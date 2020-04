Von Ute Teubner

Eigentlich hatte ich nie Lehrerin werden wollen. Im Gegenteil: Ich hatte alles getan, um genau das zu verhindern. Nicht nur intuitiv, sondern ganz bewusst. Schon als Schülerin stand ich in den Ferien lieber am Fließband, statt anderen Nachhilfe zu erteilen. Im Studium dann gab ich der schönen Dichtung gegenüber der schnöden Grammatik unumwunden den Vorzug. Und ich verweigerte mich auch dem Staatsexamen. Absichtlich. Und höchst erfolgreich. All das, obwohl der Lehrberuf an sich unbenommen sinnstiftend ist. Nein, das Problem war vielmehr ich selbst, wie mir eine tiefe innere Stimme unmissverständlich signalisierte: Ich würde dieser hehren Tätigkeit keinen sinnvollen Dienst erweisen können. Mangels Geduld.

Aus dieser Ahnung ist spätestens jetzt knallharte Gewissheit geworden. Genauer gesagt am 17. März 2020. Ein Dienstag. Tag eins eines neuen Projekts: dem Homeschooling. Stunden zuvor hatte noch der Begriff der "Corona-Ferien" die Runde gemacht, nun saßen wir – mein elfjähriger Sohn und ich – erwartungsfroh zusammen am Esstisch. Der Morgen war noch jung (wir hatten uns lediglich ein kleines Stündchen mehr Schlaf gegönnt), Homeschooling-Phase eins (die der Zuversicht) gerade mal gestartet. Ja, es war in der Tat eine Art freudiges Staunen, das uns erfüllte. Wie vor einem großen Abenteuer, das wir gemeinsam bestehen würden.

Der Esstisch. Unser künftiger Arbeitsplatz, zumindest in den ersten Tagen zuhause, bevor Kinderzimmer und Wohnzimmer, Küche und andere Quadratzentimeter in wechselnder Besetzung in Beschlag genommen werden sollten. Die Bücher und Hefte. Mein Laptop, "dein" Laptop (Wie gut, dass wir über zwei dieser Geräte verfügen, aber nur einer, nämlich ich, im Homeoffice ist ...). Die Mails, die Arbeitsaufträge. Und die Ratlosigkeit. Denn die stellt sich dann doch schneller ein als befürchtet. Sechste Klasse, Gymnasium. Mathe, Deutsch, Latein und Englisch ... wo anfangen, wo aufhören? Bei den Nebenfächern warten zum Glück nur die "wichtigen" auf Erledigung, wie aus Schülermund zu erfahren ist. Pardon für diese (natürlich nur in Corona-Zeiten notwendige) Priorisierung!

Mein Sohn packt die Aufgaben aus. Und täglich kommen noch welche dazu. Per E-Mail flattern die nettgemeinten Anweisungen bei mir ein. Ein Berg türmt sich vor uns auf. Unmöglich, für einen (nebenbei bemerkt sehr unproblematischen) Elfjährigen, hier alleine den Überblick zu behalten.

Längst ist klar: Das hier sind keine "Hausaufgaben", wie wir anfangs noch naiv vermuteten. Nein, das hier ist Schule. Und ich muss arbeiten! Eigentlich. Aber nebenbei muss ich mich um die Vorbereitung von Videochats für mein Kind kümmern, muss neue Aufgaben ausdrucken, gelöste zurückschicken und überprüfen, wie es um die Druckertinte bestellt ist. Ich mutiere zur Online-Expertin, zur Sekretärin, eben zur Homeoffice-Managerin – und zum Zombie. Ob das der Schlafmangel ist? Aber wann, bitte schön, soll ich sonst ungestört arbeiten, wenn nicht nachts? Ja, ich werde unruhig. Unleidlich, unausstehlich. Und mit mir mein Sohn. Längst hat mich die Geduld verlassen, ich ahnte es schon. Das war noch nie meine Stärke. Wir sind mitten in Homeschooling-Phase zwei: Aufruhr!

Geschrei. Jetzt wird auch noch mein Handy nervös. Dafür sorgt meine Tochter mit wütenden Nachrichten (klingt nach einem Zuhause, in dem man sich verlaufen kann – ist aber wohl jugendliche Trägheit). "Könnt ihr nicht mal ruhig sein?" "Wie oft habe ich euch drum gebeten?" "Ich muss auch mal lernen." Stimmt. Meine Zwölftklässlerin schreibt Abitur. Vielleicht. Oder auch nicht. Wer weiß. Aber lernen müsste sie trotzdem mal. Das kann ich verstehen. Auf Abruf quasi. Denn zweimal werden sie die Abschlussprüfungen nicht verlegen. Nein, das werden sie bestimmt nicht tun.

Ruhe also. Ja, Ruhe. Erfreulich, dass unser Ältester das Abi schon seit letztem Jahr in der Tasche hat. Das weiß ich jetzt wirklich zu schätzen. Zwar ist das Fitnessstudio zurzeit zu und jobben geht gerade auch nicht wirklich. Ein Anrecht auf absolute Geräuschlosigkeit hat man deshalb aber noch lange nicht ... im Gegenteil: Gibt es da nicht viele freie Kapazitäten? Brachliegende Talente, die zum Leben erweckt werden wollen? Vokabeln abfragen etwa, Aufgaben kontrollieren und zwischendurch eine Runde Basketball mit dem kleinen Bruder? Und eigentlich hätte der Große auch schon längst mal gescheit kochen lernen können ...

Das wäre mal praktisch! Denn nein: Ich gehe nicht mehr "nebenbei" noch einkaufen und ich koche auch nicht mehr nebenberuflich: Als Lernmotivatorin und Redakteurin schmiere ich maximal Butterbrote ... eine warme Mahlzeit am Abend reicht. Lasse ich mich etwa gehen? Aber so ist das halt in pandemischen Ausnahmesituationen. Wenn man allmählich den Überblick verliert und in Phase drei, eine Art depressive Akzeptanz, abrutscht.

Arbeit, Schule, Haushalt (Freizeit existiert ja nicht) – alles verschwimmt zu einem zähflüssigen Brei ... Seit wann sind wir hier drinnen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich mache weiter ... Der Blick aus dem Fenster: ein Anachronismus – blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. "Mama, das ist surreal", meint mein Elfjähriger. Und ich glaube fast, er weiß, wovon er spricht.

Ich werde schwermütig. Hatte man sich das heimische Miteinander ursprünglich nicht auch ganz kuschelig vorgestellt? Aber kein Wunder: Dem Kind fehlt der Kontakt zu den Freunden, den Klassenkameraden, ja sogar zu den Lehrern; mir der direkte Draht zu den Kollegen, der in meinem Job so wichtig ist. Und ich bin nah am Wasser gebaut. Da erreichen mich diese Mutmach-Briefe des Rektors aus einer verwaisten Schule auf eine ganz spezielle Weise. Die sehr persönlichen Worte sprechen mich buchstäblich an. Ich bin gerührt und weiß: Wir haben die richtige Schule für unseren Sohn gewählt. Dort ist er gut aufgehoben. Und dort lernt er eine Menge. Vielen Dank auch, liebe Lehrerinnen und Lehrer, für eure Geduld und eure Kompetenz – wo auch immer ihr unterrichtet!

Pünktlich zum letzten "Schultag" gibt’s bei uns dann noch mal eine "Mathearbeit". Der "echten" hatte Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt tun wir so als ob ... und sind eigentlich beide ganz entspannt: Die "Ferien" stehen vor der Tür – und mein Sohn und ich haben das Abenteuer "Homeschooling" mit vereinten Kräften und Nerven bestanden. Nach Knatsch und Krisen, Versöhnung und Erfolgen. Vielleicht ist es das, was zählt, und nicht die Frage: Wie wird es weitergehen?

Jetzt jedenfalls machen wir erst mal Pause. Vorerst zumindest. Und so weit das überhaupt möglich ist. Im Traum hat die Schule nämlich längst wieder begonnen – "doch jetzt war ich plötzlich schon Siebtklässler", berichtet mein Sohn noch schlaftrunken und reibt sich verwundert die Augen. Eine böse Vorahnung? Immerhin: Es gab ein Wiedersehen mit dem besten Freund in diesem nächtlichen Szenario. Endlich. "Wir saßen wieder nebeneinander." Mein Sohn breitet die Arme so weit es geht aus und präzisiert: "Also so meine ich, natürlich nicht richtig nebeneinander." Nein, natürlich nicht. Wie hätte ich das annehmen können? In diesen Wochen hat sich zu viel verändert. Aber wahre Freundschaft bleibt.