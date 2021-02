Von Daniel Schottmüller

Jane Fonda schien einen Moment zu stutzen. Vor ziemlich genau einem Jahr sollte sie zum Höhepunkt der Oscar-Verleihung den Gewinner des Abends verlesen. Auf ihrem Zettel stand aber nicht "Once Upon a Time in Hollywood", "Joker" oder "The Irishman". Stattdessen: "Parasite". Zum ersten Mal in der 92-jährigen Geschichte der Academy Awards hatte eine ausländische Produktion den begehrtesten Preis der Branche ergattert. Die im Dolby Theatre versammelte Filmelite, Fonda inklusive, brach in frenetischen Jubel aus. Ein Ausnahmeerfolg – und doch kein Einzelfall. Bong Joon-Hos fulminanter Mix aus Gesellschaftsdrama, Thriller und Komödie mag Kritiker und Publikum besonders begeistert haben, aber "Parasite" ist nicht der erste kulturelle Exportschlager aus Südkorea.

Erinnern wir uns: Acht Jahre zuvor war es ein leicht übergewichtiger Mann mit Anzug und Sonnenbrille, der die Welt in seinen Bann schlug: Psy. Auch in Deutschland sorgte sein "Gangnam Style" für Aufsehen und begeistertes Nachtanzen. Der farbenfrohe Clip des Popsongs wurde so oft auf YouTube abgerufen wie kein Video je zuvor – ein Rekord, der im "Guinness-Buch der Rekorde" verewigt wurde. Bis heute haben Freunde des imaginären Lasso-Schwingens das Musikvideo knapp vier Milliarden Mal angeklickt.

Auf den ersten Blick scheint "Parasite" und "Gangnam Style" so viel zu trennen wie Nord- und Südkorea. Für Hyun Gyung Kim sind der scheinbar oberflächliche Song und der tiefgängige Film aber Teil einer größeren Dynamik. Genauer gesagt, einer Welle, die inzwischen auf alle Erdteile übergeschwappt ist. Kim – sie arbeitet als forschende Professorin an der Freien Universität Berlin – hat bereits einen Monat vor der Oscar-Verleihung 2020 in Heidelberg einen Vortrag zu "Hallyu", der "koreanischen Welle", gehalten. Aber was ist das überhaupt genau?

Gemeint sei die verstärkte Zirkulation und Popularität südkoreanischer Kulturprodukte, wie Musik, Filme und TV-Serien, außerhalb der eigenen Landesgrenzen, fasst es die Expertin für Korea-Studien zusammen. Für Hyun Gyung Kim steht am Anfang aber nicht das Kino oder die Popmusik, sondern das Fernsehen: "Meiner Meinung nach waren es zunächst TV-Serien, mit denen zu Beginn der Neunziger der Fluss koreanischer Inhalte nach Übersee begonnen hat."

Zu dieser Zeit gab es noch keine internationalen Video-on-Demand-Anbieter, der Erfolg von Serien wie "What is Love" und "Winter Sonata" war auf China und Japan beschränkt. In den nächsten zehn Jahren gewann die Welle an Schub, denn Anfang der 2000er schafften es innovative Thriller wie "Old Boy" und "Memories of Murder" in ganz Asien und Teilen Europas auf die Kinoleinwände. Für den weltweiten kommerziellen Erfolg brauchte es dann aber noch ein weiteres Jahrzehnt und eine Sorte Künstler, die mit ernsthaften Autorenfilmern schwer zu vergleichen ist: K-Pop-Stars.

Psy ist nur ein Beispiel dafür, dass südkoreanische Musiker mit eingängigen Beats, bunter Mode und knalligen Videos gerade junge Menschen in Bewegung versetzen können. Gruppen wie BTS erweiterten dieses Arsenal um den Faktor Niedlichkeit. Seitdem beben weltweit die Teenagerherzen, und die Kassen haben nicht mehr zu klingeln aufgehört. Selbst im Corona-Jahr 2020. Während des Lockdowns verkaufte die Boygroup für drei Online-Konzerte rund 1,75 Millionen Karten – eine Machtdemonstration.

Dass sich die Kulturwelle in den vergangenen Jahrzehnten phasenweise von der koreanischen Halbinsel aus ausgebreitet hat, kommt nicht von Ungefähr. Als Südkorea zwischen 1987 und 1997 rapide demokratisiert wurde, nahm die staatliche Unterstützung für die Filmindustrie zu. Ab 1988 durften südkoreanische Kinos Hollywood-Filme zeigen, 1994 gründete die Regierung ein Kulturindustrie-Büro, und 1996 wurde das Zensursystem aus Zeiten der Militärdiktatur abgeschafft. "Parallel dazu entdeckten Konglomerate wie Samsung, Hyundai und Daewoo den Entertainmentsektor als lukratives Feld", berichtet Hyun Gyung Kim. In diesen Jahren wurde eine Generation von Filmemachern erwachsen, die sowohl vom subversiven südkoreanischen Underground-Kino als auch von amerikanischen Blockbustern inspiriert wurde. Massenappeal und Arthouse-Sensibilität: Dieser Mix schlägt sich bis heute in Filmen wie "Parasite" nieder.

Die Girl- und Boygroups des schillernden K-Pop-Universums erhalten zwar ebenfalls Förderungen, orientieren sich aber an anderen Vorbildern. "Gerade anfangs eiferten sie den sogenannten ,Idols’ aus Japan nach", erklärt Kim. Die Idee: Da die Musikindustrie es in Zeiten von Downloads und Streaming schwer hat, Umsätze zu generieren, sollen möglichst viele Mitglieder eine Gruppe eine möglichst große Bandbreite an Unterhaltung abdecken. Auftritte in Film und Fernsehen, in der Werbung und in Reality Shows gehören für die Mitglieder von Blackpink oder BTS mittlerweile zur Jobbeschreibung.

Auch wenn die jungen Frauen und Männer einer rigorosen Marketingstrategie unterworfen sind und kaum Autonomie genießen, scheint das kommerziell aufzugehen: Beim "Finger Heart Festival" 2019 in Mannheim standen K-Pop-Fans stundenlang vor der SAP-Arena Schlange, um einen guten Blick auf Gruppen wie Cosmic Girls oder Monsta X zu erhaschen. BTS hätten im Sommer 2020 sogar gleich an zwei Tagen hintereinander im ausverkauften Berliner Olympiastadion auftreten sollen. Umgekehrt sorgen die Sänger dafür, dass die heimische Touristikbranche floriert: Eine dreitägige BTS-Konzertreihe in Seoul brachte vor der Pandemie 187.000 ausländische Fans ins Land. Der Regierung dürfte das gefallen.

Kritiker mutmaßen, dass Südkorea versucht, mithilfe seiner K-Pop-Stars Einfluss auf die Weltpolitik zu nehmen. Noch wichtiger dürfte bei der Förderung der Entertainmentbranche allerdings sein, dass andere Industrien, etwa Mode oder Kosmetik, indirekt mitprofitieren. Exporteinnahmen mit popkulturellem Hintergrund sind in den vergangenen Jahren jedenfalls kontinuierlich angestiegen. Der Graph dieser Statistik ähnelt weniger einer Welle als einem Pfeil, der steil nach oben schießt. 2019 lagen die Einnahmen bei 12,3 Milliarden Dollar, selbst 2020 dürfte es nicht viel schlechter ausgesehen haben. Alleine die BTS-Single "Dynamite", die es an die Spitze der US-Charts schaffte, soll in Südkorea 8000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Dass die kulturelle Wirkmacht politische Folgen haben kann, dürfte die westliche Welt bemerkt haben, als K-Pop-Fans Donald Trump mithilfe koordinierter Klicks einen Wahlkampf-Auftritt vor größtenteils leeren Rängen bescherten.

Netflix hat das Potenzial südkoreanischer Unterhaltung jedenfalls erkannt. Hunderte Millionen wurden kürzlich investiert. Kim glaubt, dass der kulturelle Einfluss des Landes auch deshalb weiter wachsen wird. "Es gibt ja nur eine Handvoll Länder, die eine größere Unterhaltungsindustrie haben. Gerade jetzt, wo die Nachfrage nach Serien, Filmen und Musik, die man zu Hause konsumieren kann, steigt, wird die Popularität koreanischer Produktionen zunehmen."

Wer weiß: Vielleicht müssen sich Tarantino und Scorsese ja auch bei künftigen Oscar-Verleihungen an die Rolle des klatschenden Zuschauers gewöhnen ...