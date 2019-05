Von Till Simon Nagel

Graceland liegt an einem ruhigen Teil des Las Vegas Boulevard, ein wenig entfernt von den grellen Lichtern und glänzenden Goldfassaden der Casinos und Luxus-Hotels. Glamour der berühmten Wüstenstadt finden sich im Süden am Strip. Oder im Norden in Downtown. Graceland, genauer die Graceland Wedding Chapel, bietet den anderen Teil des Mythos Las Vegas.

Hier wird geheiratet. Und Elvis hält die Traurede - heute für Jane und Edward Schneider. Die gebürtige Britin und der Texaner mit deutschen Wurzeln wollen sich an diesem sonnigen Morgen die ewige Treue versprechen. Zum zweiten Mal nach 40 Jahren Ehe. Und weil Jane die Musik von Elvis Presley so liebt, haben sie sich die Graceland Wedding Chapel mit "Elvis" Brandon Paul ausgesucht.

Brandon Paul und Partnerin Dee Dee Duffy verheiraten in dem unscheinbaren weißen Holzhaus mit künstlichem Türmchen nicht einfach nur Menschen. Sie verkaufen Träume. "Hier dreht sich alles um diese 15 besonderen Minuten", sagt Duffy. Es gibt eigentlich nichts, was hier nicht geht. Die Paare wählen ihr Paket, etwa "Loving you" mit Elvis-Eskorte zum Altar, drei von "Elvis" gesungenen Songs, Blümchen und Foto für 329 US-Dollar. Plus Steuern - in bar und Vorkasse. Und schon geht die Show los. Rockstar Jon Bon Jovi - darauf sind Paul und Duffy wirklich stolz - hat hier geheiratet. Auch der echte King of Rock’n’Roll soll einmal vorbeigeschaut haben. Die Kapelle war für seine Hochzeit mit Priscilla aber zu klein.

Luxus und Glamour findet man in der Graceland Wedding Chapel nicht. Nur ein Buntglasfenster bringt etwas Tageslicht durch die in einem undefinierbaren Beigeton gestrichenen Wände, die Klimaanlage surrt auf Hochtouren, die Lautsprecher klirren. Aber darum geht es nicht. Denn wenn "Elvis" mit Gitarre den Raum betritt und "Okay, let's rock and roll kids" ruft, füllt er die unscheinbare Kapelle mit diesem diffusen Traum von Graceland und Las Vegas. Ausbruch aus dem Alltag, Hoffnung auf die große Liebe.

Ganz gleich, ob man Baukasten-Hochzeiten im 15-Minuten-Takt gegen Vorkasse geschmacklos findet oder ganz fantastisch - dem Brautpaar steigen allerlei Erinnerungen in den Kopf, die Augen werden feucht, es gibt oft Gelächter. Und am Ende werden Jane und Edward Schneider erneut zu Mann und Frau erklärt.

Seit 1977 gibt es hier Hochzeiten mit Elvis-Imitatoren. Wie viele Hochzeitskapellen und wie viele Elvisse es in Vegas gibt, weiß niemand. Brendan Paul mit seiner beeindruckenden Tolle und der Stimme, die fast wie der echte Elvis klingt, ist einer der wenigen, der auch verheiraten darf. "Aus irgendeinem Grund liebe ich es", sagt Paul. Selbst nach 24 Jahren bekommt er nicht genug davon. Mann mit Frau, Frau mit Mann, Mann mit Mann, Frau mit Frau, Mann mit sich selbst - alles geht.

Ein paar Schritte den Boulevard hinauf, bei Vegas Weddings an der 3rd Street, haben heiratswillige Paare nahezu freie Wahl. Ganz spontan und als Walk-in-Wedding am blumig bemalten Fenster in der Durchfahrt. Oder im Drive-through vom Autositz aus. Statt Burger und Fritten gibt es eine Heiratsurkunde.

Zwei Kapellen gibt es in dem extra zum Heiraten gebauten Ziegelhaus an der Straßenecke. Auch bei Vegas Weddings gibt es das volle Programm: Kleidermiete, Catering, Musik, Fotos, Live-stream - was immer Kunden wollen. Auch zwei Elvisse kann man buchen. "Es ist eine harte Branche", sagt Hochzeitsplanerin Whitney Cox. Schließlich heiratet man im Idealfall nur einmal. Ihre Kunden kommen mit absurden bis lustigen Wünschen von der Star-Wars-Hochzeit bis zur Verheiratung von zwei Robotern. "Wir machen alles, was legal ist", sagt Cox. Das Gesetz in Nevada macht es einfach. 77 Dollar kostet die Lizenz, sie ist ein Jahr gültig. Damit geht man zu einer der autorisierten Hochzeitskapellen. Im Vergleich zu Deutschland geradezu paradiesische Zustände. Und wer vor dem Gesetz nicht heiraten darf - etwa weil man schon verheiratet ist - verspricht sich halt ohne Trauschein in der Kapelle die Treue.

Etwas weiter südlich, zwischen eher günstigen Hotels und einer obskuren Kneipe liegt die Royal Wedding Chapel. Hier führt Petra Dörr die Geschäfte und zeigt stolz die Kapelle, in der eher klassische Zeremonien angesagt sind, wie die gebürtige Hessin erklärt. Auch hier, auf Marmorboden unter grünen Blättern, geht alles, was gefällt. Nichtmal Englisch muss man sprechen. "So lange Sie das ,Yes, I do‘ hervorbringen, können wir Sie verheiraten", sagt Dörr.

Am Ende kriegen Kunden eben alles, was man mit Geld bezahlen kann. Von schnell und trashig bis hin zu elegant und mit Stil, mit Hubschrauberflug zum Grand Canyon oder Limousinentour. Nur an einer Stelle schwächelt der Mythos vom Heiraten in Las Vegas leider. Oder vielleicht zum Glück. Betrunkene Spontanhochzeiten mit ordentlichem Kater und Reue am nächsten Morgen bekommt man hier nicht zu sehen. Das Gesetz verbietet es. Betrunken geschlossene Ehen sind nicht gültig. Und wer Betrunkene verheiratet, riskiert seine Lizenz.