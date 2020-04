Von Sandra Ehegartner

Die Corona-Pandemie verhindert nicht nur Reisen, sie stellt auch Eltern vor die Herausforderung, Kinder außerhalb von Computer und Fernsehen zu beschäftigen. Doch bei allen Einschränkungen gibt es zum Glück auch einen Lichtblick: Gerade im Frühling verändert sich vor der Haustüre besonders viel. Ob es die Vögel auf Nestsuche sind, Insekten, die in Wald und Garten mit dem Herumschwirren beginnen oder blühende Wiesen und Bäume. Diese Apps lassen das Herz von großen und kleinen Naturliebhabern und solchen, die es werden möchten, höher schlagen.

Waldfibel-App: Was ist los im Wald? Spaziergänge an der frischen Luft mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder maximal zu zweit sind derzeit noch erlaubt – und so können auch Nichtgartenbesitzer Ausflüge in den Stadtpark oder nahegelegenen Wald machen, um die Natur zu erkunden. Die "Waldfibel" bezeichnet sich selbst als "eine Liebeserklärung an den Wald" und ist ein Angebot des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Ob Waldameisen oder Wildschweine, Buchen oder Tannenbäume, Waldwissen oder Waldregeln – hier können große und kleine Entdecker lernen, was vor ihrer Haustür Spannendes in Wald und Natur geschieht. Die App ist kostenlos im App Store und bei Google Play sowie als Broschüre zum Download über www.bmel.de erhältlich.

iNaturalist: Was gibt’s zu entdecken? Wer schon immer mal wissen wollte, was da eigentlich im Garten oder Wald alles so krabbelt oder blüht, der findet in einer Gemeinschaft von mehr als 400.000 Wissenschaftlern und Naturforschern garantiert gute Antworten. Plus: Es lassen sich natürlich auch eigene Naturbeobachtungen teilen. Will man das Forschen ernsthafter betreiben oder interessiert sich für ein besonderes Projekt, dann gründet man einfach eine eigene Gruppe oder tritt einer der vielen kleineren, zum Teil auch regionalen Gruppen bei und wird ein sogenannter "Citizen Scientist". Die App ist kostenlos im App Store, bei Google Play und über www.inaturalist.org erhältlich.

Nabu-Vogelwelt: Wer zwitschert da? Gerade jetzt, da aufgrund der Corona-Pandemie kaum mehr Autos fahren, ist das Zwitschern der Vögel auch in der Stadt verstärkt zu hören. Aber wer genau trällert da eigentlich? Wer sitzt morgens im Garten und auf der Balkonbrüstung? Die "Nabu Vogelwelt" hilft. Sie ist eine App mit ausführlichen Artenporträts zu Aussehen, Verwechslungsmöglichkeiten und Gesang, die hilft, die heimische Vogelwelt besser kennenzulernen. Auch für Kinder bietet sie die Möglichkeit, durch präzise Beschreibungen äußerer Merkmale wie Schnabel und Gefieder die Auswahl einzuengen und die Vogelart genau zu bestimmen. Wer dem morgendlichen Vogelgezwitscher auf den Grund gehen möchte, der macht ein kostenpflichtiges Upgrade zugunsten des Naturschutzbundes Deutschland und nimmt am Vogelstimmenquiz teil. Die kostenlose Basisversion des Naturschutzbunds ist im App Store, bei Google Play und über www.nabu.de erhältlich.

Nabu-Insektenwelt: Was krabbelt da? Wie wichtig Insekten für den Erhalt des Ökosystems sind, wurde in den vergangenen Jahren auch durch groß angelegte Aktionen zum Thema "Bienensterben, Bienenschutz" deutlich. Die Insekten-App des Naturschutzbundes Deutschland hilft, die Welt der Insekten besser kennenzulernen und ihre Bedeutung für Natur und Mensch wertzuschätzen. Gut zu wissen: Rund 50 Prozent aller im Alltag möglichen Sichtungen sind durch die 122 in der App aufgelisteten Arten abgedeckt. Eine spezielle Mustererkennungssoftware hilft bei der Identifikation. Und vielleicht heißt es dann nicht mehr "Igitt, eine Spinne!", sondern "Oh, wie interessant, die schau ich mir mal genau an". Wer Spaß an der naturwissenschaftlichen Beschäftigung gefunden hat, der meldet sich zum Gemeinschaftsprojekt "Insektensommer" an und notiert an einem sonnigen, warmen, trockenen und windstillen Tag alle Insekten, die er innerhalb einer Stunde wahrgenommen hat. Die kostenlose Basisversion des Naturschutzbunds ist im App Store, bei Google Play und im Internet über www.nabu.de erhältlich.

Pl@ntNet: Was blüht denn da? Ebenfalls ein Citizen-Science-Projekt, ein Projekt also, an dem sich jeder Bürger als Wissenschaftler beteiligen kann, ist die Pl@ntNet-App. Durch das Hochladen eigener Bilder können so zu der bereits ausführlichen Datenbank weitere Identifikationshilfen hinzugefügt werden. Heimische Pflanzen kann man auf diese Weise kennenlernen und erforschen. Die "Pl@ntNet"-App kann kostenlos für Android und iOS oder über die Website www.plantnet.org heruntergeladen werden. Die Website ist in englischer oder französischer Sprache verfasst, kann jedoch mit dem Google-Übersetzer ohne Probleme übersetzt werden.

Flora Incognita: Welche Blume ist das? Eine deutsche Version, ebenso mit Bilderkennung, ist "Flora Incognita". Auch diese App hilft beim Identifizieren von Bäumen und Pflanzen durch Abfotografieren. Blumen, Bäume, Blätter und Pilze können so bestimmt werden. In Verbindung mit Youtube-Tutorials wie Raw Future können auch Wildkräuter bestimmt, gesammelt und dann auch gegessen werden. Jetzt im Frühjahr wachsen Löwenzahn, Sauerampfer und Bärlauch, die köstlich in Salaten schmecken. Es sollten aber nur Pflanzen gesammelt werden, die eindeutig identifiziert werden können. Die Flora-Incognita-App ist kostenlos im App Store, bei Google Play und über www.floraincognita.com erhältlich.