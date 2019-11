Von Alexander R. Wenisch

Errare humanum est, wie der Lateiner in uns sagt: Irren ist menschlich! Und tatsächlich ist die Geschichte voll von Irrtümern und Denkfehlern – die sich teils bis heute halten.

Beginnen wir mit Christoph Kolumbus. Der spanische Seefahrer. Richtig? Falsch. Da haben wir schon den ersten Fehler: Er war Italiener. Aber klar, kann man schon mal durcheinander kommen. Er stach ja am 3. August 1492 im Auftrag der spanischen Krone in See.

Aber das ist nur ein kleiner Denkfehler gewesen im Vergleich zu dem, was dem Abenteurer passiert. Der will den Seeweg nach Indien finden. Und beruft sich dabei auf den alten Griechen Aristoteles. Dieser hatte behauptet, man könne den Ozean zwischen den Säulen des Herakles, also Gibraltar, und Asien innerhalb weniger Tage überqueren. Andere Gelehrte teilten die Theorie. Man wusste es nicht besser. Auch waren die heutigen nautischen Maßeinheiten von Längen- und Breitengraden noch nicht „erfunden“. Weshalb Kolumbus die Entfernung zwischen Europa und seinem Indien schlicht falsch berechnet.

Als er nun am 12. Oktober 1492 auf einer Insel der Bahamas ankommt, wunderte er sich nicht, dass er auf Einheimische trifft und nicht wie erhofft auf Händler von Gewürzen und Seide. Kein Gedanke, dass er sich geirrt haben könnte mit seinem Seeweg. Er nennt die Menschen, denen er da begegnet, „Indianer“ – und behauptet einfach weiter steif und fest, Indien entdeckt zu haben. Selbst als Vasco da Gama sechs Jahre später tatsächlich den Seeweg nach Asien entdeckt, bleibt Kolumbus stur.

Und wer gilt heute gemeinhin als Entdecker Amerikas? Eben: Kolumbus. Aber auch das stimmt ja nicht. Denn Leif Erikssons Wikinger waren schon um das Jahr 1000 dort. Und schließlich: Benannt ist die „Neue Welt“ nicht nach Kolumbus, sondern nach dem italienischen Seefahrer Amerigo Vespucci, der (wahrscheinlich 1499/1500) die Amazonasmündung als erster Europäer entdeckt und davon schreibt, dass diese „Neue Welt“ ein eigenständiger Erdteil sein könnte.

Ohnehin hatten die Seefahrer ja Glück, dass sie auf ihren Reisen nach Westen und Osten nicht über den Rand der Erde ins Nirwana abgestürzt sind. Denn, das ist ja hinlänglich klar: Im Mittelalter glaubten die Menschen daran, dass die Erde eine Schreibe ist (eine Idee, die sich in bestimmten Kreisen bis heute hält). Alles Quatsch. Wenn auch ein paar Kirchenfürsten das Bild der Scheibe gefiel, die normalen Menschen des Mittelalters hatten in ihrem harten Alltag anderes zu tun, als sich um die Form unseres Planeten den Kopf zu zerbrechen. Wirkungsmächtig wurde die Scheiben-Geschichte dann aber ab 1828. Da schrieb der fantasiebegabte Autor Washington Irving eine (fiktionale) Biografie über Kolumbus. Ein Bestseller, der die Scheiben-These in die Welt trägt. Tatsächlich aber hatte bereits Pythagoras (570-510 v. Chr.) „erkannt“, die Erde müsse – schon aus ästhetischen Gründen – eine Kugel sein. Und nachdem seine Kollegen Platon und Aristoteles Schiffe am Horizont beobachtet hatten, war ihnen klar, dass die Erde gekrümmt ist.

Bleiben wir noch bei den Vorfahren. Da gab es den Krösus, der letzte König des in Kleinasien gelegenen Lydiens (in der heutigen Türkei). Um 550 v. Chr. wird sein Reich von Persien bedroht. Soll er den Konflikt mit dem dortigen Herrscher Kyros II. suchen? Eine schwere Entscheidung, für die er sich, wie damals üblich, Rat beim Orakel von Delphi holte. Das weissagt ihm: „Wenn du den [Grenzfluss] Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.“ Selbstsicher wie Krösus war, ging er davon aus, dass damit nur Persien gemeint sein konnte – sein Denkfehler. Er zieht in den Krieg – und verliert. Es ist sein eigenes Reich, das untergeht. Indes: Das Orakel hätte so oder so recht behalten.

Apropos Untergang. Auch die Ingenieure der Titanic waren selbstsicher. Überzeugt von ihrem riesigen Stahlschiff. 16 wasserdichte Kammern waren da eingebaut, 15 Schotten. Selbst wenn bei einer Havarie drei oder vier Kammern volllaufen sollten, würde das Schiff noch schwimmen. Kurzum: Die Titanic galt als unsinkbar. Formvollendete Werbeprosa, könnte man sagen. Von der sich vielleicht auch der erfahrene Kapitän Edward John Smith hat einlullen lassen. In der Nacht des 14. April 1912 lässt er die Titanic mit voller Reisegeschwindigkeit von 21 Knoten (knapp 39 Stundenkilometer) durch die Dunkelheit fahren. Obwohl es tagsüber Warnungen vor Eisbergen gegeben hatte – die aber munter ignoriert werden. Man genießt den unsagbaren Luxus auf dem Schiff – und der Funker an Bord ist damit beschäftigt, Grüße der Gäste an die Daheimgebliebenen zu senden, statt auf die Wetterwarnung zu achten. Warum auch? Einem Schiff wie der Titanic, dieser Krone der Ingenieurskunst, kann doch etwas gefrorenes Wasser nichts anhaben. Um 23.40 Uhr werden sie in ihrem überheblichen Technikglauben eines Besseren belehrt. Wie ein kalter Finger reißt ein Eisberg die metallene Außenhaut des Schiffs auf; sechs Kammern schlagen leck, fünf laufen voll. Zum ersten Mal in der Geschichte der Seefahrt sendet ein Schiff das gerade neu vereinbarte Notsignal SOS.

Viel gepriesen für seine vorbildliche Baukunst wird indes auch Gott, der Erde, Himmel, Licht und Leben in nur sieben Tagen vollendet hat. Also genauer gesagt in sechs, denn am Sonntag ruhte er ja und betrachtete voller Genugtuung sein Werk. Das ging so lange gut, bis Charles Darwin daher kam. Der junge Brite hatte zwar nun ach! Medizin und leider auch Theologie studiert, doch echten Gefallen fand er, der schon als Kind Naturkunde betrieb, an naturwissenschaftlichen Themen.

Im Dezember 1831 startet er zur Welterkundung. Und kommt fünf Jahre später heim mit einer exotischen naturkundlichen Sammlung. Und vielleicht hätte Darwins Leben als akademischer Popstar seiner Zeit einen ganz anderen Verlauf genommen, wenn er nicht den Vogelkundler John Gould getroffen hätte. Der macht ihn auf diese kleinen Finken aufmerksam, die Darwin von den Galapagos-Inseln mitgebracht hatte, die ihm bisher aber recht egal waren. Gould aber erkennt, dass es sich hier um eine völlig neue Gattung handelt.

Für Darwin eine Initialzündung – die am Ende zu seiner berühmten Evolutionstheorie führt. Demnach entstanden die unterschiedlichen Arten auf der Erde eben nicht an Schöpfungstag 5 und 6, sondern durch natürliche Auslese und unterschiedliche Lebensbedingungen.

Darwins Theorie ist bis heute nicht widerlegt. Den Denkfehler haben andere gemacht, die Anhänger des Sozialdarwinismus. Sie vertraten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zum Ersten Weltkrieg die Idee, die natürliche Auslese lasse sich auch auf die Gesellschaft übertragen. Demnach gebe es gutes und schlechtes Erbmaterial. Die guten Erbanlagen sollen gefördert, schlechte ausgelöscht werden. Dies lässt sich zwar weder aus Darwins Forschung interpretieren, noch entsprach es dem Menschenbild des Forschers. Das hinderte letztlich aber die Nazis nicht, daraus ihre menschenverachtende Ideologie zu bauen.

Albert Einstein

1936 sitzt Adolf Hitler fest im Sattel. Und Otto Hahn experimentiert – angeregt von Albert Einstein – in Berlin mit Uran. Zwei Jahre später gelingt ihm und seinem Team die Kernspaltung; sie legen damit den Grundstein für die Kernforschung. Erfüllt sich der Menschheitstraum einer unendlichen Energiequelle? Im Traum hätten die Forscher jedenfalls nicht daran gedacht, dass jemand ihre saubere Atomenergie in Waffen packen würde. Hitler aber verfolgt genau das ab 1939. Und der ungarische Forscher Leo Szilard, ein Vordenker der atomaren Kettenreaktion, ahnte es. 1939 überredet er Albert Einstein, einen vorformulierten Brief an US-Präsident Franklin D. Roosevelt zu unterschreiben. Er will ihn auffordern, eine Atombombe entwickeln zu lassen, um dem möglichen Bau von Nuklearwaffen durch Nazi-Deutschland zuvorzukommen. Dieser Brief wird als ein entscheidendes Dokument für den Start des „Manhattan-Projektes“ gesehen: Ab 1942 arbeiten die USA – top secret – an der Atombombe, die Anfang August 1945 in Hiroshima und Nagasaki Hunderttausende Menschen töten wird. Einstein hat seine per Unterschrift getätigte politische Empfehlung später zutiefst bereut. Auch, weil sich nach Kriegsende herausstellte: Nazi-Deutschland war mit dem Bau der Atombombe längst nicht so weit, wie befürchtet.

Errare humanum est, wie der Lateiner in uns sagt: Irren ist menschlich! Das alte Zitat vom Heiligen Hieronymus (um 347-420) wird irrtümlich meist verkürzt wiedergegeben. Die Geschichte aber zeigt, wie recht der Kirchenmann schon damals hatte: Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum – Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen, ist teuflisch.