Von Ute Teubner

Bammental/Meckesheim. Schon das erste Date fand auf dem Fahrrad statt. Damals, von Bammental nach Meckesheim, "ganz romantisch durch die Auen". Seither radeln Florian Bausch und Neila Giovaneti gemeinsam durchs Leben. Noch nicht einmal die Geburt ihres Sohnes Daniel vor knapp drei Jahren konnte daran etwas ändern. Das Paar hat kein Auto, verzichtet bewusst darauf. "Wir haben eine Klimakrise", ruft Florian Bausch kurz die gerne mal verdrängte Realität in Erinnerung. Und fügt hinzu: "Autos sind doch bloß Geldverbrennungsmaschinen, die nur Platz wegnehmen."

Dennoch: Für viele ist und bleibt die motorisierte Familienkutsche das Transportmittel der Wahl. Die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland hat nach Angaben des Umweltbundesamtes zwischen 2010 uns 2020 um 14 Prozent zugenommen. Immer mehr Haushalte haben zwei oder gar drei Autos vor der Haustür stehen. Dabei geht es durchaus auch komplett "ohne", wie das Beispiel zweier Heidelberger Ehepaare zeigt.

Hintergrund FAMILIENMOBILITÄT Ratgeber zu Kinderfahrrädern: www.kinderfahrradfinder.de Radfahren mit Baby: [+] Lesen Sie mehr FAMILIENMOBILITÄT Ratgeber zu Kinderfahrrädern: www.kinderfahrradfinder.de Radfahren mit Baby: www.radfahren-mit-baby.de Fahrradverleih: www.nextbike.de Fahrradleasing: www.jobrad.org Lastenradausleihe: www.zum-hd.de, www.fahrrad-und-familie.de, https://lastenvelomannheim.de, www.vrnnextbike.de Förderung von Lastenrädern: www.lastenfahrrad-zentrum.de/foerderungen/ baden-wuerttemberg-heidelberg/ und www.cargobike.jetzt Carsharing: Beim "Stadtmobil" unter www.rhein-neckar. stadtmobil.de (manche Autos gibt es mit Kindersitzen) Literatur zur Familienmobilität: "Papa, du sollst weiterfahren! Kinder-Fahrrad-Anhänger in der Praxis" von Christoph Burgstaller, Verlag Brüder Hollinek, Taschenbuch (2014), 176 Seiten, 19 Euro, ISBN:978-3-85119-348-0 Weitere Infos und Netzwerke: Der Verein "Fahrrad und Familie" in Heidelberg, Alte Bergheimer Straße 6, bietet Proberadel-Aktionen mit anschließendem Verleih an (www.fahrrad-und-familie.de). Die nächsten Termine sind am 24. März und 28. April, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Mobilitätsberatung ist beim Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) in Heidelberg, Kurfürsten-Anlage 62, erhältlich (www.zum-hd.de). Infos rund ums Rad gibt es beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) unter www.adfc.de und detaillierte Radfahranwendungen beim freien Geodaten-Projekt "Open Street Map" (www.openstreetmap.org). Allgemeine Tipps und Entscheidungshilfen: www.verkehrsclub.ch/ratgeber und /www.autofrei.de/index. php/ ueber-uns/ publikationen/280-bloauto. teu

Neila Giovaneti verkaufte ihren Kleinwagen noch in Brasilien und erntete in ihrem Heimatland mehrheitlich mitleidiges Kopfschütteln. "Dabei ist es mit Rad und Bus doch viel günstiger – und vor allem bewege ich mich und tue mir was Gutes", erklärt die 39-jährige Englischlehrerin, die ihren brasilianischen Führerschein bis heute nicht hat umschreiben lassen. Ihr Mann Florian besaß noch nie ein eigenes Fahrzeug – wie andere in seinem persönlichen Umfeld auch. Stattdessen hatte der gebürtige Limburger aber stets ein zuverlässiges Fahrrad in Betrieb, darüber hinaus Bus- und Bahnticket in der Tasche. Klar auch, dass er sich statt Tankstellen-App lieber die "Open Street Map" aufs Handy geladen hat – denn die hält Infos zur Radinfrastruktur, ÖPNV-Karte und Carsharingangebote bereit.

Als der IT-Spezialist zeitweise beruflich zwischen Bensheim und Walldorf pendeln musste, hatte er zusätzlich ein Faltrad im Gepäck. "Ich kam dann immer ganz entspannt zur Arbeit, weil ich mir den Stau auf der Autobahn sparen konnte", sagt der 32-Jährige. Trotzdem scheint er mit dieser Einstellung einer von wenigen zu sein: Immerhin fuhren laut Statistischem Bundesamt 68 Prozent der Berufspendler 2020 mit dem Auto zur Arbeit – und das oft auch nur kurze Strecken. Lediglich 13 Prozent nutzten Bus und Bahn, jeder Zehnte war mit dem Fahrrad unterwegs.

Seit Florian Bausch und Neila Giovaneti mit Kind in Kirchheim wohnen, wurde der familieneigene Fuhrpark noch einmal vergrößert. Nachdem Florian Bausch beim Heidelberger Verein "Fahrrad und Familie" zunächst einige Lastenräder ausgeliehen und getestet hatte, entschied er sich für ein zweirädriges Modell mit Acht-Gang-Schaltung. 3800 Euro kostet das via "Jobrad" geleaste Dienstfahrrad. Hätte Florian Bausch das Gefährt gekauft, wäre es von der Stadt Heidelberg gefördert worden.

Vorn in der Transportbox sitzt Daniel und genießt die Aussicht unter dem Verdeck selbst bei Regen; neben ihm ist Platz für Einkäufe, Rucksack, Ball und Buddelspielzeug. Auch Bierkästen für die Kollegen und ein sperriges Sofakissen wurden schon mal mit dem Lastenrad transportiert. Das stabile Vehikel packt bis zu 150 Kilogramm Gewicht inklusive Fahrer und kommt ohne Motor aus: "Den brauchen wir hier in der Ebene gar nicht." Es hat längst seinen festen Platz im Alltag der dreiköpfigen Familie – beim Abholen aus der Kita, bei Erledigungen und vor allem: bei den Wochenendausflügen.

Darüber hinaus nutzt Familie Giovaneti-Bausch natürlich auch den ÖPNV. Die Anbindung sei ausschlaggebend bei der Wohnungssuche gewesen: "Da haben wir drauf geachtet: Kommt man mit den Öffis hin und zurück?" Selten mal ist auch Carsharing ein Thema. Als "Stadtmobil"-Mitglieder zahlen Florian Bausch und Neila Giovaneti eine monatliche Grundgebühr, jede Fahrt wird zusätzlich nach Zeit und gefahrenen Kilometern abgerechnet. Der Stellplatz ist gleich um die Ecke. "Da können wir ein E-Auto in Sekundenschnelle buchen und gleich losfahren", freut sich Florian Bausch. Manchmal sei’s ja doch nötig, für größere Transporte oder wenn die Familie mal in die Therme nach Sinsheim will. Und natürlich, wenn der kleine Daniel mitten in der Nacht hoch Fieber hat und schleunigst der Weg in die Kinderklinik angetreten werden muss. Das kam zum Glück nur einmal vor. "Alternativ hätten wir auch ein Taxi nehmen können."

Richtig rund wird der Familien-Mobilitäts-Mix schließlich durch die Mietfahrräder von "Nextbike", die sich ebenfalls nur wenige Meter entfernt befinden – praktisch, wenn Freunde oder Verwandte zu Besuch kommen. Und wenn’s mal in den Urlaub geht? "Dann fahren wir mit dem Zug und reservieren das Kleinkindabteil", so Florian Bausch. "Da hat Daniel Platz zum Spielen und die anderen Leute haben ihre Ruhe." Nur im letzten Jahr hätten sie wegen Corona das Auto seiner Eltern genommen, erinnert sich der Familienvater ungern. "Das machen wir nicht noch mal: Wir standen ewig auf der Autobahn."

Die kleine Lilly genießt die Aussicht, während Mama Clarissa Nusch strampelt. Ihr Mann Tim hat einen weiteren Kindersitz hinten auf dem Rad. Foto: Peter Dorn​

Auch Clarissa Nusch und Ehemann Tim aus Heidelberg verreisen gerne mit der Bahn – denn da kann sich Tochter Lilly, die gerade laufen gelernt hat, Schritt für Schritt frei bewegen. Den Skiurlaub im Februar hat die Familie aber trotzdem im Carsharing-Auto angetreten. Einfach, weil das mit dem vielen Gepäck praktischer war. Allerdings: "Autofahren ist mit Lilly sehr stressig", sagt Clarissa Nusch. Ebenfalls ein Grund, warum ein eigener Pkw im Hause Nusch nicht vermisst wird. Vor einem Jahr fiel die Entscheidung: Der Firmenwagen wird der Umwelt zuliebe abgeschafft. Und Tim Nuschs Arbeitgeber, der Walldorfer Softwarekonzern SAP, hatte ein Konzept auf Lager: ein Mobilitätsbudget für Bus, Bahn oder Carsharing, mit dem die Familie nicht nur nachhaltiger, sondern auch günstiger unterwegs ist. Das Paar war begeistert: "Damit hat die Firma bei uns offene Türen eingerannt!"

So war die 27-jährige Clarissa Nusch schon in ihrer Heimatstadt Karlsruhe immer viel zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs, ansonsten mit dem ÖPNV. Daran änderte sich nichts, als sie mit ihrem Mann vor drei Jahren nach Heidelberg-Bergheim zog. "Natürlich sind wir hier sehr flexibel und privilegiert", gibt sie zu, "mit Bus, Bahn, Carsharing und Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür." Auch die Arbeitsstelle der Eventmanagerin, die sich derzeit noch in Elternzeit befindet, ist nur einen Katzensprung von zu Hause entfernt. Tim Nusch arbeitet momentan noch im Homeoffice. Später will der 31-Jährige dann mit S-Bahn und firmeneigenem Shuttlebus zur Arbeit fahren. Alles sei einfach nur "ein kleines bisschen mehr Planung". Aber: "Die positiven Faktoren überwiegen."

Lilly wiederum bevorzugt den Fahrradsitz. Und zwar den einen, vorne, bei Mama. Da hat sie alles im Blick und genießt den Fahrtwind. Wenn’s auf Ausflug geht, sitzt die Einjährige im Anhänger, den sich Clarissa Nusch von ihrer Schwester geliehen hat. Ihn kennt Lilly schon aus Babyzeiten – "da lag sie in so einer Hängematte, in der sie immer super schlafen konnte", erklärt ihre Mutter. Beim Einkaufen wird der Fahrradanhänger einfach abgekoppelt und als Kinderwagen benutzt. Ganze 75 Kilogramm können zugeladen werden, solange die Sachen nicht allzu lang und wuchtig sind. Das klappt insgesamt so gut, dass sich die Nuschs gerade für einen eigenen Anhänger entschieden haben. Gebraucht kostet er 600 Euro, und damit die Hälfte des Neupreises. In wenigen Jahren werden sich Clarissa und Tim Nusch dann nach einem eigenen Fahrrad für Lilly umsehen müssen. Denn die Touren mit Mama und Papa machen Lust auf mehr. Beim kleinen Daniel in Kirchheim steht das Laufrad schon fahrbereit in der Ecke.