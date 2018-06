Von Gabriele Booth

Mannheim. Die außergewöhnliche Fassade der neuen Mannheimer Kunsthalle bewegte die Gemüter von Anfang an und ließ Emotionen hochkochen. Schon als die ersten Pläne bekannt wurden, machte sich die Kritik an der Außenhaut des Museumsbaus fest. Eine Hülle aus Metall, und das unmittelbar neben dem ehrwürdigen Jugendstilgebäude der alten Kunsthalle. "Seelenlos und kalt, wie kann man nur?", so die Kritiker.

Nun hängt das "Mesh", ein unterschiedlich dichtes Gewebe, von Drähten und Rohren - und fällt durch seine Leichtigkeit auf. "Tigris" heißt das Metallgewebe, das die zehn Betonkuben der neuen Kunsthalle umhüllt. Je nach Tageszeit und Wetterlage verändert sich die Fassade und erzeugt unterschiedliche Stimmungen. Wie ein leicht transparenter Schleier verbirgt das Metallgewebe die einzelnen Baukörper so, dass man sie gerade noch erkennen kann. Von drinnen wiederum erlaubt es klare Blicke nach draußen: Auf die wunderschöne Jugendstilanlage Friedrichsplatz und den Wasserturm - Mannheims Wahrzeichen.

Samstag, 2. 6. 18, 10 - 18 Uhr

Sonntag, 3. 6. 18, 10 - 18 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten ab 5. 6. 2018

Dienstag-Sonntag & Feiertage 10-18 Uhr

Preise

Regulär: 10 Euro/ermäßigt 8

Familienkarte: 16 Euro (2 Erwachsene mit Kindern unter 18 Jahren)

Abendticket: 6 Euro (gültig ab 1,5 Stunde vor Schließung)

Führung: 3 Euro

Freier Eintritt: Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren), Mitglieder des Fördervereins Kunsthalle Mannheim, Schulklassen in Begleitung ihres Lehrers, Studenten/-innen der Kunstgeschichte und der Bildenden Künste, Schwerbehinderte sowie deren Begleitperson. Mitarbeiter Mannheimer Museen: Technoseum, REM, Marchivum.



Kontakt: Im Netz unter kuma.art/de; Mail: besucherservice@kuma.art; Telefon: 0621-2936423

Für das Hamburger Architektenbüro Gerkan Marg und Partner (gmp) war die Sonderanfertigung der Fassade essenziell. Nach mehreren großen Museumsprojekten in Asien, wie dem Maritim-Museum in Ligang New City (China), dem Nationalmuseum in Peking oder dem Hanoi Museum (Vietnam) wollten die Hamburger auch in Deutschland einen repräsentativen Museumsbau realisieren. Der steht nun in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Kombination von Stilen und Materialien macht das Alleinstellungsmerkmal der Kunsthalle aus. Ein über 100 Jahre altes Museumsgebäude aus rotem Sandstein und ein hochmodernes Haus mit einer Hightech-Fassade aus Edelstahl gehen eine Symbiose ein und katapultierten die Mannheimer Kunsthalle in die erste Reihe der großen Museen zeitgenössischer Kunst in Deutschland. Allein die Sammlung Malerei wartet mit zahlreichen Meisterwerken auf: Im Bereich des 19. Jahrhunderts mit Vertretern des französischen und deutschen Impressionismus, darunter Manet, Cézanne und van Gogh, Liebermann und Slevogt. Mit Gemälden des Expressionismus und der neuen Sachlichkeit sowie den abstrakten Meistern des Bauhauses. Unter den 855 Skulpturen und Installationen befinden sich Werke von Auguste Rodin, Wilhelm Lehmbruck, Umberto Boccioni, Max Ernst, Alberto Giacometti und Henry Moore.

Am gestrigen 1. Juni wurde der Kunsthallenneubau mit großem Brimborium eröffnet. Quasi zum zweiten Mal. Der erste Termin fand nichtöffentlich statt. Grund: Die Innenräume waren zum ursprünglich vorgesehenen Eröffnungstermin im vergangenen Dezember noch feucht, die Technik der Klimaanlage funktionierte noch nicht hundertprozentig. So gab es nur wenig Kunst zu sehen in den Räumen. Kunsthallendirektorin Ulrike Lorenz überspielte die Panne nonchalant und hielt an dem Übergabetermin im Dezember fest. Denn: Man konnte und wollte den Bundespräsidenten nicht ausladen. So kam es, dass Frank-Walter Steinmeier am 18. Dezember 2017 prominentester Gastredner war, als der Kunsthallenbau von der Stiftung an die Stadt Mannheim übergeben wurde. "Dieser Bau will kein Ehrfurcht einflößender Kunsttempel sein, sondern ein Ort der Begegnung, ein Ort des gemeinsamen Erlebens und Genießens von Kunst", bemerkte Steinmeier und hob hervor, dass der Neubau vormache, wie man neue Kunstfreunde gewinnen und das digitale Zeitalter ins Museum holen kann. "Etwa mit der Kunsthallen-App, die uns durch das Museum navigiert und mit gezielten Informationen einen Blick hinter das Gemälde erlaubt." Und er wünschte sich dann, dass der "Mannheimer Geist" im Rest des Landes spürbar werde.

"Wow"-Effekt schon im Foyer: Anselm Kiefers Relief "Sefiroth"; lichtdurchflutete Räume im Neubau.

Dieser "Mannheimer Geist" war schon 100 Jahre vorher lebendig, als Fritz Wichert, Gründungsdirektor der ursprünglichen Mannheimer Kunsthalle, über 1000 Mitstreiter gewinnen konnte, die sich im Verein "Freier Bund zur Einbürgerung der bildenden Kunst" für einen Museumsbau starkmachten und Geld sammelten. Der Musentempel wurde damals zum 300. Mannheimer Stadtjubiläum 1907 im Rahmen der internationalen Kunst- und Gartenbauausstellung eröffnet. Die jüdischen Eheleute Julius und Henriette Aberle legten mit 236.250 Goldmark den Grundstock (siehe Seite 2). Dieses bürgerschaftliche Engagement hob Steinmeier hervor, da es auch diesmal private Kunstfreunde und Kunstkenner waren, die nicht nur Worte in den Mund, sondern Geld, viel Geld in die Hand nahmen und den 68 Millionen Euro teuren Neubau erst möglich machten. In erster Linie das Weinheimer Ehepaar Hans-Werner und Josephine Hector (SAP-Mitbegründer) und der Kunsthallen-Stiftungsratsvorsitzende Manfred Fuchs (Fuchs Petrolub). Die Stadt Mannheim beteiligte sich mit "nur" zehn Millionen.

Der neue Museumsbau schließt sich an das bestehende Jugendstilgebäude, den sogenannten Billingbau, an. Die Hamburger Architekten haben sich an der Struktur der Mannheimer Innenstadt, die Quadrate, orientiert und eine "Stadt in der Stadt" konzipiert. So entstanden einzelne Baukörper für Ausstellungs- und Funktionsräume. Im Zentrum liegt ein Atrium, das über Galerien, Terrassen und Brücken alles miteinander verbindet. Die Besucher laufen bei ihren Rundgängen durch geschlossene und offene Räume. Zutritt bekommt das Publikum durch den neuen Haupteingang auf der Wasserturmseite. Im großen Atrium kann man sich erst einmal orientieren, vom Stadtbummel ausruhen, die Museums-App herunterladen.

Der Zugang zum Atrium ist im Übrigen kostenlos, es soll möglichst keine Hemmschwellen geben. Hier stellt sich dann auch der erste "Wow"-Effekt ein. Unter dem tonnenschweren Relief "Sefiroth" von Anselm Kiefer (siehe Seite 6), das hier an einer Wand hängt. Und dann beim Blick hinauf zum Glasdach, das in 22 Meter Höhe den Himmel hereinholt.

Nach der Übergabe des Neubaus an die Stadt im Dezember 2017 hat das Kunsthallen-Team den Museumskomplex bezogen und die über 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche eingerichtet. Die erste Sonderausstellung widmet sich dem Pionier der Fotokunst, Jeff Wall. Mit seinen großformatigen Fotografien in Leuchtkästen wurde der Kanadier bekannt, der damit den Blick auf die Fotografie als Kunst lenkte.