Von Wolf H. Goldschmitt

Ein von der Zeit gezeichnetes Gesicht mit tiefen Falten und der düsteren Miene eines alttestamentlichen Propheten: So blickt Johnny Cash vom Cover seiner letzten Veröffentlichungen, den "American Recordings". Aber das ist nur die halbe Wahrheit über einen Country-Rebellen, der an diesem Samstag 90 Jahre alt geworden wäre. Als junger, noch kraftstrotzender und kompromissloser Musiker erkennt Cash schon in den Fünfzigerjahren die verschwimmenden Grenzen zwischen Country, Folk und Rock ’n’ Roll. Neben Elvis Presley, Carl Perkins und Jerry Lee Lewis ist er einer der Stars des Plattenlabels Sun Records und veröffentlicht bahnbrechende Titel, die inzwischen zeitlos sind: "I Walk the Line" oder sein späteres Signum "Ring of Fire". Am Ende stehen 170 Singles in seiner Diskografie, 13 Mal landet er auf dem Spitzenplatz der Charts. "A Boy Named Sue" vom Live-Album "At San Quentin" wird sein umsatzstärkster Hit.

Auf der Höhe des Ruhms sträubt sich Johnny Cash aber, in eine Schublade mit den "Cowboy-Schauspielern des Genres" gesteckt zu werden. Er nimmt kritische Songs von Bob Dylan auf, was sogar zu einem Duett auf dessen Album "Nashville Skyline" führt. Offen verachtet Cash die sterile Szene von Nashville, der Hauptstadt der Countrymusik. Das Establishment reagiert mit einem Auftrittsverbot in der örtlichen "Grand Ole Opry", der langlebigsten Radioshow der US-Rundfunkhistorie.

In den Siebzigerjahren stilisiert sich Cash zum "Man in Black", einem Außenseiter, der das Schicksal der "Armen und Unterdrückten" anprangert. Selbst der Präsident persönlich bekommt das zu spüren. Als Richard Nixon Cash im März 1970 für ein Konzert ins Weiße Haus einlädt, missachtet er dessen Wunsch nach der Anti-Hippie-Hymne "Okie from Muskogee”. Stattdessen trägt der Sänger "What is Truth" vor – ein Lied, das um Verständnis für die kriegsmüde junge Generation wirbt. Zum Abschluss seines Auftritts bittet Cash den Präsidenten, den Konflikt in Vietnam zu beenden.

Johnny Cash im Spielfilm „Walk the Line“, verkörpert von Joaquin Phoenix. Foto: dpa

Kommerzielle Erfolge bleiben in den Folgejahren allerdings aus. Cash pendelt zwischen einem Dasein als Familienvater, christlichem Glauben und Drogensucht hin und her und wird musikalisch immer irrelevanter. Mit der Single "Chicken in Black" verprellt er 1984 seine letzten Fürsprecher. Im Video zur bitterbösen Story verwandelt sich die Legende sogar in ein Hähnchen und verspottet herrlich das Showbusiness. Der Titel erscheint auf keiner einzigen LP.

Erst in den Neunzigerjahren findet der Mann in Schwarz wieder zurück in die Spur, sowohl künstlerisch als auch persönlich. Eine neue Musikergeneration entdeckt das Schaffen der einstigen Ikone und holt ihn aus der Versenkung hervor. Die Entschlossenheit, seinen eigenen Weg zu gehen, zeigt sich besonders stark im letzten Jahrzehnt, als Cash mit dem Produzenten Rick Rubin Neuland beschreitet.

Johnny Cash mit June Carter 1972 in Berlin. Foto: dpa

Nashville hat sich in dieser Zeit längst in eine Popfabrik verwandelt, die kaum noch Platz für eigensinnige Typen hat. Rubin, bekannt für seine Arbeit mit den Beastie Boys oder Tom Petty, beschließt, Cash einfach Cash sein zu lassen: purer Sound ohne Streicher-Schnick-Schnack und übermäßig süßes Backgroundgejammer. Auch deshalb sind die letzten drei Alben des Arbeitersohns aus Arkansas – "American Recordings", "Unchained" und "American III: Solitary Man" – Glanzlichter. Gekonnt interpretiert er darauf Stücke von Tom Petty, Nick Cave, Tom Waits und seinem ehemaligen Schwiegersohn Nick Lowe neu.

Im Mai 2003 stirbt seine geliebte Frau June, die ihm aber noch das Versprechen abnimmt, weiter Musik zu machen. Daraufhin stürzt sich Cash in Arbeit und spielt, vom Verlust gezeichnet, in den folgenden vier Monaten 60 Titel ein. Seine finalen Aufnahmen sind auf dem posthum veröffentlichten Album "American V: A Hundred Highways" zu finden.

"Like the 309" ist der letzte Song, den Cash in seinem Leben geschrieben hat. Er handelt vom Sterben und der Hoffnung, dass man nach dem Tod mit dem Zug in die Heimat überführt wird. Man hört deutlich, wie schlecht es zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich bereits um ihn steht. Dennoch spürt der Zuhörer einen unermüdlichen Kampfgeist, mit dem sich der "Man in Black" zeitlebens gegen seine Dämonen gewehrt hat. Vier Monate nach seiner Frau erliegt er im Alter von 71 Jahren einem Lungenversagen.

Johnny Cash als junger Countrymusiker in den Fünfzigern. Foto: dpa

Cashs beste Coversongs

"It Ain’t me, Babe" (Bob Dylan, 1964): Von wegen "it ain’t me, you’re looking for" – Johnny Cash singt den gequälten Dylan-Song mit einem liebevollen Augenzwinkern als Duett mit Gattin June Carter ein.

"A Boy Named Sue" (Shel Silverstein, 1968): Sorry, Shel Silverstein. Aber die Geschichte vom Jungen, der sich wütend durchs Leben schlägt, weil sein Vater ihm einen Mädchennamen verpasst hat, ist beim "Man in Black" einfach besser aufgehoben.

"Bridge Over Troubled Water" (Simon & Garfunkel, 1970): Ohne Art Garfunkels sanften Tenor wirkt dieser Klassiker fast noch überzeugender, weil kitschbefreit.

"Redemption Song" (Bob Marley, 1980): Ein Countrystar und ein Punkrocker covern eine Reggae-Hymne? Keine Sorge, das klingt nur auf dem Papier komisch. Tatsächlich gelingt Cash zusammen mit Joe Strummer eine berührende Freiheitsode. . "Personal Jesus" (Depeche Mode, 1989): Mit seiner brüchigen Bassstimme verleiht der Sänger dem Comic-haften Achtziger-Hit unerwartete Gravität.

"Rusty Cage" (Soundgarden, 1992): Nein, Cash kann nicht nur langsam. Aus dem rostigen Käfig befreit er sich mit flottem Rock.

"One" (U2, 1992): Der Meister reduziert die bombastische U2-Ballade auf ihren emotionalen Kern. Bewegend.

"Hurt" (Nine Inch Nails, 1994): Fast fällt es schwer zu glauben, dass der herzzerreißende Song nicht als Tribut an die verstorbene June Carter geschrieben wurde.