gesellschaft finanziert, einen Freiraum jenseits des Kommerzes darstellen. Wir sind aufgerufen, Kunst zu entdecken, die auf dem Markt keine Chance hat, weil sie politisch ist oder Themen und Formen aufgreift, die nicht marktgängig sind. Auf dieses Engagement sind übrigens auch die Sammler, die Künstlerstars und die Celebrity-Gesellschaft angewiesen. Nur mit den Museen bleibt das Kunstsystem komplett und beweglich. Uns ist es noch immer gelungen, weiter zu sammeln. Wir haben Freunde und Förderer um uns, wir können große Stifter und Sammler ansprechen. Trotzdem ist klar, dass wir nicht über unermessliche Gelder verfügen wie andere.



Der Macher Mäzen Manfred Fuchs hielt die Fäden in der Hand Er sei sehr glücklich, dass der Neubau in einer relativ überschaubaren Zeit realisiert werden konnte. Manfred Fuchs (79) sieht man die Zufriedenheit an, wenn man ihm dieser Tage begegnet. Der Unternehmer, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats von Fuchs Petrolub (Schmierstoffhersteller) und Ehrenbürger Mannheims hat sein ganzes Engagement und seine Erfahrung in das Projekt "Kunsthalle" gelegt. Als Vorsitzender der Stiftung Kunsthalle war er der Motor, der antrieb, aber auch realistisch darüber wachte, dass nichts aus dem Ruder lief, das Budget eingehalten wurde. Er selbst stiftete über zwei Millionen Euro, warb unermüdlich in Unternehmerkreisen um weitere Spenden. Fuchs entwickelte das von seinem Vater gegründete Mannheimer Unternehmen Petrolub zu einem der weltweit größten Schmierstoffhersteller. Der Mäzen und Kunstkenner stellt überdies der Kunsthalle 20 Gemälde und Skulpturen aus seiner privaten Sammlung als Dauerleihgabe zur Verfügung. Der Großzügige Mäzen Hans-Werner Hector finanzierte das Projekt Keine Übertreibung: Ohne Hans-Werner Hector (78) gäbe es die neue Kunsthalle nicht. Mit seiner Spende von 50 Millionen Euro setzte er die Initialzündung und sorgte gemeinsam mit seiner Frau Josephine dafür, dass ein Traum wahr wurde. Die Kunsthalle und Mannheim lägen ihnen beiden am Herzen, daher wollten sie helfen, sagte er bescheiden. Als er von den erheblichen Mängeln des inzwischen abgerissenen Anbaus erfuhr, von mangelnder Tragfähigkeit der Decken und Klimatisierung, sogar Sicherheitslücken, fühlte sich der Kunstfreund angesprochen. Sein Anliegen: Wieder große Ausstellungen nach Mannheim holen. Der Neubau trägt jetzt den Namen Hector-Bau. Hans-Werner Hector ist Mathematiker und Mitbegründer des Softwarehauses SAP. 1995 schied er aus dem SAP-Vorstand aus, etwas später auch aus dem Aufsichtsrat. Er verkaufte seine Aktien und gründete die H.W. &J.Hector-Stiftung mit Sitz in Weinheim. Gefördert wird: Kunst, Medizinforschung und Kinderakademien.

Hintergrund Von Milan Chlumsky Der Verlust war enorm: Mehr als 600 Werke sind der Mannheimer Kunsthalle in den 30er Jahren verloren gegangen - beschlagnahmt durch die Nazis. Meisterwerke, die Hitlers "Experten" als "entartete Kunst" bewerteten und aus den Museen entfernen ließen. Diese großen Aderlässe werden nun seit sieben Jahren in Mannheim von Mathias Listl untersucht. Und zur Neueröffnung der Kunsthalle haben sich die Macher entschlossen, die Arbeit aufgefächert in drei große Themenbereiche zu präsentieren. 8. Juli 1933. Nach einer Denunziation werden sogenannte "kulturbolschewistische Machwerke" beschlagnahmt. Es handelte sich um 64 Gemälde, zwei Plastiken und 20 Grafiken von insgesamt 55 Künstlern. Erstaunlicherweise wurden einige der beschlagnahmten Werke der Kunsthalle zurückgegeben, Willkür herrschte überall. Noch stärker traf die Kunsthalle die Aktion am 28. August 1937. Im Rahmen der deutschlandweiten "Reinigung der Museen von entarteter Kunst" verließen etwa 600 Gemälde, Skulpturen und Grafiken - darunter viele Meisterwerke - das Museum. Nicht wenige verschwanden für immer. Sie wurden nach Berlin transportiert, ein Teil wurde verbrannt oder eingeschmolzen, andere gegen Devisen ins Ausland verkauft oder an "ausgesuchte" Kunsthändler in Deutschland übergeben. Die Kunsthalle versuchte herauszufinden, wo einzelne Hauptwerke verblieben sind, was mit ihnen geschehen ist. So etwa das Gemälde "Junges Mädchen (Martha)" von Wilhelm Lehmbruck aus dem Jahr 1912, das von dem Mannheimer Sammler Sally Falk erworben und 1917 dem Museum geschenkt wurde. 20 Jahre später als "entartet" abqualifiziert, kam es 1954 wieder zum Vorschein. Seitdem befindet es sich im Besitz des Duisburger Lehmbruck-Museums, das es für die jetzige Präsentation der Kunsthalle zur Verfügung stellte. Nur etwa ein Zehntel der Werke war nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in die Kunsthalle zurückgekehrt, darunter Max Beckmanns "Fastnacht", George Grosz' Porträt des Schriftstellers Max Hermann-Neiße oder Zeichnungen von Oskar Schlemmer. Eine Notiz auf einem Sockel gibt den Besuchern nun eine erste Information über das Schicksal des Bildes. Wer sich detailliertere Informationen - auch über die einstigen Besitzer - wünscht, kann eine Schublade öffnen, in der das gesamte Wissen, inklusive eventueller Ergebnisse der Provenienzforschung, ausgebreitet ist. So erfährt man auch, dass Andreas Feinigers Gemälde "Halle, Marienkirche I" und Lovis Corinths "Walchenseelandschaft mit Lärche" ein Ersatz aus anderen deutschen Museen für die verlorenen Meisterwerke der Kunsthalle sind. Die Ausstellung zeigt ebenfalls die Schicksale von fünf jüdischen Familien aus Mannheim, die der Kunsthalle Kunstwerke übergaben - zunächst aus enger Verbundenheit mit der Institution, später dann, weil sie gezwungen wurden, ihre Schätze zu übergeben. Andere hofften, als sie sich in die Emigration begaben, dass die Werke im Museum die Kriegszeit überstehen würden. Zur großen Verwunderung der Menschen, die um ihre Schicksale wussten, haben sie auch nach dem Krieg großzügig neue Werke geschenkt, etwa die Familie Tannenbaum. Die Mannheimer Kunsthalle hatte in den Jahren vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten eine kluge Ankaufspolitik verfolgt. Einer der wichtigen Lieferanten, Stifter und Freunde des Hauses, war der Kunsthändler Herbert Tannenbaum (1892-1958), der nach schwierigen Jahren in New York wieder Fuß fasste. Anfang der 1960er Jahre schenkten die Witwe und Tochter Tannenbaums der Kunsthalle einige Werke. Im Unterschied zu anderen jüdischen Familien, wie etwa Richard und Milly Lenel, die 1949 aus dem Exil nach Mannheim zurückkehrten und der Kunsthalle ein Gemälde von Adolph Menzel stifteten, kehrte die Familie Tannenbaum jedoch nicht nach Mannheim zurück. Es ist eine umfangreiche und verdienstvolle Arbeit, die der Provenienzforscher Listl seit sieben Jahren sehr kompetent geleistet hat. Sein Auftrag scheint sich dem Ende zu nähern, auch wenn noch sehr viel Arbeit - vor allem auf dem Gebiet der Grafiken - nötig ist. Eine Verlängerung seines Mandats würde sicherlich noch viele spannende Ergebnisse liefern.

Hintergrund Ein Rückblick von Milan Chlumsky Mannheim. Zum 300. Geburtstag "leistete" sich die Stadt Mannheim ein ganz besonderes Geschenk: die Kunsthalle. 1907 eingeweiht und nur dank einer großzügigen Spende von 236.250 Goldmark (das wären heute etwa 2,12 Millionen Euro) der jüdischen Eheleute Julius und Henriette Aberle überhaupt realisierbar. Den Grundstock bildete die Hinterlassenschaft von Carl Kuntz, 91 Gemälde aus der Sammlung des einstigen Hamburger Kaufmanns James Emden, sowie von Anton von Klein und Sally Falk. Carl Kuntz war Direktor der Mannheimer Akademie. Bereits 1873 übertrug Gustav Kuntz der Stadt Mannheim den Nachlass seines Vaters Carl sowie seiner beiden Brüder Rudolph und Ludwig. Ihnen war es zu verdanken, dass die Bildenden Künste nicht in die Bedeutungslosigkeit gefallen waren, nachdem der große Förderer der Künste, Kurfürst Karl Theodor, 1778 infolge der Erbfolgekriege seinen Hof aus Mannheim nach München verlegen musste. Ihm waren nicht nur die Hofbediensteten gefolgt, sondern auch die Künstler, darunter der wohl begabteste und bekannteste, Ferdinand Kobell. Die ebenfalls nach München umgezogenen königlichen Gemäldesammlungen bildeten dann den Grundstock der Alten und Neuen Pinakothek. Carl Kuntz, geboren 1770 in Mannheim, offenbarte bald nach seinem Eintritt in die Zeichenakademie sein Talent. Im Stil der holländischen Landschaftsmaler unterrichtet von Johann Jakob Rieger bemühte sich Kuntz, möglichst präzise naturtreu zu malen, später dann zu aquarellieren und als einer der talentiertesten Radierer seiner Zeit der Druckgrafik neue Impulse zu geben. Sein "Frühlingsmorgen" (1815) befindet sich immer noch in der Sammlung der Mannheimer Kunsthalle. Den Grundstein seines späteren Ruhmes als Grafiker und Kupferstecher legte er während seiner Italienreise 1791-92. Carl Kuntz hat es verstanden, seine während der Reise entstandenen Skizzen auf eine besonders malerische Art in seinen Ätzungen auszuarbeiten. Seine ab 1793 entstandenen Schwetzinger Stiche festigten seinen Ruhm. Eine besondere Behandlung der Oberfläche seiner Druckplatten verleiht seinen Drucken eine sehr feine und luftige Atmosphäre. Kuntz hatte sich eine besondere Art der kompletten Ätzung der Platte angeeignet, die Details genau wiedergab und zudem ermöglichte, einen tiefen Dunkelton zu erreichen, ohne dabei auf feine Tonabstufungen zu verzichten. Diese Blätter faszinieren noch heute. Die schöne Kabinettausstellung "Zwischen Idylle und Realismus" zeigt eine Auswahl von Kuntz’ Arbeiten (Eröffnung am 1.6., Katalog 9,90 Euro) Neue Sachlichkeit Die Werke von Carl Kuntz bildeten nicht nur den Grundstock der Mannheimer Sammlung, sondern etablierten auch ein hohes Niveau, dem sich sämtliche Direktoren der Kunsthalle verpflichtet fühlten. Das gilt nicht nur für ihren ersten Direktor Fritz Wichert (1878-1951), der die französische Malerei nach Mannheim brachte, sondern auch für den Nachfolger Gustav Friedrich Hartlaub (1884-1963), der eine neue, post-expressionistische Ausdrucksweise in der deutschen Malerei aufspürte und unter dem Begriff "Neue Sachlichkeit" durch die gleichnamige Ausstellung weltberühmt machte. Beide hatten die Gabe, mit feiner Spürnase in der zeitgenössischen Kunst zu identifizieren, was Jahrzehnte später als Meisterwerke Museen von Weltrang schmücken sollte. 1923 hatte der soeben ernannte und aus Bremen stammende neue Direktor Hartlaub einen Brief an seine Kollegen in deutschen Museen sowie an befreundete Kunsthistoriker und an die wichtigsten Galerien adressiert. Er bat darum, Künstler zu benennen "die in den letzten zehn Jahren weder impressionistisch aufgelöst, noch expressionistisch abstrakt, weder rein sinnenhaft äußerlich, noch rein konstruktiv innerlich gemalt hätten." Der Ausstellung wolle man den Titel "Neue Sachlichkeit" geben. 124 Arbeiten von 32 Künstlern bestätigten die Intuition des Direktors, einem neuen Stil auf der Spur zu sein. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hatten sich zahlreiche Künstler von der expressionistischen Emotionalität losgesagt und bevorzugten stattdessen einen neuen Naturalismus, in dem klare soziale und politische Ziele benannt und verfolgt wurden. Markant ist eine nüchterne, illusionslose Darstellung des Lebens. Nicht mehr üppig farbige Landschaftsbilder kennzeichnen die neue Realität, sondern das Grau der Fabriktore und der Rauch der Schlote, die oft ausgemergelten Gesichter der Arbeiter, die Nüchternheit der Interieurs und eine gewisse düstere Atmosphäre, die es ermöglicht, mit äußerster Reduktion die Wirklichkeit wiederzugeben. Auch wenn die Ausstellung wegen der Finanz- und Gesellschaftskrise nicht 1923, sondern erst zwei Jahre später, 1925, verwirklicht werden konnte, hat sich bestätigt, dass Hartlaub trotz aller Heterogenität der Themen und Arbeitsweisen mancher Künstler genau gespürt hat, welche Tendenzen sich in der Malerei abzeichneten. Die beiden Flügel dieser Ausstellung - der linke und der rechte oder, in Hartlaubs Version, der veristisch-gesellschaftliche und der klassisch-konservative - lassen sich nicht klar voneinander trennen. Auch bei Malern wie Grosz, Dix, Radziwill, Hubbuch, Kanold, Schad oder Scholz finden sich in jenen Jahren Motive, die noch von der expressionistischen Malweise beeinflusst sind, auch wenn technische Aspekte stark in den Vordergrund treten. Max Beckmann nahm eine besondere Rolle innerhalb dieser neuen Bewegung ein. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die "Neue Sachlichkeit" schlagartig beendet. Schon zuvor hatte nicht nur die nationalsozialistische, sondern auch die kommunistische Presse Maler dieser neuen Kunstrichtung angegriffen. Der ausgesparte Mensch Zwei weitere Ausstellungen der Mannheimer Kunsthalle fanden in Europa eine besondere Resonanz: 1957 wurde unter dem Titel "Eine neue Richtung in der Malerei" inszeniert. Die Ausstellung brachte die vorherrschende Entwicklung der Abstraktion in der deutschen Malerei auf einen gemeinsamen Nenner und wurde später als das deutsche Informel bezeichnet. Fast zwei Jahrzehnte später zeigte die Kunsthalle eine weitere Entwicklung, in der der Mensch immer weniger im Werk der deutschen Maler präsent ist ("Der ausgesparte Mensch", 1975). Dies brachte auch neue Impulse in der Ankaufspolitik der Kunsthalle, sodass man sich anhand der beiden Ausstellungen ein Bild machen kann, welche Akzente die jeweiligen Direktoren zu setzen suchten: In den 50er Jahren bemühte sich Walter Passarge (1898-1958), der Hartlaubs Nachfolge 1936 antrat, die Kriegsverluste zu ersetzen oder sie wiederzubeschaffen. Bevor Heinz Fuchs (1917- 2001) Passarges nachfolgte, hatte er schon über eine Zeitspanne von 15 Jahren die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst beobachtet und die Absenz des Menschen (und Präsenz der Dinge) festgestellt. Sie führte 1975 zur viel beachteten Ausstellung mit wichtigen Protagonisten wie Jim Dine, Tim Ulrichs oder Daniel Spoerri.

