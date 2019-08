Von Christian Satorius

Seewiesen. Wer auf der Speisekarte einer Fledermaus steht, hat es nicht leicht. Fledermäuse sind schließlich perfekte Jäger: Sie sind schnell, sie sind wendig, und dank Ultraschall können sie sich selbst in stockdunkler Nacht hervorragend orientieren und ihre Beute ausfindig machen. Was hat eine kleine Motte dem schon entgegenzusetzen?

Eine ganze Menge, könnte man sagen, denn die kleinen Nachtfalter haben sich im Laufe der Evolution auf die Bedrohung eingestellt und eine ganze Reihe von Tricks entwickelt, die Fledermäuse zu überlisten. Interessanterweise reagieren nicht nur die verschiedenen Arten von Nachtfaltern ganz unterschiedlich, sondern sogar die einzelnen Individuen innerhalb einer Art können sich in ihrem Verhalten unterscheiden. Das haben jetzt Forscher des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Seewiesen herausgefunden.

Theresa Hügel und Holger R. Goerlitz beobachteten für ihre Studie die Fluchtreaktionen von 172 Tieren aus acht verschiedenen Nachtfalterarten, nachdem sie den Schmetterlingen die Echoortungslaute von Fledermäusen vorgespielt hatten. Dass die Falter so unterschiedlich reagieren, hat durchaus seinen Grund, meint Theresa Hügel.

„Die Unberechenbarkeit der Fluchtreaktion der Beute erhöht die Unsicherheit für die Räuber und verhindert, dass sie sich darauf einstellen können“, resümiert die Erstautorin der Studie. Manche Falter lassen sich ganz einfach mitten im Flug fallen, wenn sich eine Fledermaus nähert, andere flüchten in wilden Zickzackbewegungen davon, wohingegen wieder andere versuchen, sich in Bodennähe in Sicherheit zu bringen.

Allerdings müssen die Nachtschmetterlinge auch erst einmal mitbekommen, dass eine Fledermaus im Anflug ist – und das im Stockdunkeln wohlgemerkt. „Mehr als die Hälfte der etwa 140 000 Nachtfalterarten können das Fledermaussonar hören“, weiß Jesse R. Barber von der Universität in Boise, USA, der sich intensiv mit den Tricks der Motten befasst hat. Viele Spezies haben dazu einfache Arten von Hörorganen ausgebildet, mit denen sie die Ultraschallrufe der Fledermäuse wahrnehmen können.

Doch die Flucht anzutreten ist nicht die einzige Strategie der Nachtschmetterlinge. Manche Arten, wie einige Bärenspinner, drohen den jagenden Fledermäusen geradezu, könnte man sagen. Sie senden ebenfalls Signale im Ultraschallbereich aus, die die Fledermäuse abschrecken sollen. Mit Erfolg übrigens, denn Bärenspinner können giftig sein, und das nicht nur im übertragenen Sinne. Am Tage stellen viele giftige Tiere ihre Gefährlichkeit ganz offen mit Warnfarben zur Schau, aber des Nachts im Dunkeln sind diese nun einmal nicht zu erkennen und so müssen sich die Nachtfalter etwas anderes einfallen lassen, um ihre Giftigkeit den Fledermäusen mitzuteilen.

Der Trick mit den Ultraschalllauten ist übrigens derart effektiv, dass auch andere Nachtfalter davon profitieren, die gar nicht so gefährlich sind. Liam O’Reilly von der Universität von Bristol und sein Team fanden heraus, dass Yponomeuta-Motten ebenfalls warnende Ultraschalllaute aussenden, obwohl sie eigentlich gar nicht giftig sind. Sie tun nur so, als ob.

Müllersche Mimikry nennen die Forscher diese Art der Täuschung. Töne im Ultraschallbereich können aber noch viel mehr. Aaron J. Corcoran von der Wake-Forest-Universität in Winston-Salem, USA, und sein Team haben herausgefunden, dass Bärenspinner ein regelrechtes Störfeuer aus Ultraschalllauten aussenden, die das Sonarsystem der Fledermäuse stören. In ihrer Studie konnten die Wissenschaftler aufzeigen, dass die Ultraschalltöne der Bärenspinnerart Bertholdia trigona das Sonar der Braunen Fledermaus (Eptesicus fuscus) gehörig durcheinander bringen können.

Doch auch die Fledermäuse haben sich ihrerseits im Laufe der Evolution auf die Tricks der Motten eingestellt und sich den neuen Herausforderungen angepasst. Um sich nicht zu verraten, rufen Mopsfledermäuse etwa zehn Mal leiser als andere Fledermäuse. Max-Planck-Forscher um Holger R. Goerlitz haben herausgefunden, dass diese Fledermausart ihre Rufe sogar noch weiter reduziert, je näher sie ihrer Beute kommt, und zwar um etwa 40 Prozent mit jeder Halbierung der Strecke. „Diese geringe Lautstärke reicht nicht aus, um eine Ausweichreaktion im Nachtfalter auszulösen“, resümiert Forschungsleiter Goerlitz. „Die Mopsfledermäuse haben also eine Art akustische Tarnkappe entwickelt und sind dadurch äußerst erfolgreiche Nachtfalterjäger.“

Und dennoch gibt es Möglichkeiten, diese ausgefeilten Jagdmethoden auszutricksen. Marc Holderied von Universität Bristol und sein Team fanden auf den Flügeln von afrikanischen Kohlbaum-Kaisermotten (Bunaea alcinoe) spezielle Schuppenstrukturen, die Ultraschallwellen in genau den Frequenzen schlucken, die Fledermäuse für ihre Echolotung nutzen. Da die absorbierten Schallwellen nun nicht mehr ins Ohr der Fledermaus zurückgeworfen werden können, wird die Motte für die Fledermaus praktisch unsichtbar. Das Ganze funktioniert zwar anscheinend nicht perfekt, aber immerhin eine deutliche Reduktion um 50 Prozent konnten die Wissenschaftler feststellen.

Wieder andere Falter setzen auf außergewöhnliche Flügelanhängsel, um Fledermäuse an der Nase herumzuführen. Der Indische Mondspinner (Actias luna) etwa hat extrem lange Flügelfortsätze herausgebildet, die er aber zum Fliegen eigentlich kaum benötigt, wie Jesse Barber und sein Team herausgefunden haben. Den Forschern zufolge haben diese Flügelanhängsel vielmehr die Aufgabe, die Angriffe der Fledermäuse auf akustische Weise auf sich zu ziehen und sie so vom eigentlich Körper abzulenken.

Lediglich 4 Prozent der Falter, deren Flügelfortsätze attackiert worden waren, konnten die acht Großen Brauen Fledermäuse (Eptesicus fuscus), die die Forscher im Labor auf die Falter losließen, im Versuch letztendlich auch erbeuten. Diese Strategie scheint also wohl überaus erfolgreich zu sein, meinen die Wissenschaftler. „Unsere Forschungsergebnisse zeigen die Grenzen des Fledermaussonars auf“, bilanziert Jesse Barber. Eine ganz so leichte Beute sind Nachtschmetterlinge dann also doch nicht.