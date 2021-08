Von Steffen Rüth

Jasmin, von wo aus rufst Du an?

Jasmin Wagner: Direkt von der Couch in meiner Wohnung in Hamburg. Vor mir steht ein Tablett mit Kaffee und Wasser. Ich habe alles, was ich brauche (lacht).

In "Mehr brauch ich nicht" singst Du "Eine Couch, der Fernseher und dich – mehr brauch ich nicht." Die Couch scheint eine wichtige Rolle in Deinem Leben zu spielen.

Ich weiß ein bequemes Sofa schon zu schätzen, aber die Couch in dem Song kann irgendeine Couch sein. Wichtig ist, wer noch drauf sitzt.

Du hast Dich vor einem Jahr von Deinem Mann, dem Schweizer Unternehmer Frank Sippel, getrennt. Ist der Platz neben Dir auf der Couch noch frei?

Aktuell ist der Platz neben mir nicht besetzt. Fürs erste schaue ich also mit Freunden oder alleine. Aber das ist okay so. In meinen 20ern und 30ern hatte ich eine große Wunschliste, was Beziehungen und überhaupt das Leben angeht. Heute sage ich: Ich möchte einfach nur mit jemandem zusammen sein, mit dem ich den Alltag genießen und zu etwas Schönem machen kann.

Es war gerade zu lesen, dass Du auf der Suche nach einem neuen Partner bist.

Sagen wir, ich bin offen für alles und habe auch schon das eine oder andere Date hinter mir. Natürlich möchte ich nicht mein Leben lang allein bleiben, aber dadurch, dass das Ende meiner großen und langjährigen Beziehung noch nicht so lange her ist, kann eine neue Bindung gerne noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich gehe das alles entspannt und ohne Stress und ohne Druck an. Das Singleleben hat ja tatsächlich auch Vorteile.

Welche sind das?

Eine Beziehung ist Teamsport. Im Moment muss ich mich mit niemandem absprechen. Ich kann ganz frei und nach Lust und Laune entscheiden, was ich machen will, und das ist wirklich cool.

Du bist nach der Trennung wieder in Deine Heimatstadt Hamburg zurückgekehrt. Wieso?

Das war eine total logische und natürliche Entscheidung. Mir gefällt es, dass alles in meinem Leben gerade noch mal auf Null gestellt wird. Vor einem Jahr war alles noch definiert, und jetzt ist rein gar nichts mehr eingefahren. Das fühlt sich für mich spannend und lebendig an.

Deine Musik klingt ein bisschen wie früher bei Blümchen, aber nicht mehr so überdreht, sondern songorientierter. Welchen Plan hast Du mit "Von Herzen" verfolgt?

Ich habe zehn Jahre lang Theater gespielt und grundsätzlich nicht gedacht, dass ich noch mal in die Musik wechseln würde. Doch dann musste ich am Theater eine Erfahrung mit einem Regisseur machen, die menschlich sehr anstrengend und unangenehm war. Ich entschied weiterzuziehen, und gleich die erste Aktion war ein Auftritt beim großen Neunziger-Jahre-Festival 2019 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Ich stand plötzlich wieder als Blümchen auf der Bühne und fand es wundervoll, wieder mit den Menschen, die mit mir die 90er verbracht haben, gemeinsam feiern zu können. Ich traf dann David Hasselhoff, wir nahmen zusammen den Song "Summer Go Away" auf, und so kam eins zum anderen. Ich unterschrieb einen Plattenvertrag, und die Songs purzelten von Anfang an aus mir heraus.

Insgesamt ist sehr viel "Herz" auf dem Album.

Das Herz ist für uns Menschen das Zentrum der Energie und der Lebendigkeit. "Herz" sagt und singt sich auch einfach so schön. Ich glaube, ich habe das Wort in fast jedem der Songs irgendwo verbraten.

Du veröffentlichst das Album unter Deinem Namen Jasmin Wagner, gleichzeitig trittst Du aber auch weiter als Blümchen in Erscheinung, und es gibt sogar den "Blümchensong" auf der Platte, der sich so anhört wie früher, nämlich nach Rave und Techno. Hast Du lange darüber nachgedacht, unter welchem Namen Dein Comeback passieren soll?

Das war keine leichte Entscheidung, da Blümchen die stärkere und bekanntere Marke ist. Aber Blümchen ist eben auch eine eigenständige Marke. Wir beide, mein Produzent Thomas Porzig und ich, sind Kinder der 90er. Wir benutzen 90er-Zitate, die ja eh gerade im Trend sind, aber trotzdem ist meine musikalische Basis heute die Gefühlswelt einer Frau, die 41 Jahre alt ist und Erfahrungen gesammelt hat. Das lässt sich nicht gleichsetzen mit der jugendlichen Energie, die damals in Blümchen geflossen ist.

Blümchen ist eine zeitlose Figur. Wird die Distanz zu ihr größer mit den Jahren?

Ich werde die Richterin darüber sein, bis wann ich Blümchen noch gerecht werden kann. Eventuell lege ich sie irgendwann ab. Doch im Moment machen wir die Ausflüge, die ich als Blümchen unternehme, noch großen Spaß. Wenn ich Blümchen bin, fühle ich mich wie eine Superheldin aus den 90ern. Und das lieben wiederum auch die Leute, die mit mir in diesen Kosmos eintreten.

Sind die Fans von früher noch am Start?

Ja, sehr viele. Für mich ist das ein großes Wunder und Glück. Mir war lange nicht klar, wie sehr mein damaliger Schaffenszyklus bis heute nachhallt.

Bei Deinem ersten Blümchen-Hit "Herz an Herz" 1995 warst Du 15. Damals hat man noch Singles verkauft, heute tanzt man seine Lieder auf TikTok. Kommst Du mit der neuen Welt zurecht?

Ich will mich den Entwicklungen nicht verweigern. Es ist "alt", wenn man sagt, man macht da nicht mit. Was sich aber wirklich total geändert hat: Damals wurden elektronische Musik und speziell Techno noch sehr kritisch gesehen. Heute produziert kaum noch eine Rockband Musik ohne elektronische Synthesizer-Sounds.

Blümchen war also ihre Zeit voraus.

Irgendwie schon. Wenn ich heute das Radio oder Spotify anmache, denke ich ständig: Da werden Blümchen-Sounds zitiert. Nicht nur die Mode, auch der generelle Musikgeschmack läuft gerade total in Richtung 90er.

Info: Das Album "Von Herzen" ist vor kurzem erschienen. Aktuell keine Livetermine.